R70: '32 ou 34 parlamentares da Alerj recebem mesada do jogo do bicho', diz Gilmar Mendes

Mercados

Dólar cai a R$ 5,06, menor valor desde abril de 2024, e Bolsa vai a 195 mil pontos pela 1ª vez.



Violência

Policial que matou mãe de cinco filhos em São Paulo estava sem câmera corporal por falta de cadastro.

MARAJÓ

ENERGIA

A Petrobras vai investir R$ 2,8 milhões em um projeto de pesquisa sobre a bacia do Marajó, no Pará. O objetivo é buscar sistemas petrolíferos e áreas com potencial energético. A iniciativa será conduzida ao longo de 18 meses pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), em parceria com as Universidade de São Paulo (USP), Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), de Brasília (UnB), Federal do Pará (UFPA), Federal do Amazonas (Ufam) e Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A bacia do Marajó, localizada na confluência dos rios Amazonas e Tocantins, é considerada estratégica por sua formação geológica e potencial ainda subexplorado.

LACUNA

Segundo informações da Petrobras, o estudo “busca preencher lacunas importantes de informação, especialmente sobre as chamadas áreas de rifte - regiões formadas por falhas tectônicas - que podem indicar presença de hidrocarbonetos. Além disso, o projeto analisará recursos minerais e hídricos, ampliando o escopo da pesquisa”.

CACAU

CARBONO

Estudo realizado pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), em parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), confirmou o potencial dos sistemas agroflorestais (SAFs) de cacau no sequestro de carbono. Os resultados foram apresentados e indicam que a prática pode gerar renda extra aos produtores por meio da comercialização de créditos de carbono. A pesquisa identificou que áreas de cacau com mais de 32 anos na região da Transamazônica podem sequestrar até 51 toneladas de carbono por hectare. Já em Marituba, na Estação Experimental da Ceplac, o volume registrado foi de 14 toneladas por hectare, considerando apenas o cacaueiro. O estudo também desenvolveu equações específicas para mensurar o carbono nesses sistemas, incluindo, de forma inédita, dados voltados a cacaueiros clonados.

GRIPE

ALERTA

O Pará está entre os Estados com incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em níveis de alerta, com sinal de crescimento nas últimas seis semanas. A informação consta no boletim divulgado ontem pela Fundação Oswaldo Cruz. Além do Pará, outras 12 unidades da Federação estão em situação preocupante. A atualização é referente ao período de 29 de março a 4 de abril.

BELÉM

Em relação às capitais, a notícia também é preocupante. Belém está entre as cidades em nível de alerta, risco ou alto risco. Os dados reforçam a necessidade de intensificação da campanha de vacinação.

DIREITOS

COMENDA

O governo do Pará realiza hoje (10) a cerimônia da Comenda Egídio Machado Sales Filho de Defesa dos Direitos Humanos. Como o nome sugere, a honraria é voltada a personalidades e instituições que se destacaram na promoção e defesa dos direitos humanos no Estado. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) e integra a programação alusiva aos três anos de criação do órgão.

HOMENAGEM

Criada em 2023, a comenda leva o nome do advogado e fundador da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SPDDH). Egídio Machado Sales Filho também foi professor da UFPA, procurador do município de Belém e presidiu a Comissão Estadual da Verdade e Memória.

DESAPARECIDO

INVESTIGAÇÃO

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) divulgou nota informando que acompanha, “de forma permanente e rigorosa”, as investigações sobre o desaparecimento do menino José Artur Sousa Barros, de 1 ano e 7 meses. A criança está desaparecida desde 26 de março. O caso foi registrado no Assentamento Lourival Santana, zona rural do município de Eldorado do Carajás, no sudeste paraense. Na nota, o órgão reafirma que “embora as buscas ostensivas tenham sido formalmente encerradas, cumpre esclarecer que as investigações permanecem em curso, sob caráter sigiloso, com a adoção de novas diligências e estratégias investigativas”.

Em Poucas Linhas

► O reitor da Igreja das Mercês, padre João Paulo de Mendonça Dantas, toma posse hoje no Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP). Ele ocupará a cadeira de Tavares Bastos, tendo por padrinho o cerimonialista e historiador Marcelo Pinheiro, a quem caberá a saudação regimental.

► João Paulo Dantas é PhD em teologia, professor da Universidade de Lugano, na Suíça, editor do Livro das Peregrinações do Círio e escritor com livros publicados em diversos idiomas.

► Em comemoração aos três anos de criação, a Seirdh realiza, hoje, ação de saúde e cidadania em Belém. A programação ocorrerá a partir das 8h, na sede do órgão no bairro da Campina. Entre os serviços disponíveis, emissão de carteiras de identidade, encaminhamento para segunda via de certidão de nascimento, emissão de CPF e orientação jurídica.

► Está aberto, até o dia 21, o período de inscrições para o XXII Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas 2026, no Pará. A participação é gratuita e deve ser realizada por meio do Mapa Cultural do Pará. O certame integra a programação do Arraial de Todos os Santos e busca valorizar e incentivar a cultura popular no Estado. Ao todo serão R$ 570 mil em premiações.

► Três equipamentos turísticos de Belém, além do Aeroporto Internacional da capital, vão receber Pontos de Informação Turística (PITs) permanentes ainda em abril. A iniciativa é resultado de parceria entre a Secretaria de Estado de Turismo (Setur), a UFPA e o PCT Guamá.

► A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou projeto de lei que reconhece a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado. A autoria da proposta foi do deputado Fábio Figueiras. A novena é realizada todas às terças-feiras no santuário localizado na rodovia Arthur Bernardes, em Belém. Reúne, semanalmente, entre 20 e 30 mil pessoas e é realizada ininterruptamente desde 1947.