De portas abertas

Após revitalização, a unidade de coleta das doações de sangue do Hemopa, na entrada do shopping Castanheira, voltou a funcionar.

Aprovados no Sisu

O Ministério da Educação divulgará, hoje, o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o segundo semestre de 2021.

Greta Thunberg (J. Bosco)

"Que seja um grito para que as pessoas despertem"

Foi o que afirmou a ativista Greta Thunberg sobre o relatório da Organização das Nações Unidas publicado, ontem, que conclui que não é mais possível impedir que o aquecimento global se intensifique nos próximos 30 anos.

COMÉRCIO

Movimento

Mesmo sem balanço fechado, os comerciantes do Pará avaliam como positivo o movimento nas lojas dos shopping centers e situadas nas ruas na semana que antecedeu o domingo, Dia dos Pais. O comportamento do consumidor nesse período foi acompanhado com atenção porque é visto como termômetro para os próximos meses, em meio ao cenário de aumento da população vacinada contra a covid-19.

FATURAMENTO

A previsão da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) é de crescimento de vendas em torno de 30% em comparação ao mesmo período do ano passado. Em Belém, os lojistas não adiantaram se o percentual se confirmou, mas o entra-e-sai de pessoas nos estabelecimentos comerciais, especialmente no sábado, 7, animou os empresários do setor.

CÍRIO 2021

Turismo

O anúncio da programação do Círio de Nossa Senhora de Nazaré deste ano, mesmo com cortejos da imagem peregrina em viaturas do Corpo de Bombeiros, animou os proprietários de meios de hospedagem associados ao Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (SHRBS) do Pará. Em Belém, o setor se mantém com o turismo de negócios. E, sem previsão da retomada de eventos presenciais como congressos, seminários e conferências, muitos empreendimentos veem, na festa religiosa, a oportunidade de receber mais hóspedes. Por enquanto, a procura por reservas não deslanchou.

Expectativa

A esperança é de que a procura comece a crescer agora, após confirmação da Festa de Nazaré pela Arquidiocese de Belém. O SHRBS do Pará elabora um estudo para avaliar os impactos da crise causada pela pandemia. A análise preliminar é de que o cenário só deve voltar a patamares anteriores a 2020, a partir de 2022.

Reunião

Para se respaldar, o diretor coordenador da Festa de Nazaré, Albano Martins, levou, ontem, para conhecimento e acompanhamento do procurador-geral de Justiça, César Mattar Jr., a sugestão de programação do Círio 2021 apresentada à imprensa no domingo, 8. A reunião foi acompanhada pela promotora de Justiça Sabrina Kalume, que também é integrante da diretoria da Festa de Nazaré. Martins pediu o apoio do Ministério Público do Pará e afirmou que, em conjunto com os promotores, será realizada uma reunião de trabalho com os demais órgãos envolvidos, para discutir e bater, de vez, o martelo em torno do roteiro deste ano.

HUMILHAÇÃO

Grupo Assaí

O caso de Luiz Carlos da Silva, o homem negro de 56 anos de idade que foi humilhado em uma loja do grupo Assaí, deixou um rastro de indignação nas redes sociais. O caso, registrado na sexta-feira, 6, em Limeira, interior de São Paulo, tem claros sinais de racismo. Silva foi ao mercado para pesquisar preços, não comprou nada e, ao sair, foi obrigado a tirar a roupa em público para provar que não havia roubado itens da loja. As imagens viralizaram gerando revolta entre os internautas.

Denúncias

O LIBERAL reforça que disponibiliza um canal para envio de denúncias de racismo, violência contra a mulher, maus-tratos a animais, entre outros casos. Basta enviar mensagens para o WhatsApp através do número (91) 98565-7449.

ENERGIA

Decreto

O deputado federal Cássio Andrade (PSB-PA) apresentou, ontem, na Câmara Federal, um projeto de decreto legislativo para sustar a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que aprovou, na sexta-feira, 6, o reajuste tarifário anual da concessionária Equatorial Pará. Se mantido o aumento, os consumidores paraenses irão pagar cerca de 8,02% a mais na conta de luz. Segundo o deputado, que é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica, o objetivo do projeto é atender à necessidade da população paraense que já arca com valor muito alto na conta.

Ação

Questionado sobre o aumento nas redes sociais, o governador Helder Barbalho anunciou que pretende ir à Justiça contra o reajuste nas contas de luz. O Pará abriga duas das maiores usinas hidrelétricas do País - Belo Monte e Tucuruí. No entanto, os paraenses pagam as tarifas mais caras do Brasil.

EM POUCAS LINHAS

► A Associação Voluntariado de Apoio à Oncologia necessita com urgência de fraldas geriátricas, modelo simples, nos tamanhos “M” e “G”.

► O foco é o atendimento diário de pacientes internados Hospital Ophir Loyola para tratamento contra o câncer.

► A terça-feira será mais um dia sem campanha de vacinação contra a covid-19 em Belém. Faltam imunizantes.

► Em Ananindeua, o dia será destinado à aplicação da segunda dose da Astrazeneca para quem tem 47, 48 e 49 anos, com comorbidades.

► Aliás, o município foi o primeiro do Pará a ampliar a vacinação contra a covid-19 para pessoas abaixo de 18 anos.

► Com o atendimento dos adolescentes de 17 anos, Ananindeua completou a marca de 270.340 pessoas vacinadas e se tornou o primeiro município paraense a vacinar com a primeira dose 50% de sua população, estimada em mais de 535 mil pessoas.

► Já Marituba fará hoje a chamada de pessoas com comorbidade, deficiência permanente, grávidas, lactantes e idosos para tomarem a segunda dose da vacina contra a covid-19.



► Em Santarém, no oeste paraense, uma paciente com suspeita contaminação pela variante Delta do novo coronavírus está em isolamento.

► Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde fizeram coleta de material da paciente para análise pelo Laboratório Central do governo estadual. A paciente tem sintomas leves.

► O Pará já tem um caso confirmado da variante Delta.

► Duas pessoas foram flagradas, na semana passada, em uma área de retirada ilegal de cobre dentro do Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, unidade de conservação de proteção integral, no município de Canaã dos Carajás.

► No local, agentes da Polícia Federal encontraram elevada quantidade de explosivos que seriam usados na mina.