'Queremos um gesto a favor do Brasil', afirma Simone Tebet

Dinheiro esquecido

Quinze milhões de consultas foram feitas nos 3 primeiros dias de reabertura do sistema de valores esquecidos em bancos.



Cidadania animal

Hoje, a partir das 9h, na Usina da Paz do Bengui, serão ofertados serviços gratuitos para cães e gatos, como consultas e vacinação.

Simone Tebet (J. Bosco)

"Queremos um gesto a favor do Brasil.”

SIMONE TEBET, ministra do Planejamento e Orçamento, após avaliar o crescimento de 2,9% do PIB em 2022, sinalizando que o governo espera que o Banco Central reveja a taxa de juros de patamar elevado no País.

CARNE

RESULTADO

A confirmação, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), de que o mal da vaca louca registrado no Pará se trata de um caso atípico, foi comemorada pelo setor pecuarista. O comunicado foi feito após exame no Canadá, em laboratório da Organização Mundial da Saúde. A infecção atípica ocorre quando o bovino desenvolve o mal pela idade avançada, e não por contaminação por consumo de ração. No caso paraense, o animal doente já estava com nove anos. Em geral, o gado é abatido com até 36 meses (três anos).



COMUNICADO



Com isso, a conclusão do Ministério da Agricultura e Pecuária é que esse caso não traz prejuízos à qualidade da carne bovina produzida no Brasil. O fato foi comunicado ontem mesmo à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), e aos países que deixaram de comprar a carne brasileira, como Rússia, Tailândia, Irã e Jordânia. Uma reunião virtual com o governo chinês também deve ser marcada em breve para tratar do retorno da exportação da carne bovina ao país. Especialistas ouvidos pela coluna afirmam que o bom momento das relações do governo paraense com os chineses vai facilitar o rápido retorno das vendas ao exterior, interrompendo a sangria que o setor vinha sofrendo desde o anúncio da doença.

PIB

CONSTRUÇÃO

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a construção civil apresentou o saldo de 6,9% de contribuição com o PIB do País no ano de 2022. Mesmo com o bom resultado, especialistas do setor afirmam que a construção civil poderá contribuir ainda mais com a geração de riquezas do Brasil, desde que vença gargalos como alta dos insumos, aumento no valor do frete e elevação das taxas de juros dos financiamentos habitacionais - o que reduz a capacidade de compra da população -, além das excessivas questões burocráticas e infraestrutura precária.

ANESTESIAS

SUSPENSÃO

Anestesiologistas que atendem pacientes nas unidades de saúde do município de Belém anunciaram a suspensão de plantões a partir da manhã de hoje. Dizem que a Sesma não cumpriu com o acordado, não pagando faturas atrasadas, como a do mês de agosto do ano passado, por exemplo.

SEMANA

CURTA



Causou alvoroço, nas redes sociais, a decisão dos senadores que formalizou a semana de três dias, com sessões deliberativas apenas de terça a quinta-feira. Na Assembleia Legislativa do Pará, a semana de dois dias já é realidade há várias legislaturas, com votações apenas às terças e quartas.

SAÚDE

INOVAÇÃO



Um jovem com quadro de malária complicada por falências agudas dos rins e fígado foi o paciente de um procedimento até então inédito no Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), na região sudeste do Pará. O jovem se submeteu à diálise hepática, tratamento que simula parcialmente a função do fígado por meio de processo de filtragem, enquanto o órgão se recupera de uma agressão sofrida. O médico responsável foi o nefrologista Giordano Ginani.

IDENTIDADE

CARTEIRA



Termina na segunda-feira (6) o prazo para os estados aderirem à nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O problema é que até agora apenas alguns estados aderiram à emissão da carteira no novo formato, e o Pará não está entre eles. O novo formato já está em vigor no Acre, Goiás, Minas Gerais, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro. O Mato Grosso começou a emitir o documento na última sexta-feira e em Santa Catarina a emissão começa em 8 de março.



PRAZOS



Já em Alagoas o início está programado para o dia 13 deste mês. No Distrito Federal os serviços já estão sendo testados. Até o fechamento da coluna, tanto a Polícia Civil quanto a própria Secretaria de Estado de Segurança Pública não responderam sobre a previsão para começar a emissão da nova CNI. Diante das baixas adesões, o Ministério de Gestão e Inovação inicialmente não vai punir os Estados que não conseguiram aderir.

Em Poucas Linhas

► O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Eduardo Imbiriba, inaugurou, na semana passada, em São Geraldo do Araguaia, a sede da subseção local. O local tem sala de atendimento individual, sala de reuniões, recepção e copa. Também na semana passada, Imbiriba foi a Marabá, onde se reuniu com diretores da subseccional e procuradores municipais para debater demandas específicas da Procuradoria Municipal e quais medidas serão tomadas para atendê-las.

► Terminam na terça-feira (7) as inscrições para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Pará. A banca organizadora será a Legalle Concursos. O último concurso para admissão de servidores públicos da DPE-PA foi realizado em 2008.

► Um posto de atendimento presencial foi montado na área do estacionamento do prédio do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos de Belém (Iasb), que a partir desta semana vai tirar as dúvidas sobre o censo previdenciário do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB). A decisão de atender presencialmente, embora o censo seja online, resulta da enxurrada de dúvidas e reclamações dos usuários por telefone e nas redes sociais do órgão. O objetivo do recenseamento, feito por uma empresa contratada especialmente para esse fim, é a atualização cadastral, funcional e financeira dos servidores. O censo teve início em dezembro de 2022 e vai se estender até 16 de maio deste ano.

► Os desafios para o desenvolvimento e proteção ao meio ambiente na Amazônia foram temas de uma palestra ministrada ontem pelo ex-ministro e articulista de O Liberal, Aldo Rebelo, na Unidade III da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), em Marabá.