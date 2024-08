'Quando o adversário é inteligente, nos faz trabalhar para sermos mais', Lula sobre Delfim Netto

“Enem dos Concursos”

Os mais de 2,11 milhões de inscritos no CNU poderão usar documentos digitais como identificação para realizar a prova.

Prouni

Candidatos pré-selecionados na primeira chamada do programa devem apresentar sua documentação até esta quarta-feira.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Quando o adversário político é inteligente, nos faz trabalhar para sermos mais inteligentes e competentes.”

LULA, presidente da República, ao lamentar a morte do ex-ministro da Fazenda na ditadura Delfim Netto, aos 96 anos.

> MÉDICOS

CONCENTRAÇÃO

Dados da Associação dos Mantenedores Independentes Educadores do Ensino Superior apontam que a desigualdade na distribuição de médicos no Brasil é mais evidente no Norte e Nordeste, regiões com o menor número de profissionais na ativa. Segundo a entidade, as duas regiões contam com menos de dois médicos por mil habitantes, número muito abaixo da recomendação de 3,73 médicos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

ESTADOS

Maranhão, na região Nordeste, e o Pará, no Norte, são os dois Estados que contam com os menores índices de médicos por mil habitantes: 1,13 e 1,22, respectivamente. Também ganharam destaque negativo no ranking o Piauí, com 1,40 médico por mil habitantes; Acre, com 1,46 médico; Bahia, com 1,90 médico; e Ceará, com 1,95 médico.

SOLUÇÃO

Para atenuar esse cenário, a associação que defende as instituições particulares de ensino médico defende a liberação de novos cursos e o aumento das turmas já existentes. Entidades médicas, contudo, afirmam temer o aumento das faculdades sem atender a critérios técnicos, o que poderia colocar em risco a vida dos pacientes.

> FERIADO

COMÉRCIO

Acordo assinado entre patrões e empregados garante que o comércio de rua de Belém possa abrir as portas de 8h às 18h na quinta-feira (15), feriado de Adesão do Pará à Independência. Nos shoppings, as lojas poderão abrir de 11h às 21h. Os trabalhadores receberão o pagamento em dobro. Vale lembrar que 15 é o último dia para registro das candidaturas de quem vai disputar as eleições deste ano, por isso o Tribunal Regional Eleitoral do Pará funcionará normalmente.

> FEMINICÍDIO

JULGAMENTO

Em razão do Agosto Lilás, quando a Lei Maria da Penha completa 18 anos, o Poder Judiciário do Pará está fazendo um esforço concentrado para zerar os processos relacionados a feminicídio e à violência doméstica e familiar contra as mulheres. Em julho, segundo dados divulgados ontem, o trabalho integrado resultou no cumprimento de 95,02% da meta de julgamentos de feminicídio, estipulada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Para zerar esses processos será necessário fazer pelo menos mais cinco julgamentos até o final deste ano.

SENTENÇAS

Em relação aos casos de violência, o Judiciário paraense cumpriu 87,81%, com o julgamento de 3.825 ações até julho. O mês que mais registrou sentenças foi março, com 753 processos sentenciados. Para o cumprimento integral da meta será necessário o julgamento de pelo menos 1,8 mil ações até o final do ano.

> POLÍTICA

DEFESA

Estão abertas as inscrições para o projeto “Entre Nós, Candidatas”, iniciativa do Observatório Nacional da Mulher na Política, em parceria com organizações da sociedade civil, que vai oferecer encontros virtuais de acolhimento psicossocial para mulheres expostas à violência política de gênero e raça durante o período de campanha eleitoral de 2024. O objetivo, segundo as integrantes do grupo, é criar um ambiente eleitoral favorável para as mulheres candidatas às eleições municipais deste ano. As interessadas devem se inscrever até 16 de agosto.

FUNÇÃO

O Observatório Nacional da Mulher na Política foi criado para monitorar indicadores e centralizar estudos sobre a atuação política de mulheres nos âmbitos federal, estadual e municipal. Está vinculado à Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.

> BASÍLICA

RESTAURO

Foi marcada para 17 de agosto, data em que se comemora o Dia do Patrimônio Histórico Nacional, a entrega das capelas do lado esquerdo da Basílica Santuário, já restauradas e com nova iluminação. O projeto que prevê a restauração completa da igreja é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Rouanet. A obra deve exigir investimentos de R$ 8,7 milhões.

Em Poucas Linhas

- A Sociedade Paraense de Pediatria está com inscrições abertas para o II Fórum de Saúde Escolar, que será realizado em formato híbrido, com apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Sindicato dos Médicos do Pará.

- O evento é destinado a pais, médicos, acadêmicos de diversas áreas, professores, pedagogos e outros profissionais.- O objetivo é debater sobre a saúde das crianças nos primeiros mil dias até a idade escolar

- Balanço divulgado ontem pela Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Estado aponta que nos terminais hidroviários foram registrados seis autos de infração por atraso na saída das embarcações, além de seis notificações a embarcações clandestinas, sem autorização para operar - estas realizavam viagens com saídas de Santarém, no oeste paraense.

- Na malha rodoviária houve 77 autos de infração, com apreensão de dois veículos autorizados, que descumpriram algum dos itens obrigatórios, e mais seis veículos clandestinos, que não tinham autorização para circular.

- Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra interditaram na manhã de ontem a rodovia PA-160, entre Parauapebas e Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará.

- O grupo não divulgou as razões da interdição.

- Marinha do Brasil e Ministério Público vão realizar ações conjuntas no próximo dia 28, data que marca o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento.

- O trabalho deve ser concentrado em Portel e Melgaço, no arquipélago do Marajó, onde ainda há registros de casos.

- O Ministério do Trabalho e Emprego e a Fundação Roberto Marinho assinaram acordo para impulsionar a inclusão produtiva de jovens em todo o país.