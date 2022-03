Viagens no feriado

Cerca de onze mil passageiros circularam pelo Terminal Hidroviário de Belém entre sexta-feira, 25, até a noite de ontem.

Pelo fim das guerras

A pedido do papa Francisco, os católicos vão se unir em oração pela paz mundial durante a celebração desta Quarta-feira de Cinzas.

Joe Biden (J. Bosco)

"Putin se equivocou e pagará o preço”

A afirmação é do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. No tradicional discurso do Estado da União, Biden disparou duras críticas a Vladimir Putin, presidente da Rússia, por ter invadido a Ucrânia. A invasão do país do leste europeu chega hoje ao sexto dia.

QUARESMA

Preparação

Com a missa de “imposição das cinzas”, a Igreja Católica dará início, hoje, ao período da Quaresma, que prosseguirá até o Domingo de Ramos, 10 de abril. Na tradição católica, esse período é recomendado à reflexão, conversão e às práticas de penitência e jejum em preparação para a Páscoa. Ao longo do dia haverá missas nas paróquias das oito regiões episcopais. O arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, presidirá as missas ao meio-dia, na Capela da Residência Episcopal e, às 19h, na Catedral Metropolitana. Para evitar aglomerações, as celebrações serão transmitidas pela Rede Nazaré de Comunicação.

UFPA

Matrículas

Aprovados no processo seletivo da Universidade Federal do Pará (UFPA) devem fazer a entrega presencial dos documentos para as matrículas amanhã e sexta-feira, 4. Esse prazo vale apenas para os calouros que terão aulas a partir do próximo dia 14. Para quem vai se matricular nos cursos intervalares, cujas aulas só começarão no segundo semestre deste ano, ainda não há data para a matrícula. A assessoria da UFPA diz que o chamamento será feito nos próximos meses.

Ex-primeira-dama

Homenagem

A morte da ex-primeira-dama e ex-secretária estadual do Pará Socorro Gabriel, aos 87 anos de idade, ontem, uniu diferentes correntes políticas para homenagens ao trabalho desenvolvido e ao legado deixado, junto com o então ex-governador Almir Gabriel. Enfermeira e psicóloga, Socorro foi secretária estadual de Trabalho e Proteção Social de 1995 a 2002, durante o governo Almir Gabriel. Juntos, eles deixaram um legado de união pelo Estado e a luta pelo sentimento de “paraensismo”. Almir e Socorro afirmavam que nenhum Estado ou região pode se desenvolver sem que as pessoas que ali vivem amem genuinamente a sua terra.

Atuação

O cuidado de “dona” Socorro Gabriel com os paraenses deixou marcas até hoje. Seu nome revive em vários órgãos públicos, como o Lar “Socorro Gabriel”. Inaugurado em 2016, o espaço abriga idosos em Belém. Ela própria chegou a visitar o espaço, ao lado dos filhos Haifa, Marcelo, Almirzinho e Samia. Os filhos, inclusive, estiveram sempre presentes ao lado da mãe e cuidaram pessoalmente das últimas homenagens. Mesmo com a dor da perda, mantiveram durante as despedidas, a doçura e o carinho que herdaram da mãe, que deixa ensinamentos e boas lembranças para quem teve o convívio de perto. Da coluna, nossos sentimentos aos amigos e familiares, com as merecidas homenagens.

AQUICULTURA

Capacitação

O campus do Instituto Federal do Pará (IFPA) no município de Tucuruí vai ganhar o Núcleo de Desenvolvimento de Aquicultura, que será um centro de referência para o treinamento e capacitação profissional em aquicultura. Estruturado com salas de aula, laboratórios, galpão de ração e tanques para alevinagem, abastecimento e decantação, o novo centro do IFPA de Tucuruí será desenvolvido pelo Núcleo Integrado de Pesquisas e Projetos de Engenharia. Os recursos, no montante de R$ 4,6 milhões, foram garantidos em emenda do senador Zequinha Marinho (PL-PA).

JOIAS

Visita

O programa “Polo Joalheiro”, do Espaço São José Liberto, vai ser destaque na edição anual da revista “Vanity Fair”, especialmente dedicada à joalheria. No próximo final de semana, desembarcará em Belém a jornalista britânica Annabel Davidson, que também escreve para a revista “Vogue” e para o jornal “The New York Times”. Ela estará acompanhada de um dos maiores especialistas em gemas e joias do país, o professor Adriano Mol, coordenador do Centro de Estudos em Design de Gemas e Joias, da Universidade Estadual de Minas Gerais.

Setor

Annabel foi convidada pela Cruzeiro, que figura entre as maiores e mais importantes minas de pedras do Brasil, para fazer um raio-x da produção e comércio de joias no país. Ela vai visitar as minas de extração, em Minas Gerais, conhecer os principais produtores de joias em São Paulo e, aqui no Pará, o maior programa de apoio ao setor joalheiro desenvolvido no Brasil, o “Polo Joalheiro”. Um dos destaques é o trabalho social desenvolvido com pequenas comunidades que fornecem material sustentável que é agregado às valiosas gemas e metais, dando às joias paraenses uma identidade única.

EM POUCAS LINHAS

► Amanhã é o “Dia Mundial de Combate à Obesidade”. De acordo com dados da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, do Ministério da Saúde, 57,5% dos brasileiros têm excesso de peso.

► O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) completou, ontem, 39 anos. A Corte foi criada para fiscalizar, mas também para ajudar a qualificar a gestão pública dos municípios paraenses.

► Nas comemorações, a presidente do TCM-PA, conselheira Mara Lúcia, destacou o compromisso da Corte de Contas com a garantia de direitos e o desenvolvimento social dos municípios.

► Embora não esteja localizado no Arquipélago do Marajó, a prefeita Gilma Ribeiro conseguiu incluir o município de Oeiras do Pará na Associação dos Municípios do Marajó (Amam), da qual a cidade é a mais nova integrante.

► O motivo é que Gilma busca o apoio dos prefeitos de Bagre, Curralinho e São Sebastião da Boa Vista para aprovar o projeto de abrir uma estrada que dê acesso à rodovia BR-422, ligando a região até a cidade de Cametá, para beneficiar o escoamento da produção desses quatro municípios.

► Aliás, os prefeitos do Marajó Oriental, onde o turismo é mais intenso, estão em campanha também por duas pontes que são reivindicações antigas: uma sobre o rio Paracauary, que separa Soure de Salvaterra, e a outra sobre o rio Camará, de Salvaterra a Cachoeira do Arari, essa mais fácil de construir porque o rio é estreito e raso.

► A ligação por rodovia, de Cachoeira até Ponta de Pedras, interligaria os quatro municípios, ampliando a rota do queijo e a criação de bubalinos.

► Toma posse ainda neste mês, no Conselho de Jovens Empresários do Pará, a advogada e empreendedora Priscilla Vieira.

► Ela foi escolhida como “Empresária do Ano” em 2021. Mas, a premiação foi adiada por conta do avanço da covid-19 no final do ano passado.