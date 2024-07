'Quero superar esse conflito brutal e estéril com eles', diz Nicolás Maduro sobre os EUA

Mega-Sena

O concurso 2.744 pode pagar um prêmio de R$ 120 milhões para os acertadores das seis dezenas. O sorteio ocorre hoje.



Terras indígenas

O STF marcou para 5 de agosto o início da conciliação sobre marco temporal. Reuniões devem ocorrer até 18 de dezembro.

"Quero superar esse conflito brutal e estéril com eles.”

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, anunciou ontem a retomada do diálogo com os Estados Unidos, amanhã, apesar das sanções de Washington contra o setor petrolífero e a menos de um mês das eleições presidenciais venezuelanas.



>BARCARENA

SANEAMENTO



A prefeitura de Barcarena promete que o município será o primeiro do Estado a garantir água e esgoto tratados para 100% da população até o final do ano que vem. O anúncio será feito durante o lançamento do programa “Trata Bem Barcarena”, em parceria com a empresa Águas de São Francisco. A iniciativa será oficialmente apresentada amanhã e envolve a implantação de 100 quilômetros de novas redes de água tratada e 260 quilômetros de tubulações de esgoto. Cerca de 120 mil pessoas serão beneficiadas, segundo os dados oficiais.



>PROTEÍNA

TRIBUTOS



O setor produtivo paraense comemora a decisão do grupo de trabalho que analisa a regulamentação do primeiro texto da Reforma Tributária. No último domingo, os parlamentares integrantes do grupo concordaram que as proteínas bovinas, de frango e de peixe devem ser isentas de imposto. As entidades de classe do Pará trabalham junto com o deputado federal Joaquim Passarinho (PL) para que a regulamentação não prejudique mais o Estado do Pará. O deputado paraense inclusive se ausentou do evento do seu partido, domingo, em Belém, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, para poder participar da reunião do GT.



>MANIPUEIRA

APROVEITAMENTO



Famílias da comunidade quilombola de São Benedito da Ponta, no município de Salvaterra, na ilha de Marajó, aprenderam a converter um rejeito das casas de farinha em produtos saborosos, de fácil comercialização e bom valor agregado: a manipueira. Essa mudança é resultado das atividades de projeto coordenado pela professora Carmelita Amaral Ribeiro, do curso de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Pará (Uepa).



USOS



A manipueira é um líquido de aspecto leitoso e de cor amarela-clara, obtido em quantidade em casas de farinha, após a prensagem das raízes da mandioca para produção de farinha. Esse resíduo é frequentemente descartado em grande quantidade no solo e, com a intervenção das ações do projeto, passou a ser aproveitado na elaboração de produtos, como molhos de geleia de tucupi, molhos cremosos de tucupi com jambu e molho de tucupi com pimenta cumaru, por exemplo.



PARCERIA



A equipe da Universidade do Estado do Pará (Uepa) também contribuiu com a confecção de rótulos e orientou sobre a comercialização.



>SACOLAS

AÇÃO



Em ação movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, a 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital e Tutelas Coletivas manteve decisão liminar determinando que os estabelecimentos comerciais não poderão cobrar o fornecimento de sacos plásticos reutilizáveis aos consumidores paraenses. O alvo da ação do MPPA foi a lei estadual de fevereiro de 2021, que prevê a substituição de sacos plásticos tradicionais por sacos reutilizáveis ou retornáveis que possuem material biodegradável. Apesar de reconhecer o objetivo de diminuir a poluição ambiental, o Ministério Público alegou que a lei permitiu a interpretação de que os sacos reutilizáveis “poderão ser distribuídos mediante cobrança máxima de seu preço de custo”. Raimundo Santana julgou o mérito da ação e manteve a decisão favorável ao MPPA e declarou que os sacos plásticos reutilizáveis “não poderão ser cobrados do consumidor, até que sobrevenha nova norma que, no mínimo, compartilhe a responsabilidade”.



>TRIBUTOS

NEGOCIAÇÃO



A prefeitura de Belém lançou ontem o Programa de Regularização Incentivada Bora Quitar. Até 31 de dezembro deste ano os contribuintes podem negociar tributos como o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) com desconto de até 90% nos juros e multas. Além disso, o programa oferece possibilidade de parcelamento em até 96 vezes para dívidas acima de R$ 230.175. No ano passado, o programa resultou em aproximadamente oito mil acordos tributários, garantindo uma arrecadação de mais de R$ 80 milhões, entre valores negociados e pagos.

Em Poucas Linhas

- Os 18 atletas paraenses que disputaram o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jítsu Crianças, em Barueri (SP), com apoio do governo do Pará, fizeram bonito e conquistaram 11 medalhas, sendo duas de ouro, três de prata e seis de bronze nas categorias infantil, pré-mirim, mirim e infanto-juvenil. O evento ocorreu nos dias 22 e 23 de junho, reunindo atletas das 27 unidades federativas e também atletas dos Estados Unidos e da Alemanha.



- O Ministério Público Eleitoral, por meio da promotora eleitoral Andressa Ávila, expediu uma recomendação para partidos políticos e pré-candidatos pertencentes à 5ª Zona Eleitoral (Igarapé-Açu, Magalhães Barata e São Francisco do Pará) que vale para agremiações em todo o Estado.



- O primeiro alerta é para que respeitem a quota de gênero. Outra recomendação é contra a campanha antecipada, que pode resultar em multa de R$ 5 mil a R$ 25 mil.



- Foi lançado na semana passada o Plano Estadual de Emergência, Supressão e Erradicação para a Monilíase, que reúne as ações que serão desenvolvidas pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), para proteger o território paraense da monilíase, doença provocada por um fungo que ataca o cacau e o cupuaçu. O plano foi apresentado durante reunião em Belém, na sexta-feira.



- Durante reunião com técnicos paraenses, o Ministério da Agricultura pediu apoio do governo do Pará para auxiliar nas ações de combate à monilíase também no Estado do Amazonas.



- O governador Helder Barbalho fará hoje a entrega de um Hospital Municipal de Pequeno Porte em Eldorado do Carajás, sudeste do Pará.



- A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, em parceria com a Japan International Cooperation Agency (Jica), abriu processo de seleção para servidores estaduais para os cursos de Capacitação para Gerenciamento de Qualidade do Ar; Desenvolvimento de Políticas de Reciclagem e Policiamento Comunitário.



- Os cursos serão feitos de modo presencial, no Japão, e as inscrições seguem abertas até 20 de julho.