R70: 'Precisamos de celeridade', diz líder de bancada ruralista

Geração de energia

O Brasil está em tratativas com EUA, Rússia e China para implementação de uma rede de pequenos reatores nucleares no País.

Anti-golpes

A Febraban e o Google fecharam acordo de cooperação para a implantação de projetos de segurança cibernética no setor financeiro.

Pedro Lupion (J. Bosco)

"Precisamos de celeridade nesses projetos, pela urgência que eles têm.”

Pedro Lupion, presidente da bancada ruralista, listou projetos que considera “fundamentais” para 2025. Lista tem propostas para impedir a inscrição de invasores de terra em programas de auxílio pagos pelo governo e autorizando o uso de força policial contra invasores.

MINISTÉRIO PÚBLICO

COMANDO

Os promotores de justiça Alexandre Marcus Fonseca Tourinho (297 votos), José Edvaldo Pereira Sales (215) e Érika Menezes (172) vão encabeçar a lista tríplice para a escolha do próximo chefe do Ministério Público do Estado do Pará. A escolha cabe ao governador Helder Barbalho. Dos 374 membros aptos a votar, 372 participaram da eleição, que foi realizada de forma on-line, por meio do sistema Votanet do Tribunal Regional Eleitoral. O mandato é de dois anos. Também ontem foram escolhidos os membros do Conselho Superior.

TERRA

CONFLITOS

O número de conflitos no campo registrou queda no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 872, em 2024, contra 938 do ano anterior. Os dados foram divulgados ontem pela Comissão Pastoral da Terra, por meio do Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno (Cedoc/CPT). Apesar da redução, a Comissão ressalta que a “conflitividade continua elevada” e se soma aos “danos sofridos pelas comunidades rurais devido à crise climática e aos incêndios criminosos em seus territórios”. No período, foram registrados ainda 125 conflitos relacionados à água e 59 casos de trabalho escravo, quatro deles no Pará.

EDUCAÇÃO

LEITURA

A Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc) está aplicando a Avaliação de Fluência Leitora 2024 para estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental das redes estadual e municipal. Mais de 110 mil estudantes devem participar do teste, que segue até o dia 6 de dezembro. A avaliação é presencial e o objetivo é analisar o desempenho individual dos alunos na leitura e compreensão de textos escritos para, desse modo, identificar possíveis lacunas no processo de alfabetização.

DIAGNÓSTICO

Para realizar a avaliação, os professores utilizam um aplicativo que grava a leitura dos estudantes por meio de celulares. Os áudios serão avaliados para fornecer um diagnóstico preciso do perfil de leitura dos estudantes.

ADULTOS

No próximo dia 5, mais de 900 estudantes da rede municipal de Educação de Belém serão diplomados pela conclusão do Ensino Fundamental.

DIPLOMAS

Os diplomas serão entregues a estudantes de 15 anos a 90 anos. Eles integram a modalidade Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), da Secretaria Municipal de Educação (Semec). O evento será às 19h, no auditório Benedito Nunes, com as presenças do prefeito Edmilson Rodrigues, da titular da Semec, Araceli Lemos, e do titular da Coordenadoria de Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Coejai), professor Miguel Picanço.

CÍRIO

COMANDO

Foi marcada para esta sexta-feira, 6 de dezembro, a posse do novo coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), que será responsável pelos Círios de 2025 e 2026. Antônio Sousa foi nomeado em novembro pelo arcebispo da Arquidiocese de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. A posse será às 18h, com missa na Basílica Santuário, seguida da cerimônia na Casa de Plácido. Na mesma data serão anunciadas as oito diretorias executivas da Festa. A escolha da equipe que ficará à frente da organização do Círio 2025 será feita pelo diretor-coordenador em conjunto com o presidente da Diretoria, padre Francisco Assis.

TERRA

LEGAL

O governo do Pará divulgou o balanço do mutirão de análise e validação de Cadastro Ambiental Rural (CAR), realizado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) no município de Placas, no oeste paraense. Entre os dias 25 e 28 de novembro foram validados mais 263 cadastros, totalizando 475 imóveis. A ação, realizada pelo Programa Regulariza Pará, que integra o Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), facilitou o acesso dos produtores à regularização ambiental dos imóveis. O mutirão foi realizado nas comunidades Novo Paraíso, Ouro Verde, Vila Nova Aparecida e na Câmara Municipal de Placas, atendendo 79 mulheres e 396 homens e resultando na validação de 22.959,97 hectares de áreas.

Em Poucas Linhas

► A Ouvidoria Geral do Estado, que tem à frente o advogado Luiz Reimão, promove hoje, no auditório do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o II Encontro Estadual de Ouvidorias Públicas do Estado do Pará. O objetivo é promover a capacitação das ouvidorias para buscar estratégias para as atividades da Rede Estadual de Ouvidorias, que atua como instrumento de Governança do Estado.

♠ No próximo dia 11 de dezembro, Belém sediará o 1º Congresso Amazônico do Meio Ambiente, promovido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). A ideia é integrar informações entre a secretaria, representantes da sociedade civil, instituições e entidades de pesquisa da região amazônica. O evento contará com as participações dos advogados ambientais Talden Farias, professor das Universidades Federais da Paraíba e de Pernambuco, e Alexandre Burmann, presidente da União Brasileira de Advocacia Ambiental (UBAA).

► A Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc) publicou, em edição extra do Diário Oficial do Estado na última sexta-feira, o resultado final das etapas II, III e IV da Certificação de Lideranças 2024, processo obrigatório para o exercício das funções de diretor e vice-diretor escolar na rede pública estadual de ensino. Os servidores se inscreveram na primeira fase. Em seguida, passaram por um curso em Gestão Escolar de 46 horas; prova presencial de validação de competências; e apresentação e defesa de um Plano de Gestão para a banca examinadora especializada. A próxima etapa, ainda sem data definida, é a consulta à comunidade escolar e entrevista com especialista. Cada etapa conta, ainda, com requisitos mínimos e pontuações para seguir adiante, e assim conquistar a certificação, obrigatória para o desempenho das funções. Ao final do processo, os participantes formarão o banco de gestores escolares da Seduc.