Concursos públicos

De acordo com a ministra Esther Dweck, o governo federal vai anunciar até o fim de maio todos os concursos de 2023.

Desemprego no Brasil

A taxa de desemprego no país subiu para 8,8% no trimestre móvel terminado em março, aponta pesquisa do IBGE.

Lulu Santos (J. Bosco)

"Quanto mais relax fico com a minha existência, mais acho que estou indo na direção certa para ter um bom fim, uma boa chegada"



Lulu Santos, cantor, que completa 70 anos no próximo dia 4 e se prepara para rodar o Brasil com turnê de comemoração.

IMPROBIDADE

AÇÕES

Levantamento feito pelo Ministério Público Federal (MPF) a pedido da coluna mostra que, neste ano, o órgão já ingressou com dez ações contra gestores acusados de improbidade administrativa. O MPF atua apenas nos casos que envolvem suspeita de desvio de recursos federais, a maioria destinada à saúde, oriundos de repasses do Sistema Único de Saúde (SUS), e à educação, repassados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Algumas ações correm em segredo de Justiça porque envolvem pedidos de bloqueio de bens. A tendência é de que ao longo do ano esse número cresça porque há uma série de investigações em curso.

COTAS

AÇÃO

A decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou inconstitucional a política de cotas da Universidade Estadual do Amazonas não terá impacto, pelo menos por enquanto, sobre as instituições paraenses. Isso porque o julgamento se refere à cota para alunos que cursaram o ensino médio em solo amazonense. No caso da Universidade do Estado do Pará (Uepa), 50% das vagas do Processo Seletivo são destinadas a cotas. Desse percentual, 30% são para as cotas socioeconômicas e 20% para as cotas étnico-raciais, não havendo restrições sobre o local onde o ensino médio foi cursado. Já a Universidade Federal do Pará tem um sistema que beneficia estudantes da região, mas pelo sistema de bônus, não por reserva de vagas.

TURISMO

INCENTIVOS

O trade paraense recebeu com ânimo durante a semana a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da medida provisória que prorroga a isenção tributária do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), destinado aos setores de eventos e de turismo. A medida foi criada em 2021, pelo Congresso, como plano emergencial e temporário para compensar os efeitos decorrentes da pandemia de covid-19.

Aéreo

A MP, que ainda será apreciada pelo Senado, também trata de benefícios concedidos ao transporte aéreo regular de passageiros. No Pará, os esforços da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) serão para divulgar o máximo aproveitamento no período de isenção para os produtos já existentes no calendário, como a Feira Internacional de Turismo da Amazônia (Fita), e ainda a própria Rota Amazônia.

EMBRAPA

ALIMENTOS

O Pará está representado em cinco capítulos do livro “Brasil em 50 alimentos”, lançado pela Embrapa, este mês, em comemoração aos 50 anos da instituição, celebrados no último dia 26 de abril. Com acesso gratuito, por meio do portal da empresa de pesquisa, a publicação apresenta 50 exemplos de alimentos que compõem a diversidade da agricultura nacional. Do solo paraense, o livro destaca o açaí, cacau, castanha-do-pará ou castanha-do-brasil, cupuaçu e pimenta-do-reino.

QUEIMADAS

BALANÇO

Em 38 anos o Brasil queimou 185,7 milhões de hectares, uma área equivalente aos territórios da Colômbia e do Chile juntos, ou 21,8% do território nacional. É o que revelam os dados do MapBiomas Fogo, mapeamento que contabilizou a extensão consumida pelas chamas entre 1985 e 2022. Cerrado e Amazônia foram os biomas mais atingidos, correspondendo a 86% da área queimada.

CAMPEÕES

Os municípios que mais queimaram no país foram Corumbá (MS), São Félix do Xingu (PA) e Formosa do Rio Preto (BA). O município do sudeste do Pará é um dos 15 listados pelo governo do Estado no decreto de emergência ambiental publicado em fevereiro. Ele também recebeu unidade fixa de fiscalização dentro da Operação Curupira, que visa frear ações ilegais de desmatamento e garimpo.

AGRICULTURA

ALTA

Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que a produção de milho, soja e cacau terá crescimento no Pará na safra deste ano, com destaque para a primeira cultura, que deve ser ampliada em quase 12%, em relação ao ano passado. Outro destaque das projeções para este ano é o cacau. O Pará deve se manter no topo da produção nacional da cultura, respondendo por mais de 50% do que é colhido no País.

EM POUCAS LINHAS

Tramita na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) o projeto que busca a instituição do “Dia Estadual Maestro Waldemar Henrique”, a ser comemorado em 25 de agosto, em alusão ao Dia do Artista, no calendário oficial de eventos do Estado.

Aliás, o autor do projeto e vice-presidente da Comissão de Cultura, deputado Elias Santiago, vem conversando com o presidente da Casa, Chicão Melo, para que seja retomada a entrega da honraria “Medalha Waldemar Henrique”, para homenagear os artistas paraenses.

A diretoria da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Pará, comandada por Antônio Carlos Albério, encerra seu período administrativo neste domingo, 30 de abril.

Como último ato da sua gestão, será criada uma junta governativa, sob o comando do engenheiro Carlos Edilson, para a montagem de uma ou mais chapas com vistas às eleições, em data ainda a ser definida, neste caso, já pela junta.

Fonte da coluna informa que sindicalistas do Pará já estão aderindo aos movimentos sindicais – de patrões e empregados – que começam a se mobilizar para pedir ao governo federal o retorno das contribuições sindicais extintas no governo de Michel Temer, e que levaram as entidades à falência ou insolvência, além da perda do poder de mobilização.

Os sindicalistas alegam que os políticos contam com o fundo partidário, o sistema S arrecada muito dinheiro, e os sindicatos foram os grandes prejudicados com as novas regras estabelecidas.

Em evento na semana passada, de entrega do novo Terminal Hidroviário de Muaná, no Marajó, o prefeito da cidade, Biri Magalhães (PSC), se referiu à vice-governadora Hana Ghassan como a próxima chefe do Executivo paraense.

A avaliação de quem convive com Hana é de que ela, de perfil mais técnico, vem a cada dia tomando mais gosto pela política partidária. A vice já é tratada por aliados como possível candidata à sucessão de Helder Barbalho (MDB).