Sem medo

Uma cena que se tornou comum no trânsito de Belém: motociclistas trafegando sem os capacetes de proteção.

Ação do Procon e Polícia Civil

Mais de mil brinquedos contrabandeados e bolsas falsificadas foram apreendidos em lojas do centro comercial de Belém.

Hamilton Mourão (J. Bosco)

"Pode ser que tenha que ocorrer algum racionamento (de energia elétrica)”.

Foi o que afirmou, ontem, o vice-presidente Hamilton Mourão. A razão seria a crise energética enfrentada pelo Brasil. Mourão deu a declaração ao conceder entrevista coletiva à imprensa, no Palácio do Planalto. O vice-presidente foi questionado sobre a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica de criar uma taxa extra ainda mais cara a ser cobrada na conta de luz.

PROTESTOS

Segurança

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup) se reuniu, ontem, com os dirigentes das polícias Civil e Militar, órgãos de trânsito e autoridades municipais para definir estratégias de policiamento para o 7 de Setembro. Neste ano, o feriado da Independência do Brasil deve ser palco de uma série de manifestações. Em Belém, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro vão se reunir na Escadinha do Cais do Porto em manifestação coordenada pelo deputado federal Éder Mauro (PSD-PA). Igrejas evangélicas também estão convocando uma “Marcha pela Liberdade”, que será às 10h, no estacionamento do estádio do “Mangueirão”. Os alvos são as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, entre elas a prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson, acusado de atentar contra as instituições democráticas.

Direito

A oposição ao governo federal também analisa a possibilidade de ir às ruas nesta terça-feira, 7. O temor das autoridades é de que haja encontro dos manifestantes contra e a favor de Bolsonaro. A Segup informou, ontem, que as forças da segurança pública vão atuar “para que não haja o encontro de percurso e para que todos exerçam seu direito à liberdade de expressão, sem impedimentos”.

ENERGIA

Rural

A concessionária de energia elétrica do Pará, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetagri) e a Federação dos Sindicatos de Pescadores Artesanais e Aquicultores do Estado do Pará (Fespa) assinaram, ontem, um termo de cooperação técnica que poderá garantir desconto na conta de luz dos trabalhadores rurais. O termo vai permitir ações com o apoio das duas entidades para incluir trabalhadores rurais na tarifa rural de energia elétrica, que permite a redução de 12% no valor da conta de energia para cerca de 200 mil famílias que ainda não foram alcançadas pelo benefício.

UFOPA

Saúde

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) está entre as novas instituições conveniadas à Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco). A entidade reúne pesquisadores da área e foi uma das que ajudaram na consolidação do direito à saúde e do Sistema Único de Saúde (SUS). Com isso, a Ufopa torna-se uma das seis instituições associadas na região Norte, a única com sede no interior da Amazônia.

JUSTIÇA

Vagas

Com a aposentadoria do desembargador Vicente Malheiros, decano do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, passaram a ser duas as vagas abertas no segundo grau de jurisdição trabalhista do Pará e Amapá. A segunda surgiu com a aposentadoria da ex-presidente da Corte, desembargadora Pastora Leal. Essas vagas abertas serão preenchidas obedecendo os critérios de merecimento e antiguidade, respectivamente, e, aparentemente, já possuem nomes garantidos para assumir. O juiz do Trabalho Carlos Rodrigues Zahlouth Junior é o mais antigo. Já a juíza do Trabalho Maria de Nazaré Medeiros Rocha é a segunda com mais tempo na Corte e participa do processo de nomeação por merecimento.

FEMINICÍDIO

Revolta

O feminicídio da jovem modelo Geordana Natally Sales Farias, de 20 anos de idade, causou, ontem, uma onda de revolta e trouxe mais uma vez à tona a cultura machista que transforma as mulheres em vítimas de namorados, maridos e ex-parceiros. Em desabafo emocionado, o pai da jovem apelou a outras mulheres: “saiam de qualquer tipo de relacionamento abusivo”. O fato é que nem sempre é fácil reconhecer, logo no início, um parceiro violento. Há casos também em que as dependências emocional e financeira se tornam entraves para que as mulheres consigam escapar dos agressores. Muitas acabam assassinadas quando decidem dar um basta à rotina de violência a que são submetidas.

Aumento

O caso de Geordana Farias está longe de ser uma exceção no Pará. Segundo dados do Tribunal de Justiça do Estado, foram registradas, entre janeiro e junho deste ano, 105 ações envolvendo o crime de feminicídio, um crescimento de quase 45% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas 73 ocorrências.

EM POUCAS LINHAS

► Ainda sobre o caso do feminicídio da modelo Geordana Natally Sales Farias, o Instagram @oliberal irá debater o tema, às 11h de hoje, em live com Daiane Lima do Santos, do Núcleo de Prevenção e Enfrentamento de Gênero da Defensoria Pública.

► Daiane vai falar sobre o projeto da Defensoria que auxilia mulheres vítimas de violência doméstica e fará um alerta sobre os chamados relacionamentos abusivos.

► A chapa 1, intitulada “Evoluir para fortalecer”, venceu a disputa pelo Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) realizada ontem. Dos 471 votos válidos, 317 foram para a chapa 1. A chapa 2, a “Renova Sindmepa” , ficou com 151 votos.

Os eleitos vão dirigir o sindicato no triênio 2021-2024.

► Representantes da Universidade do Estado do Pará e da secretaria executiva do 10º Fórum Social Pan-Amazônico se reuniram para firmar uma parceria para a organização do evento, marcado para julho de 2022, em Belém.

► O fórum tem como bandeiras a defesa da Amazônia e de seus povos, o combate aos efeitos negativos do neoliberalismo e as mudanças climáticas.

► Foi realizada, ontem, a cerimônia de posse da nova gestão da Embrapa Amazônia Oriental, cuja sede é em Belém.

► Por causa da pandemia, o evento foi através da internet, com transmissão pelas redes sociais.

► Foram empossados o chefe-geral Walkymário de Paulo Lemos, o chefe-adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento, Fábio Barbieri; além de Maria Rosa Travassos, chefe-adjunta de Administração.

► O chefe-adjunto de Transferência de Tecnologia, Bruno Giovani de Maria, foi reconduzido ao cargo.

► O Ministério Público Federal (MPF) marcou para o próximo dia 16 a apresentação dos resultados de novas auditorias da sustentabilidade das cadeias econômicas da pecuária e dos grãos no Pará. O evento será transmitido ao vivo no canal do MPF no YouTube.