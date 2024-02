R70: "Não temos interesse na Polônia, na Letônia ou em qualquer outro lugar", diz Putin

Dengue avança

O Brasil pode chegar a 4,2 milhões de casos da doença em 2024, estima a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.

Cenário positivo

O setor de serviços cresceu 2,3% em 2023 em relação ao ano anterior. Foi o terceiro ano de crescimento consecutivo.

Vladimir Putin (J. Bosco / O Liberal)

"Não temos interesse na Polônia, na Letônia ou em qualquer outro lugar."

Vladimir Putin, presidente da Rússia, ao dizer que não tem interesse em expandir a guerra com a Ucrânia para países vizinhos que integram a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Reindustrialização

COSTURA

Entusiasmado com o novo plano de reindustrialização apresentado pelo governo federal, o senador paraense Beto Faro (PT-PA) já começou a costurar junto ao presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a criação de um movimento para debater a posição da Amazônia diante da nova estratégia que prevê o investimento de R$ 300 bilhões até 2026. A ideia de Faro é reunir forças políticas das regiões Norte e Nordeste do país para que ambas sejam beneficiadas com um projeto industrial desconcentrado e digitalizado que priorize a bioeconomia, uma das seis missões definidas para o plano.

AJUSTES

Aloizio Mercadante já adiantou que, como presidente do BNDES, compartilha das mesmas preocupações e por isso acolheu a ideia de Faro, que tem a convicção de que a promoção da bioeconomia na Amazônia depende do desenvolvimento das cadeias produtivas. Dentro dessa perspectiva da nova indústria brasileira, tanto a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) como o Banco da Amazônia precisarão ajustar suas políticas para garantir o futuro sustentável da economia na região.

MAPA

TÉCNICOS

Técnicos e fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciaram o movimento nacional “Operação reestruturação já”, cuja finalidade é discutir melhorias para as categorias. Geraldo Costa, presidente da Associação dos Técnicos de Fiscalização no Pará, explica que as reivindicações mais urgentes dizem respeito a reajustes salariais, renovação dos quadros técnicos e maior capacitação dos profissionais.

Expectativas

Geraldo Costa afirma que tanto a associação como o sindicato nacional dos técnicos e auditores estão confiantes em um desfecho satisfatório para os servidores, que são responsáveis pelo manejo de cargas vivas e perecíveis, o diagnóstico de pragas e doenças e a emissão de Certificado Veterinário Internacional para viagens de animais de companhia, dentre outras atividades.

Turismo

INTELIGENTE

O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) fechou acordo de cooperação técnica com a Universidade da Amazônia para a implantação de um projeto de Destinos Turísticos Inteligentes (DTIs) no Parque Estadual do Utinga, em Belém. O objetivo é trabalhar esse conceito com técnicas que facilitam a interação do visitante com o local. O equipamento tem nome longo – Serviço Autônomo de Apoio à Formação Não Presencial Destinado à População Ribeirinha Retroalimentado Através de Contatos Oportunistas (S.A.N.D.R.O), mas o curto apelido logo deverá ser conhecido.



AUTÔNOMO

O protótipo é prático e autônomo, pois não necessita de conexão com a internet para funcionar. O sistema conta com um banco de vídeos e informativos em PDF disponibilizados por uma plataforma gratuita. A ferramenta também permitirá a inserção de minicursos, cartilhas e outros materiais para fomentar a educação ambiental entre os visitantes do Utinga. O dispositivo também poderá ser usado pela comunidade ribeirinha para educação a distância.

Canais

APROXIMAÇÃO

A Associação Comercial do Pará lançou duas ferramentas de comunicação – um informe e um videocast – para fortalecer os laços com empresários e microempreendedores locais. A partir do ConexãoACP a presidente da ACP, Elizabeth Grunvald, espera melhorar o acesso às ações da associação. O videocast é disponibilizado mensalmente em plataformas como YouTube, Spotify e Deezer. Ambos os materiais também podem ser facilmente acessados através das redes sociais da ACP.



EM POUCAS LINHAS

► As obras para construção da ponte de concreto que vai ligar o continente à cidade de Colares, no nordeste do Pará, estão paralisadas há um ano, embora a empresa responsável mantenha funcionários, areia, seixo e aço na área.

► Há rumores de que a empresa responsável pela travessia por balsa “chora” para que os trabalhos não caminhem.

► O prejuízo fica para os moradores, especialmente porque a falta da ponte dói no bolso: a curta travessia custa R$ 22, metade do valor da passagem Belém-Colares.

► Os turistas que chegam à cidade conhecida como a “terra dos extraterrestres” também reclamam. No entanto, entre os visitantes, a demora da viagem é a principal chateação.

► A Associação da Divina Misericórdia-Obras Irmã Benta procurou o Banco do Povo de Belém para investir R$ 1,6 milhão do BrazilFoundation no projeto “Empreendedorismo Negro”, elaborado pela organização social.

► O objetivo é apoiar 120 mulheres pretas de Belém com cursos de qualificação profissional e microcrédito, a fim de que elas possam desenvolver o próprio negócio.

► A igreja Batista Lagoinha traz a Belém a dupla Kari Jobe e Cody Carnes.

► A apresentação do casal será no próximo dia 14, durante a “Conferência Compaixão”, que celebra 2024 como o ano da compaixão. À ocasião também serão comemorados os cinco anos da fundação da igreja na capital paraense.

► Kari Jobe e Cody Carnes fazem sucesso no cenário gospel mundial e já foram indicados ao Grammy, maior prêmio da música mundial. Cody Carnes concorreu em 2020 e Kari Jobe nos anos de 2013, 2021 e 2022.

► Quem teve o veículo guinchado nas últimas horas de sexta-feira pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) ainda não poderá retirar o veículo nesta segunda-feira (12).

► Sem expediente bancário de 12 a 14 de fevereiro, o Pátio de Retenção da Semob foi incluído na portaria que facultou os serviços em Belém nessas datas. O atendimento ao público será retomado apenas na quinta-feira (15).