R70: 'A Amazon usa o nome do Amazonas, o nome da Amazônia. Quanto que a gente ganha por isso?'

Valorização

A Universidade de Brasília (UnB) informou que realizará processo seletivo exclusivo para pessoas com 60 anos ou mais.

Pnad Contínua

Pela primeira vez, o Brasil ultrapassou a marca de 100 milhões de trabalhadores ocupados desde o início da série histórica.

Wilson Lima (União Brasil), governador do Amazonas (J. Bosco)

"A Amazon usa o nome do Amazonas, o nome da Amazônia. Quanto que a gente ganha por isso? A gente quer saber.”

Wilson Lima (União Brasil), governador do Amazonas, disse que pretende discutir o uso do nome de seu estado pela marca Amazon durante sua participação na COP 28. O político defende o pagamento de royalties ao governo amazonense.

DECLARAÇÃO

ADIAMENTO

O prazo para que servidores estaduais apresentem a Declaração de Bens e Valores dos Agentes Públicos foi prorrogado até 20 de dezembro. A declaração deve ser apresentada anualmente no Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos (Sispatri), que substituiu a apresentação da declaração por meio físico e e-mail. Deverão ser declarados todos os bens e valores que integram o patrimônio do agente público, e ainda de cônjuges, companheiros, filhos e outros dependentes, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.

EXONERAÇÃO

TEMPORÁRIA

Deputado federal, o ministro do Turismo, Celso Sabino, pediu a exoneração temporária do cargo para reassumir o mandato na Câmara Federal e fazer a indicação de destinação de emendas parlamentares. Sabino explicou que o afastamento das funções de ministro se dará somente durante a “janela” de indicações dos recursos orçamentários e que ele voltará à Esplanada dos Ministérios na segunda-feira, 4 de dezembro.

CRISE

SEM TINTAS

Servidor da Prefeitura de Belém em vias de se aposentar, foi buscar documento na Secretaria Municipal de Administração (Semad) para anexar ao processo de aposentadoria e saiu decepcionado: recebeu a informação de que não estão dando o documento porque faz mais de mês que não tem tinta para as impressoras. Como se pode ver, é grave a crise na administração municipal.

POLÊMICA

APOSENTADORIA

Foi publicada no Diário Oficial da União da última terça-feira, 28, decreto concedendo aposentadoria ao desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Georgenor de Sousa Franco Filho. A aposentadoria foi a pedido.

RECLAMAÇÃO

Em outubro deste ano, Franco foi alvo de uma reclamação disciplinar no Conselho Nacional de Justiça após se envolver em polêmica com uma advogada, que, prestes a dar à luz, pediu o adiamento da sessão. O desembargador negou o pedido sob argumento de que “gravidez não é doença”. No CNJ ele responde por posturas que, “em tese, podem configurar violação de deveres funcionais da magistratura”. O processo continuará mesmo após a aposentadoria.

BIOECONOMIA

CADEIAS

O governo do Pará investiu, desde 2022, quando foi lançado, R$ 1,2 milhão no Projeto Inova Sociobio, que desenvolve as cadeias da bioeconomia paraense, a partir do fortalecimento da geração de renda aliada à manutenção da floresta viva. A iniciativa, que apoia a implantação de Pontos de Inovação e Empreendedorismo, é desenvolvida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em parceria com a The Nature Conservancy (TNC), programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e Iniciativa Internacional de Clima e Floresta da Noruega. O projeto já qualificou mais de 730 pessoas, entre extrativistas, quilombolas, indígenas e comunidades ribeirinhas, com oficinas, mentorias para bionegócios, workshops de cultura empreendedora, inovação, painéis sobre bioeconomia e acesso a mercados. Foram beneficiadas cerca de 30 comunidades em seis municípios paraenses.

INTERNACIONAL

MISSÃO

Uma missão da República das Filipinas está em Belém até esta sexta-feira, 1º, fazendo visitas à sede da Adepará, ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária no Pará, propriedades rurais em Marabá, estabelecimentos de exportação de bovinos, em Abaetetuba, e ao Porto de Vila do Conde, em Barcarena. Os integrantes do Bureau of Animal Industry do Departamento de Agricultura do país asiático têm como objetivo verificar como o Serviço Veterinário Oficial do Pará atua para garantir a sanidade dos animais de produção com vistas à importação para as Filipinas.

EXPECTATIVA

Atualmente, o Pará possui o segundo maior rebanho bovino do Brasil, com mais de 25 milhões de animais. A carne produzida já abastece importantes mercados internacionais e com a suspensão da vacinação contra a febre aftosa, prevista para 2024, existe a expectativa de novas parcerias para comercialização.

EM POUCAS LINHAS

► A secretaria de Saúde realiza hoje, no Centur, programação para marcar o Dia Mundial de Combate à Aids. O evento, que começou às 9h e segue até as 20h, tem a parceria da Organização Não Governamental (ONG) Arte Pela Vida. Haverá emissão de documentos e atendimentos em saúde, como consultas, oferta de testes rápidos para HIV, com resultado em até 20 minutos, e acolhimento. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Pará somou 3.620 casos de HIV em 2022. Até 31 de outubro deste ano, o Estado registrou 2.842 casos.

► Um projeto da Amazônia que faz a gestão de diferentes modais movidos com energia fotovoltaica foi um dos premiados no Prêmio Inovação em Mobilidade Urbana, da Frente Nacional de Prefeitos. O Sistema Inteligente Multimodal da Amazônia, o Sima, é resultado de um projeto de Pesquisa & Desenvolvimento da Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, em parceria com a Universidade Federal do Pará. O projeto utiliza energia fotovoltaica e armazenamento em ônibus e barcos elétricos e ficou em terceiro na classificação geral da categoria “Ideias Inovadoras Implementáveis”, que recebeu 32 propostas nacionais.

► Com a aprovação de projeto de lei na quarta-feira, 29, pela Câmara dos Deputados, o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, passa a ser feriado nacional. O texto já tinha sido aprovado pelo Senado e agora segue para sanção presidencial. Pelo projeto, a data será chamada Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

► A Assembleia de Deus começou os preparativos para os musicais do Natal de Belém. Este ano, as apresentações vão reunir quase 600 pessoas, de crianças na primeira infância até idosos com mais de 90 anos. Os principais pontos turísticos da capital paraense serão usados como cenários para contar a história do nascimento de Jesus Cristo.