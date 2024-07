'Quem se assustou que tome um chá de camomila', diz Maduro sobre comentário de Lula

E-commerce

Comércio eletrônico brasileiro perdeu R$ 65 milhões em vendas na madrugada do apagão cibernético, afirma Neotrust.

Loteria

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.752 da Mega-Sena, sorteadas ontem. Prêmio estimado é de R$ 65 milhões.

(J. Bosco)

"Quem se assustou que tome um chá de camomila.”

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, reagiu à declaração de Luiz Inácio Lula da Silva, que disse ter ficado “assustado” com fala do venezuelano sobre possível “banho de sangue” caso perca o pleito.

APOSENTADOS

CADASTRO



O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Pará (IGEPPS) prorrogou até 8 de novembro o prazo para que aposentados e pensionistas, civis e militares, com benefícios concedidos até outubro de 2023, compareçam às unidades de atendimento do órgão para fazer a atualização cadastral no Censo Previdenciário 2024. A participação presencial é obrigatória e deve ser agendada no site do órgão. Segurados que moram fora do Pará podem fazer o Censo a distância, modalidade também disponível no site do Instituto. A ausência no recadastramento levará à suspensão do benefício previdenciário - e também poderá resultar no cancelamento do benefício. A medida é uma forma de evitar fraudes e pagamentos indevidos.



BALANÇO



Até o fim de junho, mais de 32 mil beneficiários já haviam realizado o Censo Previdenciário na sede do IGEPPS, em Belém, e nas agências localizadas nos municípios de Abaetetuba, Altamira, Castanhal, Marabá, Santarém, Capanema e Paragominas. As unidades móveis do Instituto também oferecem o serviço. Três caminhões já passaram por 30 cidades nas regiões sudeste, sudoeste e nordeste do Estado, além do Baixo Amazonas.



ARRECADAÇÃO

PIX



A Junta Comercial do Pará (Jucepa) passou a aceitar, desde ontem, o pagamento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE) via Pix, sistema de pagamentos instantâneos. O documento agora será emitido com QR Code, que pode ser lido pelo aplicativo do banco, e o pagamento poderá ser feito em qualquer instituição financeira. A autarquia é um dos primeiros órgãos do Governo do Pará a utilizar o Pix como forma de pagamento. A ideia é dar mais rapidez ao andamento dos processos, já que o usuário não precisa esperar pela compensação bancária.



PLANO

FLUVIAL



Representantes da Prefeitura de Belém e do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) se reuniram nesta semana, no Palácio Antonio Lemos, para discutir soluções de transporte fluvial para a capital paraense. Em foco, investimentos em estruturas que facilitem o transporte de passageiros da cidade, tendo em vista a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP 30), em novembro de 2025, em Belém.



FERRYBOAT



Entre as ideias elencadas estão a melhoria do transporte para Mosqueiro com uso do ferryboat, a ampliação do porto fluvial localizado no Ver-o-Peso e a melhoria de portos em Icoaraci e Outeiro.



FUNDO

BALANÇO



Segundo seu relatório de performance, que foi publicado ontem no site da organização, o Fundo Vale destinou R$ 74 milhões para o apoio a iniciativas socioambientais em 2023, um aumento de 29% na comparação com o ano anterior. A organização apoiou 35 iniciativas e participou de quatro redes e alianças pela Amazônia. Foram 17 cadeias produtivas impactadas pelas iniciativas, beneficiando diretamente e indiretamente mais de 41 mil pessoas.



SUSTENTABILIDADE

DESAFIO



O continente americano segue uma trajetória de desenvolvimento insustentável em 91,7% de suas unidades subnacionais nas últimas duas décadas, aponta artigo científico recém-publicado na revista Ecological Economics. Um dos autores é o pesquisador da Universidade de Miami, José Maria Cardoso da Silva, que sintetiza a ideia de desenvolvimento sustentável na equação: infraestruturas socioeconômicas mais infraestruturas ecológicas igual a bem-estar humano.



CIÊNCIA



A apresentação do trabalho em Belém foi o pontapé das atividades de divulgação científica do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) Nexus. Coordenado pela pesquisadora Ima Vieira, do Museu Goeldi, o projeto tem foco no estudo das perturbações antrópicas, novas trajetórias florestais e sustentabilidade na Amazônia. Os INCTs contam com recursos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para produzir conhecimento de alto impacto em áreas temáticas de interesse para a elaboração de políticas públicas.

Em Poucas Linhas

- O governo do Pará inaugura amanhã o Memorial Fotográfico da Serra das Andorinhas. O espaço cultural foi construído pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), com recursos do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), e fica localizado no prédio-sede da Gerência da Região Administrativa do Araguaia, em São Geraldo do Araguaia.



- O partido Cidadania aprovou indicativo de apoio à pré-candidatura à reeleição do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. A decisão foi tomada numa plenária, realizada no último dia 17, com a presença de pré-candidatos e membros da direção municipal do partido.



- Sob o comando do ex-deputado Arnaldo Jordy, a decisão do Cidadania fortalece a frente progressista em Belém, que já conta com o apoio do PT, Rede, PCdoB, PV, PDT, PSOL e de movimentos sociais.



- Será realizada nesta quinta-feira, 25, a partir das 8 horas, a sétima edição da Feira Agroecológica e de Artesanato promovida pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA), em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-Pará), no edifício-sede da Corte de Contas.



- Serão comercializadas frutas, hortaliças, mariscos e queijos produzidos por agricultores familiares, além de peças de uso pessoal e doméstico confeccionadas por artesãos da RMB.



- O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) realiza neste sábado, às 18h, em Capitão Poço, convenção que indicará o nome do ex-prefeito e ex-deputado Raimundo Belo à disputa à prefeitura do município. O evento também indicará Victor Feirão (União Brasil) ao cargo de vice.



- Uma conferência de imprensa foi convocada pela United Nations Watch em caráter emergencial para denunciar possíveis fraudes na eleição presidencial venezuelana, marcada para o próximo domingo, 28. O jornal O LIBERAL foi o único grupo de comunicação do Brasil a receber convite para participar da conferência. Desde janeiro, o jornal tem noticiado com frequência os sequestros e perseguições contra opositores na Venezuela.