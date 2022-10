Oração sustentável

Hoje é dia de São Francisco de Assis, Padroeiro da Ecologia. Devotos de Belém rezam pela proteção da Amazônia.



Apoio profissional

Quinze indígenas Warao farão o curso de qualificação profissional em Empreendedorismo Digital, da Prefeitura de Belém.

Papa Francisco (J.Bosco)

"Que (Ela) interceda junto a seu filho a fim de que sejam derramadas abundantes graças sobre o povo paraense e brasileiro”

PAPA FRANCISCO, em sua tradicional mensagem aos paraenses por ocasião do Círio de Nossa Senhora de Nazaré deste ano.

Raio-X

Votação



Com a divulgação da votação por município, é possível traçar um raio-x da eleição nos Estados. No Pará, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, venceu em 107 municípios, contra 37 em que o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, saiu vitorioso. Faro é o município mais “lulista” em termos percentuais, onde Lula cravou 79,24% dos votos. Já Novo Progresso é o município onde Bolsonaro obteve mais expressiva vitória, com 79,60% dos votos.



Vitória



Nos maiores colégios eleitorais do Estado, Lula venceu em Belém e Ananindeua, já Bolsonaro foi o vencedor em Santarém e Marabá. Já Helder Barbalho, reeleito governador, venceu em 128 municípios e Zequinha Marinho, do PL, 16. Em onze municípios, Helder ficou com percentual de votação acima de 90%.

Dança

Cadeiras



Fechadas as urnas, analistas políticos começam a fazer as contas para checar o cenário e configuração das novas bancadas de deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e na Câmara dos Deputados. O MDB obteve votação expressiva e elegeu 13 deputados estaduais e nove federais. A taxa de renovação na Alepa, com troca de nomes, foi de 46%, índice abaixo do registrado nas últimas eleições, em 2018 e 2014, que foi de 56%.



Saídas



Entre os que buscaram renovar o mandato na Alepa, mas acabaram ficando de fora estão Júnior Hage (PP), Paula Gomes (MDB), Eliel Faustino (União), Dra. Heloísa (PSDB), Dr. Galileu (Republicanos), Professora Nilse (PDT), Orlando Lobato (PSD), José Maria Tapajós (PP), Alex Santiago (PP), Dr. Jaques (União), Ozório Juvenil (MDB) e Michele Begot (PSD). Com isso, a bancada feminina também encolheu, caindo de dez para sete mulheres na Alepa.



Brasília



Outros seis deputados estaduais concorreram para federal. Quatro deles conseguiram se eleger e agora seguem para Brasília: Renilce Nicodemos (MDB), Dilvanda Faro (PT), Delegado Caveira (PL) e Raimundo Santos (PSD). Apesar da expressiva votação, Miro Sanova (PDT) e Marinor Brito (PSOL) acabaram não conseguindo o suficiente pelo coeficiente eleitoral.

Bancada

Composição



A chegada de quatro deputados estaduais na nova bancada federal reforça a renovação também entre os deputados federais eleitos, com taxa de 52,9%. Além deles, são novidades os nomes de Alessandra Haber (MDB), esposa do prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, que teve a maior votação na disputa.



Estreantes



Também serão estreantes os emedebistas Antonio Doido, Keniston, Andreia Siqueira e Henderson Pinto.



De fora



Acabaram ficando de fora a partir do próximo ano os parlamentares Cássio Andrade (PSB), Cristiano Vale (PP), Eduardo Costa (PSD), Hélio Leite (União Brasil), Nilson Pinto (PSDB), Paulo Bengtson (PTB), Vavá Martins (Republicanos) e Vivi Reis (PSOL). Beto Faro também deixa a cadeira de deputado, mas troca o carpete verde do plenário da Câmara e atravessa o prédio, seguindo para o carpete azul do Senado, passando a ocupar a vaga de Paulo Rocha, também do PT.

Propostas

Amazônia

O projeto “Propostas para a Amazônia”, realizado em um “pool” de nove veículos de imprensa, sendo um de cada Estado da Amazônia Legal, já enviou às assessorias de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e de Jair Bolsonaro, do PL, convite para participação em entrevista ao vivo de 1 hora, para apresentar projetos e planos para a região. Os dois candidatos acabaram não participando da primeira rodada no primeiro, por incompatibilidade de agenda, mas as assessorias já sinalizaram positivamente e estão checando datas com as coordenações de campanha.



Corrida



Agora, restam quatro semanas para Lula consolidar liderança ou Bolsonaro virar o jogo. A diferença entre os dois candidatos foi de 6.186.838 votos. Lula lidera no Nordeste e no Norte, enquanto Bolsonaro toma a dianteira no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Na Amazônia Legal, o placar é equilibrado: Lula venceu em cinco Estados, enquanto Bolsonaro, quatro. Na contabilização final de votos, Lula obteve 7.791.733 votos contra 6.482.777 de Bolsonaro, gerando uma diferença de 1.308.956 votos.

Em Poucas Linhas

► Com a abertura oficial do 230º Círio de Nazaré nesta terça-feira, 4, o motorista deve ficar atento também às interdições de ruas. A Superintendência Executiva da Mobilidade Urbana de Belém (Semob) montou esquema com um contingente de 274 agentes, que envolverá as diretorias de Trânsito e de Transporte. Já nesta terça-feira, das 16h às 23h, a Avenida Nazaré e os cruzamentos com a Avenida Generalíssimo Deodoro, Travessa 14 de Março e Vila Leopoldina estarão interditados. A interdição ocorre por conta da missa oficial que abre as festividades.

► As Usinas da Paz, do Governo do Estado, devem ter em breve novas melhorias no fluxo de atendimento nos espaços. A iniciativa é uma ação que vem sendo trabalhada em conjunto com o Ministério Público do Pará, através do Centro de Apoio da Infância e Juventude. O foco maior será em situações de violência contra crianças e adolescentes.

► Com a eleição do atual presidente da Câmara Municipal de Belém, Zeca Pirão, para deputado estadual, o primeiro-vice da casa, vereador Bieco, assume a presidência. Para a vaga de vereador de Pirão, quem tomará posse no próximo ano será Wellington Magalhães, também do MDB. Já para a vaga de Lívia Duarte, que conquistou uma cadeira na Alepa pelo PSOL, quem assume a vaga é a chapa “Bancada Mulheres Amazônidas”, formada por Gizelle Freitas, Fafá Guilherme, Kamilla Sastre e Jane Patrícia. Gizelle Freitas é a representante legal nas sessões e as demais serão covereadoras.

► O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, por unanimidade, a isenção no imposto de renda (IR) dos valores recebidos a título de pensão alimentícia. A disputa judicial entre a União e pensionistas já dura em torno de sete anos.