R70: 'Quanto menos exceções, melhor'

Dezembro Laranja

No mês do combate ao câncer de pele, Sociedade Brasileira de Dermatologia divulga vídeo que ajuda a identificar doença.

Herança

Mais de 94% da população brasileira já teve contato com o vírus varicela zoster, causador da catapora, e pode manifestar o herpes zoster.

Geraldo Alckmin (J.)

“Quanto menos exceções, melhor.”

GERALDO ALCKMIN, vice-presidente da República, torcendo para a Câmara dos Deputados reduzir o número de produtos e serviços que poderão receber tratamento diferenciado da regra geral da reforma tributária.



TARTARUGAS

SOLTAS

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) e a empresa Norte Energia, responsável pela Usina Hidrelétrica de Belo Monte, promovem hoje mais uma edição do projeto “Tartarugas do Xingu”. Mais de 20 mil filhotes de tartarugas-da-Amazônia, tracajás e pitiús devem ser reintegrados à natureza. O local da soltura é o Refúgio de Vida Silvestre Tabuleiro do Embaubal, em Senador José Porfírio, uma das 28 unidades de conservação do Ideflor-Bio e a que detém o título de maior área de desova dessas espécies de quelônios no mundo.

EXTINÇÃO

Tanto as tartarugas-da-Amazônia, como os tracajás e os pitiús são animais de extrema importância para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos da Amazônia, mas têm diminuído ao longo dos anos, principalmente devido à caça predatória e à destruição do habitat. O Programa de Conservação e Manejo de Quelônios faz um trabalho de conservação e repovoamento das espécies. Até o fim deste ano, a expectativa é que 600 mil tartarugas sejam soltas.

CAMPANHA

PRORROGADA

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) prorrogou a campanha de vacinação contra a febre aftosa, etapa novembro 2023, que envolve 127 municípios. A estiagem registrada na Amazônia este ano acabou gerando o pedido de prorrogação ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), atendendo a uma solicitação de produtores rurais do oeste do Pará, região mais afetada. Eles alegaram dificuldade logística para transportar a vacina e o prejuízo ao trânsito dos animais, que tinham de percorrer longas distâncias. O novo prazo para aplicação vai até 22 de dezembro. A última etapa do ano da vacinação contra a febre aftosa no Pará se iniciou em 1 de novembro e terminaria no dia 30. Nesta etapa o produtor deve imunizar bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses de idade. Mais de 11 milhões de animais devem ser imunizados.

VEREADOR

SILÊNCIO

Teve grande repercussão em Castanhal a falta de uma ação mais efetiva da mesa diretora da Câmara Municipal e de grande parte dos 21 vereadores em relação à acusação de estupro contra o vereador Gabriel Souza de Oliveira, o Gabriel da Batata (PL). Ele é alvo de investigação como suspeito de estuprar uma jovem de 21 anos dentro do carro dele, no último fim de semana. O caso teve grande repercussão na mídia em todo o Estado, mas entre os vereadores o assunto é tratado apenas nos gabinetes da Casa. A família da suposta vítima, cujo pai faz parte da Guarda Municipal, promete ir até o presidente da Câmara, vereador Sérgio Leal, exigir uma ação mais efetiva contra o acusado.

EDITAL

APRESENTAÇÃO

No próximo dia 12 a Embrapa Amazônia Oriental vai apresentar, em Belém, os selecionados do edital InovAmaz 2023. Com o tema “Os caminhos da inovação na Amazônia levam a Embrapa até você”, o segundo edital de inovação aberto, ofertado pela empresa, selecionou parceiros da iniciativa privada no codesenvolvimento de soluções tecnológicas em diversas áreas. Na apresentação, a Embrapa reunirá atores da cadeia da bioeconomia local e nacional e promoverá um debate com especialistas. Haverá ainda a apresentação de cases de sucesso e uma degustação de produtos da sociobiodiversidade amazônica. Representantes do Fundo JBS e da Rede Bragantina, a primeira parceira de projetos de inovação social, estão entre os confirmados.

COMUNICAÇÃO

FÓRUM

Belém foi escolhida para sediar, pela primeira vez, o Fórum dos Secretários de Comunicação do Brasil. O evento, marcado para 7 e 8 de março de 2024, incentiva a formulação e execução de políticas públicas voltadas para a comunicação, além do intercâmbio de gestores de todo o País. O Fórum será organizado pela Secretaria de Comunicação do Pará (Secom) e o meio ambiente estará entre as pautas da programação, focando no papel da comunicação pública na COP 30 no Brasil. A Secom também irá apresentar, no Fórum de Secretários, traços da cultura e da gastronomia e belezas da Amazônia.

INTERCÂMBIO

BÉLGICA

O embaixador da Bélgica, Peter Claes, passou por Belém na semana passada e se reuniu com o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Paulo Bengtson. Na pauta do encontro, os intercâmbios entre o Pará e potenciais investidores belgas em áreas como turismo, energia renováveis, indústrias, tecnologia e outros.



EM POUCAS LINHAS



► Belém vai sediar, de 5 a 7 de dezembro, o I Qualijor Amazônia, simpósio nacional sobre qualidade jornalística. O encontro, realizado na Universidade Federal do Pará (UFPA), reunirá especialistas no tema da inovação e da qualidade jornalística, além do combate à desinformação. O Qualijor é coordenado pela professora Ana Prado, da Faculdade de Comunicação da UFPA, e conta com a parceria da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).

► A coordenadora do Território Amazônico do Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef), Judith Leveillee, que também chefia o escritório de Belém, recebeu nesta semana representantes do corpo consular estabelecido na capital para trocar ideias sobre as oportunidades e colaborações em favor das crianças da Amazônia. O encontro também compartilhou informações do trabalho das demais agências da ONU, como Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), ONU Mulheres, Organização Internacional para as Migrações (OIM) e do próprio Unicef, com representação no Pará. Da conversa acerca dos indicadores monitorados por essas agências devem sair sugestões aos poderes públicos de melhorias com vistas à COP 30, no Pará.

► O presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Pará (Sindipan-PA), André Carvalho, participou nesta semana, em Santo André (SP), da Convenção Nacional da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), para convidar esses setores da economia a estarem presentes na Convenção Nacional da entidade, dos dias 10 a 12 de abril de 2024, em Belém. Na perspectiva dos inúmeros eventos que virão para Belém no próximo ano, antes da COP 30 de 2025, o setor da panificação e confeitaria pretende mostrar ao resto do Brasil a preocupação com a produção e com produtos sustentáveis.