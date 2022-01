Mobilidade acadêmica

Com o avanço da covid-19, a UFPA adiou a aplicação da prova do “vestibulinho” para 20 de fevereiro.

A bola vai rolar

Três jogos vão abrir, amanhã, o Parazão 2022. Serão em Belém, Parauapebas e Tucuruí.

"Quero ser tratada nos pronomes femininos.”

Linn da Quebrada (J. Bosco / O Liberal)

Durante a exibição do Big Brother Brasil 22, na noite de domingo, 23, a cantora Linn da Quebrada respondeu ao questionamento do apresentador Tadeu Schmidt e explicou a origem de sua tatuagem “Ela” acima da sobrancelha esquerda. “Não sou homem, nem sou mulher, sou travesti”, respondeu a sister. A participação dela no programa tem gerado debates sobre gênero e diversidade.

PONTE

Alerta

Está na pauta de julgamento do Conselho de Procuradores do Ministério Público do Pará (MPPA) processo provocado pela Associação Pró-Turismo de Belém pedindo intervenção para que sejam apurados os desgastes na ponte “Sebastião de Oliveira”, que liga a ilha de Mosqueiro ao continente. No pedido, a associação também chama a atenção sobre necessidade de maior fiscalização da ponte, por onde trafegam veículos com carga superior a 24 toneladas.

Vistoria

O procedimento teve origem na Promotoria de Mosqueiro e, pelos anexos do processo, a última vistoria na ponte, feita em conjunto com o Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar (Gati) do MPPA, indicou que não foram verificados sinais evidentes de desgastes e de riscos para a trafegabilidade da ponte. Porém, a última vistoria ocorreu em 17 de novembro de 2020. Ao chegar na pauta do Conselho de Procuradores e, diante do já ocorrido com a ponte de Outeiro, a procuradora Maria do Socorro Mendo pediu vistas para examinar melhor a situação. Outros procuradores ainda devem fazer o mesmo, antes de emitir uma recomendação.

UFPA

Pandemia

O vice-reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilmar Pereira da Silva, faz uma série de viagens pelos campi dos municípios das regiões Nordeste, Baixo Tocantins e Marajó com o objetivo de aproximar mais a relação institucional desses polos com o campus da instituição, em Belém. Porém, Gilmar está aproveitando cada visita, como as que já fez em Abaetetuba e Cametá, para avisar que estudantes sem vacina não entram em sala de aula. Essa é a única determinação da reitoria, que no mais deixa a cargo de cada coordenador o planejamento dessa volta às aulas, que pode continuar no formato híbrido – presencial e on-line – dependendo da necessidade de agenda de cada um dos campi.

PARAZÃO

Transmissão

A Liberal FM, líder de audiência, retoma este ano a transmissão ao vivo dos jogos do Parazão. Outra novidade é que tudo também estará on-line no portal OLiberal.com e nas redes sociais de @oliberal. Com isso, a presença em multiplataformas e em tempo real será reforçada também no esporte. A equipe comandada pelo jornalista Abner Luiz fará o pré-jogo, narração e o pós-jogo, com linguagem moderna, jovem e muita informação, sobretudo dos bastidores.

Multimídia

A cobertura nas transmissões reforça o trabalho da equipe que atualiza as notícias no portal, redes sociais e nos cadernos de Esporte de O LIBERAL e Amazônia. A análise semanal da rodada do Parazão também será feita pelo videocast “Último Lance”, a cada segunda-feira, às 18h, em OLiberal.com/play e redes sociais. O programa recentemente ganhou a apresentação da jornalista Syanne Neno no comando das entrevistas e análises.

BELÉM

De fora

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) obteve, nos últimos três anos, o certificado operacional para doze dos 41 aeroportos sob a sua gestão. Porém, o Aeroporto Internacional de Belém não está entre os certificados. No Pará, o único na lista é o de Santarém, no Oeste paraense. A certificação operacional indica que o aeroporto cumpre os regulamentos técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), desde a segurança operacional até a resposta imediata à emergência aeroportuária. O Aeroporto Internacional de Belém também não está entre os três que a Infraero trabalha para certificar até o final deste ano, que são os de Congonhas (SP), Santos Dumont (RJ) e Montes Claros (MG), atualmente em processo de certificação.

SENTENÇA

Improbidade

A Justiça Federal manteve a condenação por improbidade administrativa do ex-prefeito de Tailândia Valdinei Afonso Palhares, do ex-secretário municipal de Saúde Egnaldo Santos de Carvalho e de dois proprietários de uma empresa de distribuição de medicamentos. A sentença havia sido publicada em setembro do ano passado. Um dos empresários recorreu, mas teve o recurso negado. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, R$ 715 mil em verbas federais para a compra de medicamentos foram transferidos para a empresa sem que tivesse sido realizada licitação.

Em poucas linhas