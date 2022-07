'Qual é o problema visitar o pai?', questionou o ministro da Saúde Marcelo Queiroga

Economia dos pequenos

De acordo com o Sebrae, pequenos negócios geram renda de R$ 420 bilhões por ano, o que corresponde a 30% do PIB.

Vendas aquecidas

As vendas de veículos novos tiveram alta de 0,22% em junho, o equivalente a 133.578 carros, em relação a junho de 2021.

Marcelo Queiroga (J. Bosco)



"Qual é o problema visitar o pai?”

MARCELO QUEIROGA, ministro da Saúde, ao minimizar a atuação do filho dele, Antônio Cristovão Neto, o Queiroguinha, na intermediação da liberação de recursos da pasta. Neto tem se valido de recursos federais e de eventos públicos do governo para turbinar pré-campanha a deputado federal no Estado da Paraíba.

FORDLÂNDIA

TOMBAMENTO



A Justiça Federal em Itaituba, oeste do Pará, estipulou novo prazo e aumentou as multas a serem pagas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pela prefeitura municipal de Aveiro por não terem tomado medidas necessárias para o tombamento e preservação do patrimônio histórico e cultural do distrito de Fordlândia. Segundo a decisão, assinada pelo juiz federal Marcelo Garcia Vieira, o Instituto e a prefeitura têm 15 dias para tomar as medidas necessárias. Em caso de descumprimento, o Iphan pagará multa diária de R$ 10 mil. Para a prefeitura, a multa será de R$ 5 mil.



EXIGÊNCIAS



O tombamento do distrito de Fordlândia vem se arrastando na Justiça há quase duas décadas. Em dezembro de 2021, a Justiça Federal obrigou o Iphan a realizar o tombamento e deu prazo até maio deste ano. Sem que o processo tenha sido sequer começado, a Justiça determinou novos prazo e multa. Na decisão do ano passado, a Justiça havia determinado também que uma equipe de arquitetos do Instituto realizasse, até outubro deste ano, projeto completo de restauração de prédios históricos da cidade, entre eles casas da Vila Americana, a escola Henry Ford e o Cine Patinha.



HISTÓRIA



Fordlândia foi fundada em 1927, fruto do sonho do milionário Henry Ford de ter um polo produtor de borracha para suas indústrias no interior da Amazônia brasileira. Até hoje a pacata cidade ainda possui prédios originais da época da fundação. As primeiras tentativas de tombamento começaram em 1990, sem sucesso. Em 2015, o Ministério Público Federal ajuizou ação pedindo que a Justiça obrigasse o Iphan a dar prioridade para o processo de tombamento do distrito. A decisão saiu em 2021, mas de lá para cá, não há registros de que medidas tenham sido tomadas para cumprir a decisão.

MOSQUEIRO

CRÉDITO



O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, assina hoje a liberação de R$ 73 mil em crédito solidário para tapioqueiras e feirantes dos mercados da Vila e do Chapéu Virado, em Mosqueiro. A ilha comemora 127 anos, nesta quarta-feira, e a ação fará parte dos festejos. A liberação de recurso a ser assinada hoje será a primeira realizada pelo Banco do Povo, por meio de novo programa criado para apoiar pequenos comerciantes.

Microempreendedores



Só em Mosqueiro 150 microempreendedores receberão crédito ainda em julho. A ideia é que os recursos ajudem a melhorar a estrutura do comércio local para receber os veranistas que devem lotar a ilha neste mês de férias escolares.

ELEIÇÕES

CANDIDATURAS



O Tribunal Regional Eleitoral agendou para o próximo dia 13, às 10h30, reunião com representantes de partidos políticos para tratar de registro de candidaturas. Além desse público, são esperados também futuros candidatos, advogados, além de membros do Ministério Público Eleitoral (MPE), assessoria de juízes e jornalistas. No encontro, serão apresentados os procedimentos relacionados ao processo de registro e detalhes sobre o uso dos sistemas de candidaturas para as Eleições Gerais 2022. O encontro será no formato híbrido com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Tribunal no YouTube.



MANUAL



Durante a reunião também será lançado o Manual de Candidaturas, elaborado pela Secretaria Judiciária, por meio da Coordenadoria de Dados Partidários e Prestação de Contas. Esse material mostra as etapas do processo de registro das candidaturas, desde a realização das convenções, passando pelos requisitos exigidos aos candidatos até os aspectos operacionais dos sistemas CANDex e PJe, usados para confirmação das candidaturas.

IMPOSTOS

NEGOCIAÇÃO



Mais de 2,7 mil contribuintes já aderiram ao Programa de Regularização Fiscal Incentivada (PRI) 2022, lançado pela prefeitura de Belém. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria Municipal de Finanças. Juntos, esses contribuintes negociaram dívidas que somam cerca de R$ 10,7 milhões. De cada dez adesões ao programa, sete são para negociar dívidas referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O Programa segue até 20 de julho.

Em Poucas Linhas

► O Tribunal Regional Eleitoral do Pará vai abrir nos próximos dias 11 e 12 de julho, no Fórum Eleitoral de Santarém e no Centro Cultural João Fona, respectivamente, a “Exposição Memórias Políticas de Santarém”, com 70 obras, entre fotografias, vitrais e vídeos, que contam um pouco da história da cidade e de sua formação política. A exposição é comemorativa aos 90 anos da Justiça Eleitoral no Brasil, em fevereiro deste ano, e dos 77 anos da reinstalação da Justiça Eleitoral no Pará, celebrada em junho passado. A abertura vai contar com a presença da presidente do TRE do Pará, desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

► O Planetário do Pará, vinculado à Universidade do Estado do Pará, estará aberto ao público até esta quinta-feira, 7, e após esse período ficará fechado até agosto. Hoje, o planetário poderá ser visitado gratuitamente, nos horários das 9h às 12h e das 15h às 18h. Amanhã, os visitantes pagam ingressos e a visita poderá ser feita nos mesmos horários.

► Após o sucesso em Belém, a exposição “Cabocla da Amazônia: Arquitetura, Design e Música” será aberta, no próximo dia 18, em Canaã dos Carajás. As tendas serão montadas no hall de exposições da Casa da Cultura e a visitação poderá ser feita até 29 de julho, sempre das 8 às 19 horas. Idealizada pelo designer paraense Carlos Alcantarino, a exposição tem apoio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Rouanet.

► O Secretariado Nacional da Mulher/PSDB, presidido pela ex-governadora gaúcha Yeda Crusius, lança em Belém, nesta quinta-feira, 7 - em evento no hotel Radisson - um e-book que dá voz a lideranças femininas de todas as regiões do Brasil. O conteúdo é resultado da força-tarefa “Mulheres que constroem um Brasil melhor”, que percorreu o país entre março e junho de 2022.