'Prefiro sempre as dores do processo democrático do que as falsas promessas', diz Gabriel Galípolo

Bets

Os gastos de brasileiros com plataformas de apostas on-line serão medidos pelo IBGE na Pesquisa de Orçamentos Familiares.



Padrão

Homem, branco, casado e com ensino superior. Este é o perfil mais comum dos 5.471 prefeitos eleitos em 1º turno no país.

Legenda (J. Bosco)

"Eu prefiro sempre as dores do processo democrático do que as falsas promessas de atalho.”

Gabriel Galípolo, aprovado ontem pelo Senado para presidir o Banco Central. Ele comandará a autoridade monetária a partir de janeiro de 2025, quando Roberto Campos Neto deixará a presidência da instituição.



>PSOL

APOIO



O PSOL, partido do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, divulgou nota anunciando apoio ao candidato do MDB, Igor Normando, no segundo turno das eleições à prefeitura de Belém. Rodrigues ficou em terceiro lugar na disputa, com 9,78% dos votos - pouco mais de 78 mil eleitores. Normando terá como adversário o Delegado Éder Mauro (PL). Na nota em que justifica o apoio ao candidato do MDB, o PSOL afirma que o apoio se dá por reconhecer a importância de manter a cidade “alinhada com o projeto do governo federal, liderado pelo presidente Lula”. “Deixamos claro que nosso apoio não é incondicional. Não ocuparemos cargos no novo governo, fazemos isso com o compromisso de que continuaremos sempre vigilantes. Este é um apoio estratégico, uma escolha para impedir que forças reacionárias utilizem nossa cidade como um trampolim para o retrocesso em todo o país”, declarou a direção partidária.



>MILITARES

ELEIÇÃO



Oito candidatos com patentes militares no nome de urna para vereador e prefeito foram eleitos nas eleições do último domingo, na região Norte. O número representa queda de 33% em relação a 2020, quando, ainda sob o efeito Bolsonaro (eleito presidente em 2018), 12 militares conquistaram o cargo. O levantamento foi elaborado pela Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, da FSB Holding, a partir de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



RECORDE



Considerando os últimos 24 anos, essa é a terceira eleição municipal no Norte em que há queda dos militares eleitos, depois do pico de 18 vitoriosos em 2012. Desde então, a queda foi de 55,5%. Nesse período, o resultado só foi inferior em números absolutos em 2008, com seis eleitos (0,1%). O recorde de candidaturas militares na região ocorreu em 2020, com 179 (2,4%). Entre 2000 e 2024, o grupo cresceu 58%, passando de 74 para 117.



TENDÊNCIA



Nesse mesmo período de 24 anos, o número de candidaturas em geral no Norte subiu quase 23%, passando de 34.768 para 42.760. O levantamento mostra que o ritmo de crescimento de candidaturas com patentes militares é 2,5 vezes maior que o ritmo de crescimento do total de candidaturas nas eleições municipais.



>LULA

CÍRIO



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que virá a Belém, no sábado (12), para acompanhar as comemorações do Círio de Nazaré. Durante a sua visita, o chefe do Executivo participará da Romaria Fluvial, uma das principais procissões do evento católico que culmina no domingo com a maior romaria da Terra. Lula é convidado do governador Helder Barbalho (MDB) e, na ocasião, também irá conferir como está o planejamento para a COP 30.



ACOLHIDA



Será realizada hoje a cerimônia de abertura oficial da Casa de Plácido, espaço dedicado a receber os romeiros que se deslocam para Belém para pagar promessas à Padroeira dos Paraenses. Segundo a Diretoria da Festa, 500 pessoas se inscreveram e trabalharão voluntariamente durante a quadra nazarena, divididas nas equipes de liturgia, cozinha, limpeza e lava-pés. Ao longo de todo esse período, a Pastoral da Acolhida receberá doações que serão destinadas aos romeiros.



>MINERAL

POTÊNCIA



O Pará se consolidou, por mais um ano, como potência nacional no setor extrativo mineral, com 17,7% de participação na produção nacional de 2023. É o que atesta o Boletim da Mineração 2024, lançado pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), com uma abordagem abrangente, que detalha a evolução produtiva e comercial, assim como avalia a geração de emprego e renda do setor. De acordo com o estudo, o Pará se mantém como segundo maior produtor de minério, atrás apenas de Minas Gerais. Em 2022, a mineração no Pará gerou aproximadamente 330 mil empregos indiretos, evidenciando sua vocação mineral e seu potencial, impulsionado por grandes projetos e investimentos locais. Parauapebas, Canaã dos Carajás, Marabá, Paragominas e Oriximiná têm se destacado, fomentando a arrecadação de royalties e dinamizando o mercado de trabalho regional.

Em Poucas Linhas

- O município de Altamira deverá receber nos próximos dias a visita do ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira de Oliveira. Ele fará uma visita à Usina de Belo Monte, a segunda maior usina hidrelétrica do Brasil. O objetivo é viabilizar projetos de energia renovável no País. A segurança energética é um componente que coloca o Brasil em destaque na economia global.



- A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) publicou, ontem, o resultado final da Chamada Habilidades Climáticas - Sementes para a Transição: Juventudes na Liderança ou Climate Skills Brasil – Seeds for Transition, no Diário Oficial do Estado (DOE).



- Foram selecionados 13 projetos, totalizando aproximadamente R$ 480 mil, objetivando impulsionar trabalhos de pesquisa científica, tecnológica, inovação e capacitação em mudanças climáticas no Pará.



- O programa Climate Skills – Seeds for Transition foi criado para melhorar a educação climática e a empregabilidade na economia verde, especialmente entre comunidades jovens vulneráveis no Brasil, México, Vietnã, Indonésia, Índia e no Reino Unido.



- O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) disponibilizará, pelo 13º ano consecutivo, ponto de apoio para os romeiros que passarão pela BR-316 em direção às grandes procissões do Círio, no sábado (12) e no domingo (13).



- A Fiscalização da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) do Tapajós, no Baixo Amazonas, com o apoio da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu, no último sábado, 20 mil litros de combustíveis, cujo valor é de R$ 106,9 mil.



- Segundo a Agência Nacional de Mineração (ANM), o Brasil produziu 1,7 bilhão de toneladas de minérios em 2023. Neste mesmo ano, o Pará produziu 302,9 milhões de toneladas da substância, equivalentes a 17,7% da produção nacional. O destaque vai para o alumínio (bauxita), que tem o Brasil como quarto maior produtor do mundo e o Pará como maior produtor nacional.