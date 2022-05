'Quero virar a página', declara o novo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues

Carestia no Brasil

A inflação oficial do país aumentou gradativamente entre 2017 e 2022 e, em 5 anos, o real perdeu 30% de seu poder de compra.

Hackers na mira da lei

O Senado analisa um projeto de lei que torna crime o sequestro de contas em redes sociais. Pena pode chegar a 10 anos de reclusão.

Enaldo Rodrigues, novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (J.Bosco)

"Quero virar a página”

EDNALDO RODRIGUES, novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, como sucessor de Rogério Caboclo, afastado depois de denúncias de assédio sexual. Ex-jogador de futebol amador nas décadas de 70 e 80, o baiano de 67 anos assume a CBF, que já foi presidida pelo paraense Coronel Nunes, em um dos principais momentos de crise de imagem da entidade em ano de Copa do Mundo.

FISCALIZAÇÃO

PROCON



Duas lojas foram autuadas nesta sexta-feira, 6, por fiscais da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon do Pará, na operação “Dia das Mães”, em lojas de um grande shopping center localizado no centro comercial de Belém, no bairro de Batista Campos. Os autos foram aplicados pela não utilização de sacolas biodegradáveis, um dos itens avaliados pelos fiscais.



CONSUMIDOR



Na ação, os fiscais verificaram, principalmente, precificação, validade, selos de segurança, entre outros pontos do Código de Defesa do Consumidor dentro dos estabelecimentos comerciais. Foram fiscalizadas cinco lojas, aleatoriamente, que vendem produtos como roupas, bolsas, celulares, eletrodomésticos e produtos de beleza, os itens mais procurados para presentear as mães.



DENÚNCIAS



Neste sábado e domingo, o Procon continua de plantão para os casos de violação aos direitos previstos no Código do Consumidor, para atendimento pelo Disque Procon 151. As denúncias também podem ser levadas à sede do órgão, nos dias úteis. Para os retardatários que forem ao comércio na manhã de domingo em busca do presente das mães, são grandes as chances de encontrar muitas lojas abertas, já que o Sindicato dos Lojistas de Belém (Sindilojas) autorizou o funcionamento, mas deixou a critério de cada lojista a negociação com os colaboradores para abrir as portas.

COMPRAS

PAGAMENTO



Com os juros nas alturas, boa parte dos filhos pretende pagar pelo presente das mães à vista. Levantamento feito pela Federação do Comércio do Pará (Fecomércio), em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojistas de Belém (Sindilojas), aponta que 52% dos consumidores paraenses pretendem pagar as compras à vista, via cartão de débito e Pix.



CRÉDITO



As modalidades de pagamentos demonstram a retração na abertura do crédito, uma das implicações da elevação da inadimplência. Os clientes que pretendem pagar com cartão de crédito, de forma parcelada, somam 34,7%. Outros 13,3% devem usar cartão de crédito ou boleto, mas sem parcelamento, ou seja, pagarão de uma só vez.

CONFERÊNCIA

REPERCUSSÕES



Ao participar junto com o governador do Pará, Helder Barbalho, do Brazil Lab - Conferência Amazonian Leapfrogging, realizado na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, o secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Mauro O’de Almeida, respondeu diretamente à coluna sobre as repercussões, no evento, do posicionamento do governo do Pará em relação à busca de soluções para reduzir o desmatamento.



FINANCIAMENTO



De acordo com o secretário, o assunto que mais teve repercussão foi o acolhimento, pelo Estado, de estudos realizados pela própria cúpula do Brazil Lab, que já estão se transformando em políticas públicas no Pará, como as ações de fiscalização, licenciamento e monitoramento ambientais, além de financiamento, com linhas de créditos para iniciativas sustentáveis, hoje feitas pelo Banpará com recursos do Fundo Amazônia Oriental.

INVASÕES

TERRAS



Em decisão conjunta, Ministério Público Federal e Ministério Público do Estado do Pará emitiram, ontem, recomendação a órgãos públicos nas três esferas de governo para que tomem medidas contra a ocupação irregular de lotes destinados à reforma agrária nos assentamentos Luiz Carlos Prestes, em Irituia, e Carlos Lamarca, em Capitão Poço, ambos municípios no nordeste do Pará. A recomendação é resultado de investigação do MPF sobre denúncias das invasões na reserva legal dos assentamentos por pessoas que não são beneficiárias da reforma agrária.



PRAZO



O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), a Semas e as autoridades municipais têm prazo de 15 dias para responder à recomendação sobre os dois assentamentos, nos quais o próprio Incra confirmou a denúncia de invasão por pessoas que não têm relação com os trabalhadores rurais assentados.

Em Poucas Linhas

► Neste sábado a Arquidiocese de Belém inicia a penúltima etapa do Sínodo Arquidiocesano, que equivale à elaboração de um relatório sobre as realidades e anseios da Igreja de Belém, e servirá de base para um documento oficial que norteará os próximos anos de evangelização da Arquidiocese de Belém. As assembleias deste sábado são destinadas às pastorais, movimentos, serviços, novas comunidades, vida religiosa e o clero, com participação dos sacerdotes, diáconos, líderes das forças vivas da Igreja e representantes das instituições civis. No mês de julho a coordenação do Sínodo vai trabalhar com material colhido nas assembleias para conclusão do trabalho. A etapa final do Sínodo Arquidiocesano será na Assembleia Geral de 5 a 7 de agosto.



► O minifestival de chocolate, flores e joias aberto ontem no Espaço São José Liberto é uma edição especial pelo Dia das Mães, e segue até amanhã.



► Dados divulgados na semana passada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar revelam que o setor de planos de saúde segue aquecido. Em fevereiro, 49 milhões de brasileiros tinham planos de saúde. O crescimento de usuários vem sendo registrado desde o início da pandemia.

► O Museu Goeldi realiza entre os dias 17 e 20 de maio programação referente à 20ª Semana Nacional de Museus. Haverá programação presencial no Parque Zoobotânico e lives e webinários que poderão ser acompanhados pelos canais do Goeldi nas redes sociais.



► Resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), divulgada pelo IBGE, apontou que a renda média real do brasileiro atingiu, neste ano, o pior resultado para o primeiro trimestre desde 2012. Na comparação com os três primeiros meses de 2021, houve queda, de 8,7%.