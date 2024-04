R70: 'Precisamos ter harmonia entre a política fiscal e a política monetária', diz Campos Neto

Passaporte

A Polícia Federal suspendeu temporariamente o serviço de agendamento para emissão do documento pela internet.

Setor elétrico

Pequenos consumidores representam 72% das migrações ao mercado livre de energia no primeiro trimestre de 2024, um recorde.

Roberto Campos Neto (J. Bosco)

"Precisamos ter harmonia entre a política fiscal e a política monetária.”

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, voltou a mostrar preocupação com a mudança da meta fiscal pela equipe econômica do presidente Lula.

COVID

CIÊNCIA

Um estudo científico feito no Pará ganhou destaque na renomada revista Scientific Report, da Nature Portfolio, com repercussão internacional. O trabalho sobre fatores associados à mortalidade em crianças com covid-19 crítica e síndrome inflamatória multissistêmica em um cenário de poucos recursos apresenta resultados de um estudo realizado entre abril de 2020 e maio de 2023, nas UTIs pediátricas da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA), Hospital e Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti e Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

CASOS

No período foram avaliados 266 pacientes internados, desde o ingresso nas unidades até a alta médica ou o óbito. Pela quantidade de pacientes pediátricos com covid-19 considerados críticos, os autores do artigo consideraram o estudo inédito e de fundamental importância para o entendimento sobre aspectos da doença no contexto avaliado.

QUILOMBO

REGULARIZAÇÃO

A área quilombola Nazaré do Airi, em Monte Alegre, está recebendo técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater-Pará) que realizam o diagnóstico socioeconômico produtivo e uma Cartografia Social da comunidade. O levantamento faz parte das ações de preparação para regularização fundiária e a elaboração do Cadastro Ambiental Rural Coletivo de Povos e Comunidades Tradicionais (CAR/PCT) do quilombo.

ASPECTOS

A comunidade é composta por 50 famílias remanescentes de quilombos, organizadas desde 2018, por meio da Associação dos Remanescentes do Quilombo Nazaré do Airi (Arqna). Foram analisados aspectos socioeconômicos e estruturais como residências, transporte, saúde, educação, saneamento, cultura, religião e organização social; aspectos ambientais e relatos dos comunitários.

EDUCAÇÃO

PREMIADA

Idealizador do projeto “Robótica com Açaí”, em Cametá, o professor de Geografia da rede pública estadual do Pará Renato Alfaia está na final da 2ª edição do Prêmio Educador Transformador, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Bett Brasil e Instituto Significare. Criado em 2023 para participar do TechCamp Pará, uma grande competição de robótica do Estado, o “Robótica com Açaí” surgiu para unir sustentabilidade e tecnologia.

CARRINHO

Sob orientação do professor, os estudantes criaram um carrinho controlado por bluetooth e uma lixeira automatizada utilizando o caroço do açaí, miriti e papelão. O resultado da etapa nacional será divulgado no dia 24 de abril.

ESPAÇO

CULTURA

A Prefeitura de Belém promete reinaugurar, no início de junho, o espaço cultural multiuso com 6 mil metros quadrados na área central da cidade. Falta apenas a chegada da lona da cobertura, prevista para o final de maio, para concluir a reforma do anfiteatro. A expectativa é de reabrir o anfiteatro com apresentações dos Pássaros Juninos, dentro da programação do Arraial de Belém. Inaugurado em 2003, o Memorial dos Povos foi reaberto na atual administração.

TRIBUTOS

ALERTA

Presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), Francelino Valença será um dos palestrantes, hoje, do 2º Congresso do Fisco Estadual do Pará (2º Conefisco), promovido pelo Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará (Sindifisco-Pará). Na pauta, o alerta para que a regulamentação da Reforma não traga prejuízos da arrecadação para Estados e municípios.

PROPOSTAS

Outra preocupação é com a manutenção da autonomia das administrações públicas tributárias, e dos procedimentos e decisões relacionadas a disputas ou litígios entre os contribuintes, com a exclusividade da presença de servidores públicos nos órgãos responsáveis por decisões tributárias. A Secretaria de Fazenda do governo federal adiou a entrega ao parlamento, prevista para esta semana, dos dois Projetos de Lei que trazem a regulamentação da PEC 41, que reformula o sistema tributário sobre o consumo. Ao mesmo tempo, grupos de trabalho do parlamento já apresentaram onze propostas para regulamentação.

EM POUCAS LINHAS

► A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet) está oferecendo cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), com foco em uma área de atuação específica e de rápida duração, com carga horária de 40 a 220 horas. Em 2023 foram 3.726 alunos certificados em Belém, Ananindeua, Santarém, Benevides, Marabá, Bragança, Paragominas, Parauapebas, Marituba, Capanema e no arquipélago do Marajó em cursos de manejo de açaí, desenho técnico, fotografia de eventos, assistente administrativo, corte e costura, manicure e pedicure, processamento de frutas, entre outros.

► O Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) abriu inscrições gratuitas para masterclass e oficinas do I Encontro de Piano, que ocorrerá de 15 a 17 de maio, na sede da instituição, em Belém. Alunos de qualquer instituição de ensino musical poderão se inscrever nas atividades, por meio do formulário eletrônico disponível no site da Fundação Carlos Gomes, no período de 16 de abril a 7 de maio.

► Uma mostra da culinária, artesanato, grafismo corporal e de instrumentos musicais indígenas e uma exposição de fotografias marcarão o Dia Nacional da Consciência Indígena, amanhã. A “Mostra Cultural em Homenagem ao Dia da Resistência Indígena” será realizada das 8h às 12h, na Unidade de Educação Infantil Santa Rosa, na passagem Santa Rosa, no bairro do Guamá. A promoção é do município de Belém.

► Também amanhã a prefeitura da capital promoverá uma oficina de reciclagem de óleo de cozinha. Será na sede do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben). A ação é voltada para moradores da área de influência do programa (Jurunas, Condor e Cremação). Um litro de óleo de cozinha usado descartado irregularmente pode contaminar 25 mil litros de água, além de obstruir a tubulação de pias e esgotos. Mas, com um litro de óleo é possível obter mais de um quilo de sabão que, além da economia doméstica, pode até render um bom dinheiro e contribuir com a preservação ambiental.