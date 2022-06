Ranking futebolístico

Pesquisa revela que o Brasileirão é o campeonato mais amado pelo torcedor no País. E o Flamengo tem a maior torcida.

Risco à democracia

Jornalistas denunciam aumento de ataques à imprensa no País, durante audiência da Comissão de Direitos Humanos do Senado.

Chico Buarque (J. Bosco)

"Que tal um samba?”

CHICO BUARQUE, ao “incendiar” a internet com o anúncio de seu novo disco e a volta aos palcos ainda neste ano. O cantor, compositor e escritor, que completa 78 anos de vida neste domingo, percorrerá o Brasil com uma turnê a partir do segundo semestre. “Que tal um samba?”, pergunta lançada por Chico em suas redes sociais, é o nome do seu novo single de trabalho. O artista não lançava um disco desde 2017.

CRIMES

COBRANÇA



O assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, no Vale do Javari, no Amazonas, fez aumentar a pressão para que autores de outros crimes contra ambientalistas sejam punidos. No Pará, um caso que vem sendo citado é o do casal de castanheiros e ambientalistas José Cláudio Ribeiro e Maria do Espírito Santo. Os dois foram vítimas de uma emboscada em Nova Ipixuna do Pará. O caso ocorreu em maio de 2011. O pecuarista José Rodrigues Pereira foi condenado pela Justiça estadual como o mandante do crime, mas segue foragido.



ANTROPÓLOGA



Esposa do indigenista Bruno Pereira, assassinado durante expedição ao Vale do Javari, a antropóloga Beatriz Matos faz parte do corpo de professores do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Pará. Como estudiosa das populações tradicionais, Beatriz também tem atuação intensa na área do Vale do Javari.

SOLIDARIEDADE

Beatriz Matos foi uma das fundadoras do Ameríndi, o grupo de pesquisa em Etnologia Indígena e dos Povos e Comunidades Tradicionais, ligado ao Programa de Pós-graduação em Antropologia da universidade paraense. Na última sexta-feira, a instituição divulgou nota condenando a violência sofrida por ativistas ambientais na Amazônia em solidariedade à antropóloga.

IMÓVEIS

TITULAÇÃO

A Prefeitura de Belém marcou para o próximo dia 30 a entrega de 1,5 mil títulos de propriedade para moradores de baixa renda dos bairros do Benguí, Jurunas, Condor, Marambaia, Tapanã e Carmelândia. A ação faz parte do Programa Municipal de Regularização Fundiária Terra da Gente. A cerimônia será realizada às 18 horas, no Mangueirinho.

Regularização

A Prefeitura de Belém afirma que a meta é avançar na regularização fundiária da capital. Atualmente, segundo dados do último Censo Demográfico, realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Belém tem em torno de 52% de seus imóveis em situação irregular. São 758 mil pessoas vivendo em imóveis não titulados.

SENADO

APOIO



O presidente Jair Bolsonaro, que esteve em Belém na sexta-feira para comemorar os 111 anos da Igreja Assembleia de Deus, tem o apoio disputado por pelo menos dois pré-candidatos ao Senado. Flexa Ribeiro (PP) e Mário Couto (PL) gostariam de se apresentar aos eleitores como candidatos de Bolsonaro. Márcio Miranda (PTB) também poderá disputar o Senado, elevando para três os candidatos da base de apoio ao presidente no Pará.

RODOVIAS

REIVINDICAÇÃO

Apesar dos apelos de empresários do trade turístico paraense, fonte ligada ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que o órgão recebeu a manifestação feita, no final de maio, para os reparos em trechos críticos das rodovias federais antes de julho. A informação, porém, é que não houve tempo para licitar os trechos reivindicados. Ou seja, não sairá para este julho reparos nos 15 quilômetros da BR-316 entre a estrada de Mosqueiro e Castanhal, considerado por motoristas os piores da rodovia no Pará, sendo o trecho ideal para quem tem oficina de balanceamento, alinhamento e conserto de pneu.

BURAQUEIRA

Da mesma forma, não há esperança para este verão amazônico na BR-155, que liga Marabá a Redenção, no sudeste do Pará, onde praticamente todo o trecho de 300 quilômetros de estrada está comprometido pela buraqueira. Também é crítica a situação da BR-158. Além de dar acesso a Santana do Araguaia, cidade que explora o potencial de suas praias no verão, a rodovia também é o caminho que transporta gado em pé, via terrestre, para Goiás e Tocantins. Outro ponto solicitado e na mesma situação, sem previsão, é a BR-308, que liga Capanema a Viseu. A conclusão é que, rodovia federal boa no Pará, resta apenas a BR-163, talvez por ser a chamada “rodovia da soja”, que saiu após muitas pressões do setor do agronegócio.

EM POUCAS LINHAS

Após participação como único representante da Região Norte na Expo Favela, que reuniu cerca de 20 mil empreendedores em São Paulo em abril, o paraense Raimundo Xavier, que ficou entre os dez finalistas, segue para um novo desafio.



Xavier foi selecionado para estudar na primeira Escola de Negócios da Favela, que tem apoio da Fundação Dom Cabral. A mentoria tem previsão de início para setembro em módulos presenciais e on-line. Ao final os participantes se tornarão embaixadores do Expo Favela pelo Brasil.

A Justiça Federal condenou o ex-presidente da comissão de licitação do município de Anajás Wellington Gonçalves Felicidade a cinco anos de detenção pela dispensa ilegal de licitação em compras com recursos federais que deveriam ser usados no Centro de Referência de Assistência Social (Cras). A ilegalidade foi confirmada pelo Tribunal de Contas da União e a denúncia foi apresentada à Justiça pelo Ministério Público Federal.



O Banco do Povo abriu inscrições para os cursos gratuitos de Informática Básica, Excel e Básico de Hidratação de Cabelo e Escova. Os cursos foram contratados junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que emitirá os certificados de conclusão. As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira, 21, no site do Banco do Povo de Belém.



Será realizado hoje o primeiro desfile infantil de moda afroamazônica “Plantando um Baobá”. O evento é uma realização da marca Fogoyó e poderá ser conferido entre 10h e 15h, na Praça da República, próximo ao espaço Quilombo da República.



Santarém, a Pérola do Tapajós, oeste do Pará, comemora 361 anos na próxima quarta-feira, 22.