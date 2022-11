'Que história é essa de conflito fiscal com social? Isso é ignorância.', diz Paulo Guedes

Ideias promissoras

Mulheres com ideias inovadoras no ramo da tecnologia iniciam qualificação em programa de startup no Estado.

Cultura consciente

O Arquivo Público do Pará promove hoje, às 9h30, exposição e palestras no Preamar da Consciência Negra.

"Que história é essa de conflito fiscal com social? Isso é ignorância.”

PAULO GUEDES, ministro da Economia do governo Bolsonaro, ao criticar a PEC da Transição, proposta pela equipe de Lula, e afirmar que é incapacidade técnica declarar que há um conflito entre responsabilidade fiscal e social. Segundo ele, o maior programa de responsabilidade social do Brasil foi criado pelo governo Jair Bolsonaro, o Auxílio Brasil.





COP 27

AMAZÔNIA



Acompanhada com ampla cobertura pelo Grupo Liberal, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 27, já começou a render frutos diretos para a Amazônia ainda durante sua realização. No evento, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapi) anunciou a destinação de R$ 9,6 milhões para projetos de inovação industrial sustentável desenvolvidos no Norte do País. A iniciativa tem como meta potencializar negócios das cadeias produtivas florestais, especialmente da Amazônia, com incentivo à bioeconomia na região.



PARÁ



O Pará terá apoio em três novas unidades de inovação, no Serviço Nacional da Indústria (Senai), na Universidade Federal do Pará (UFPA) e na Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), sendo que estas duas últimas já recebem apoio também do governo estadual, por meio da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), nos eixos de bioeconomia de produtos naturais e bioeconomia florestal.



ARQUEOLOGIA

POVOS



Sob o acompanhamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), sítios arqueológicos no Acre, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas e Ceará começam a ser recadastrados com experiência da paraense Inside Consultoria.



SALVAMENTO



A empresa atua no mercado há mais de 15 anos e está à frente da prospecção e do salvamento arqueológico do projeto de mineração Boa Esperança, localizado na cidade de Tucumã, no sudeste paraense, onde foram identificadas peças que evidenciaram a presença de povos de origem tupi-guarani. Naquele sítio foram encontradas, dentre outros artefatos, inaladores, pratos e vasilhas.



SAÚDE

Presidente



A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, usou as redes sociais ontem para desmentir e criticar informação que circulou afirmando que o presidente Jair Bolsonaro teria sido atendido no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, ainda na sexta-feira, com dores abdominais. Em sua postagem, Michelle marcou uma publicação questionando a data e criticando os que estavam fazendo matérias sem averiguar as informações. Depois, ela agradeceu a correção.



NOMES

LGBTQIA+



Reclamação protocolada no município de Abaetetuba, nordeste do Pará, recebeu resposta rápida do Ministério Público do Estado do Pará, que, em despacho da promotora de justiça Gruchenhka Freire, expediu recomendação aos órgãos públicos que atuam no município para que adotem providências que garantam aos cidadãos LGBTQIA+ o respeito em relação ao direito de uso do nome social em todos os ambientes de trabalho.



Identidade



A recomendação é em cumprimento ao Decreto Nº 8.727/2016, da presidência da República, que dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais, entre outras. O município tem até cinco dias, que terminam na próxima sexta-feira, 25, para informar ao MPPA sobre as medidas adotadas para atender à recomendação.



CONTAS

TRANSPARÊNCIA



O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) recebeu o selo Diamante da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) por atender, no quesito transparência pública, a 96,18% dos critérios globais de avaliação da Atricon, institucionalmente e junto aos municípios paraenses. Com isso, a corte de contas paraense lidera o ranking de transparência dentre os tribunais de contas dos municípios e está na décima posição dentro de todo o sistema dos tribunais de contas.



AVALIAÇÃO



O trabalho do TCM-PA contribuiu para fazer do Pará o único Estado do Brasil a também ter o selo Diamante no levantamento da transparência pública nacional. No ranking estadual, foram avaliados, além dos próprios tribunais de contas, os poderes estaduais e municipais, Ministérios Públicos e Defensoria Pública.

EM POUCAS LINHAS

- A liberação da quinta dose da vacina contra covid para pessoas idosas e as notícias sobre o aumento do número de casos da doença, incluindo a chegada de uma nova variante, a BQ.1, tem provocado uma verdadeira corrida aos postos de saúde da capital.



- Ontem, muita gente foi atrás da terceira ou da quarta dose da imunização contra a doença. Na UBS de Fátima, a fila era grande, e a maior parte era de pessoas idosas, com mais de 60 anos.



- Depois de emitir carta aberta aos órgãos estaduais, o movimento popular do Porto do Camará, no Marajó, acompanha o desempenho da empresa Banav, de transportes hidroviários, no retorno à linha de Belém ao arquipélago.



- Segundo as lideranças, ao menos na primeira semana de retorno, a empresa tem cumprido os horários com sua lancha rápida Cat Ban, que tem saído com lotação completa. O movimento alerta que vai continuar fiscalizando a atuação da empresa.



- A Associação Comercial e Industrial de Marabá comemora, neste sábado, 50 anos de fundação, e vai promover uma série de eventos alusivos à data.



- Na abertura, hoje, o governador do Pará, Helder Barbalho, que está retornando do Egito, onde participou da COP 27, será representado por dirigentes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, órgão que vai apresentar os projetos estruturantes nas áreas de mineração, produção e logística para a região. Helder reassume a agenda no Estado na segunda.



- A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) faz neste sábado, a partir das 8h, a 3ª ação de limpeza da praia da unidade Tapajós, situada no bairro do Salé, no campus de Santarém.



- Aberta ao público e à comunidade acadêmica, a atividade começa ao lado do Deque (Madeirão), com um café da manhã que será servido aos participantes.



- A ação integra a programação do mês de aniversário de 13 anos da Ufopa, completados no dia 5 deste mês.