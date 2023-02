"Quando você vira mãe, sente que pode fazer tudo”, diz Rihanna, nove vezes vencedora do Grammy

Turismo em alta

As atividades turísticas fecharam 2022 com salto de 29,9%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Alta demanda gera escassez

Usado para tratar diabete tipo 2 não controlada, o Ozempic pode faltar nas farmácias brasileiras no 1º trimestre deste ano.

Rihanna (J. Bosco)

"Quando você vira mãe, sente que pode fazer tudo.”

Rihanna, cantora nove vezes vencedora do Grammy. Ela fará um retorno muito esperado aos shows ao vivo no intervalo do Super Bowl 57, amanhã, destacando a sua cultura caribenha.

VAGAS

ENSINO

Em pleno início do ano letivo na maior parte dos municípios paraenses, em Parauapebas, região sudeste do Pará, foram registrados formalmente, junto à Promotoria de Justiça, 30 casos de recusas de matrículas para o ensino fundamental nas escolas municipais, e 17 recusas para o ensino médio. Diante do quadro, considerado grave pelo Ministério Público do Estado do Pará, a 5ª promotora de Justiça da Infância e Juventude de Parauapebas, Vanessa Herculano, expediu recomendação em caráter de urgência aos secretários municipal e estadual de Educação, para resolver de imediato a falta de vagas escolares para crianças e adolescentes na rede pública de ensino do município que é considerado a capital brasileira do minério, recebedor de altos valores em royalties das empresas mineradoras e que figura há alguns anos no topo da lista do maior Produto Interno Bruto (PIB) do Estado do Pará.

PRAZOS

O MPPA havia concedido, no último dia 26, prazo de 30 dias para a resolução completa da demanda. Porém, em acompanhamento direto da situação por meio de reunião com representantes da Secretaria Municipal de Educação, ontem, a promotora de justiça Vanessa Herculano acatou os argumentos do trabalho que está sendo feito junto às escolas, para ampliação de novas turmas que ajudem a regularizar a situação o quanto antes, e ampliou o prazo em 15 dias.

VACINAS

COMPROVAÇÃO

Muitos usuários do aplicativo Conecte SUS, que entre outras funcionalidades registra o histórico de vacinações contra a covid-19, estão descobrindo no dia a dia que algumas doses já tomadas, por alguma razão, não constam nos registros do Sistema Único de Saúde (SUS). E descobrir a razão é tarefa árdua para os usuários. Entre os que já detectaram a falha, o principal motivo tem sido a não inclusão da dose no sistema pela equipe de vacinação responsável pelo atendimento.

RESPOSTA

Nesses casos, a resposta do SUS é enfática ao negar a emissão do certificado nacional de vacinação, informando ao usuário que as informações precisam ser inseridas nos sistemas do SUS diretamente pelos estabelecimentos assistenciais de saúde que foram responsáveis pela vacina.

PREJUÍZO

Diante disso, é o usuário quem fica no prejuízo, já que alguns processos seletivos estão exigindo o certificado no ato de suas inscrições, como foi o caso da Escola de Música da Universidade Federal do Pará (Emufpa), com inscrições encerradas ontem. Por isso, a orientação dos órgãos de saúde é que as pessoas confiram a situação antes de precisar do histórico de vacinas. Uma das formas de corrigir a falha é recorrer à carteirinha física de vacinação, esta última de preenchimento obrigatório pelas equipes e sempre entregue no ato da aplicação da dose de vacina.

AGRO

BNDES

A suspensão de nove linhas de financiamento voltadas para o agronegócio foi questionada ao presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, pelo senador Zequinha Marinho, do Pará, que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Em ofício a Mercadante, o senador pede a retomada do financiamento e solicita informações a respeito do volume efetivo de recursos, executados e não executados, para cada uma das linhas suspensas. O Crédito Agropecuário Empresarial de Custeio e as linhas de financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar estão entre as linhas de fomento que foram bloqueadas pela nova medida.

MARAJÓ

Marinho também já aprovou no Senado, e aguarda a tramitação na Câmara dos Deputados, para que seu projeto que cria o Pronaf Marajó se torne lei. A medida visa fomentar a agropecuária nos 16 municípios do arquipélago, ajudando a promover o desenvolvimento da região. Se aprovada, essa linha especial de crédito para o Marajó ajudará os produtores com recursos mais específicos para o financiamento do agro na região.

Em Poucas Linhas

►O trânsito no quilômetro 5 da rodovia BR-316, no sentido Belém-Marituba, sofrerá um desvio na noite deste sábado e na madrugada de domingo, por causa de mais uma etapa das obras de drenagem da rodovia.

►Entre as 22h de hoje e 5h de amanhã, os veículos pesados que trafegam pela faixa liberada de asfalto da pista precisarão fazer mais um desvio, utilizando o acostamento de um posto de combustíveis. A ação contará com o apoio de agentes de trânsito que vão orientar motoristas, ciclistas e pedestres.

►O novo presidente da Cosanpa, José Fernando Gomes Jr., visitou, juntamente com sua diretoria, a Estação de Tratamento de Água do Complexo Bolonha, para montar o plano estratégico da companhia para os próximos anos.

►O planejamento prevê novos investimentos na modernização do sistema, para levar água a muitos municípios paraenses que ainda estão desabastecidos.

►A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-PA) realiza hoje, na sede do Hemopa de Belém, a feira itinerante da agricultura familiar, com a participação de oito expositores de Belém e de Marituba.

►A programação da feira, das 9h às 15h, terá comercialização de artesanato, biojoias, produtos da gastronomia regional e, ainda, a 5ª edição da campanha “Salve Vidas - Seja Supremo”, de iniciativa do grupo de cosplay “Os Supremos”.

►O carnaval do projeto Circuito Mangueirosa terá uma programação especial para os pequenos, hoje, na Usina da Paz do Guamá.

►O bailinho infantil de carnaval terá como atrações os DJs Blue e Rebarbada, além de oficina de brinquedos com materiais reciclados e brincadeiras realizadas por educadores. O evento é gratuito e vai das 9h às 13h.

►A Equatorial Pará, além de patrocinar o Circuito, também levará à festa infantil o projeto Pipas, com materiais lúdicos e didáticos sobre o tema, que orientarão as crianças a brincar de maneira segura.