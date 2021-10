'Precisamos botar de pé a reforma do Imposto de Renda e a PEC dos Precatórios', afirma Paulo Guedes

Por mais saúde

Campanha de multivacinação deve imunizar 262 mil crianças e adolescentes no Pará. É o que estima a Secretaria Estadual de Saúde.

Educação com qualidade

O prédio da Escola Estadual Cônego Batista Campos, no município de Barcarena, será reconstruído pelo Governo do Pará.

(J.Bosco)

"Precisamos botar de pé a reforma do Imposto de Renda e a PEC dos Precatórios. Com essas duas peças, poderemos aumentar o valor do Bolsa Família em 60% .”

A afirmação é do ministro da Economia, Paulo Guedes, que, ontem, participou, de maneira virtual, da cerimônia de assinatura de acordos de cooperação e contratos de cessão imobiliária em Florianópolis (SC).

EDMILSON

Coronavírus

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSol), confirmou, no início da noite de ontem, que testou positivo para o novo coronavírus. Em suas redes sociais, Edmilson afirmou que tem sintomas leves e que está em isolamento em casa, onde segue despachando de maneira remota. Neste ano, integrantes da equipe de Edmilson, entre eles a secretária municipal de Saneamento, Ivanise Gasparim, também diagnosticaram a covid-19. Em maio do ano passado, o governador do Pará, Helder Barbalho, foi contaminado.

MULTIVACINAÇÃO

Abertura

Muitos municípios brasileiros já começaram, à revelia do Ministério da Saúde (MS), as campanhas de multivacinação coincidindo, para algumas pessoas, com as doses da vacina contra a covid-19. Isso ocorre porque o Programa Nacional de Imunizações do MS divulgou, há dois dias, a Nota Técnica nº 1.203/2021, informando às secretarias municipais de Saúde que as vacinas contra a covid-19 poderão ser administradas simultaneamente com os demais imunizantes ou em qualquer intervalo, que antes era de 15 dias. Mas, a nota não esclarece a partir de que data a medida estaria valendo, o que abriu margem para que alguns gestores municipais da saúde tenham apressado seus calendários de multivacinação.

COVID-19

Centro

Apesar da flexibilização do bandeiramento das normas de proteção à covid-19 e futura desativação dos hospitais de campanha no Pará, a Secretaria de Estado de Saúde alerta que a pandemia não acabou e também informa que precisa de serviços que continuem a atender novos casos da doença. Hoje, por exemplo, será aberto na capital paraense mais um centro especializado de covid-19 para atender a população da Região Metropolitana de Belém e ainda servir de retaguarda para outras regiões, desafogando a rede hospitalar pública.

Capacidade

O novo centro funcionará no Hospital Santa Terezinha, no bairro de Nazaré, e terá capacidade máxima de 120 leitos, divididos igualmente entre 60 leitos clínicos e outros 60 de Unidade de Terapia Intensiva. Outros dois centros com esse mesmo perfil já estão funcionando em Parauapebas, no sudeste paraense, e em Bragança, na região nordeste. Um dos objetivos dos novos centros é, em caso de uma terceira onda, haver tempo de reestruturar novos atendimentos.

EDITAIS

Prazo

Artistas contemplados nos editais da Lei Aldir Blanc e que não conseguiram entregar os projetos e suas respectivas contas no prazo, encerrado no último dia 30, terão mais três dias úteis, ou seja, até a próxima terça-feira, para enviar ao e-mail fornecido no seu edital, a justificativa para o atraso, bem como uma data prevista para a entrega do produto cultural e das contrapartidas sociais, que são as apresentações e ações em escolas, praças e espaços culturais. Caso o contemplado não envie a justificativa nesse prazo, poderá ser punido, sendo obrigado a devolver os recursos recebidos.

ATOS

Internacionais

Os atos contra o governo federal, convocados pela União Nacional dos Estudantes, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e Associação Nacional de Pós-Graduandos para hoje, serão realizados no Brasil e em mais 15 países, entre eles Portugal, Espanha, Alemanha, Suíça, Estados Unidos e Argentina. Na Holanda, haverá duas programações confirmadas pelos estudantes brasileiros que vivem naquele país. Uma delas, na cidade de Haia, será uma caminhada da Embaixada do Brasil até o emblemático Tribunal Internacional de Haia.

VIOLÊNCIA

Queda

O Governo do Pará divulgou, ontem, estatísticas que apontam nova queda nos registros de mortes violentas no Estado. Os dados oficiais são de redução de 44,9% nas ocorrências de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), que reúne os registros de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Os números divulgados levam em conta casos registrados entre 1º de janeiro e 27 de setembro deste ano comparados ao mesmo período de 2018. Com base nessa comparação, o governo afirma que 1.323 vidas foram preservadas em todo o Estado do Pará.

EM POUCAS LINHAS

► Recém-inaugurada, a nova agência do Banco do Estado do Pará em Santarém anunciou que financiará unidades habitacionais para os agentes de segurança pública estadual.

► A Universidade Federal do Oeste do Pará divulgou o resultado final dos processos seletivos para indígenas e quilombolas, e, também, o edital número 26/2021, que regulamenta a concessão de ajuda de custo de inserção acadêmica para esses estudantes. Ao todo, serão concedidos 173 auxílios no valor de R$ 400 cada um. O auxílio será custeado com recursos orçamentários do Programa Nacional de Assistência Estudantil e deve ser usado para cobrir despesas de moradia e apoio pedagógico.

► Até amanhã, a comunidade católica celebrará Santa Teresinha do Menino Jesus, a padroeira dos Carmelitas, das missões e doutora da Igreja. Na Arquidiocese Metropolitana de Belém, as homenagens serão realizadas nas paróquias dedicadas à santa nos bairros do Jurunas, Souza, Tenoné e Águas Lindas. Amanhã, o encerramento será com a oração do terço, às 6h, e missas às 6h30 e às 19h.

► Nas redes sociais, fiéis reclamam da falta de decoração alusiva ao Círio de Nazaré nas avenidas e praças de Belém. Alegam que, sem as romarias presenciais, a decoração se torna ainda mais necessária para garantir o clima de “Natal” do paraense.

► O governador Helder Barbalho entregou, ontem, o novo Terminal Hidroviário de Óbidos, cujas obras iniciaram em 2007. A nova estrutura deve receber cerca de 17 mil passageiros por mês.

► A cantora Vanessa da Mata fará o show de encerramento do 7º Festival da Canção da Transamazônica (Fecant), nos dias 18, 19 e 20 de novembro, no município de Altamira. O Fecant promoverá apresentações de crianças e adolescentes e concurso de compositores regionais e nacionais.