'Poupe-nos da sua hipocrisia', diz Joaquim Barbosa após declaração de Hamilton Mourão

Não me Perturbe

Mecanismo que permite bloqueio de chamadas indesejadas, a plataforma fechou 2022 com 11 milhões de números cadastrados.



O valor bloqueado de financiadores golpistas subiu de R$ 6,5 mi para R$ 18,5 mi. A quantia deve ser utilizada para ressarcir os cofres públicos.

Hamilton Mourão (J. Bosco)

"Isso aí é péssimo para o País.”

Hamilton Mourão, agora senador eleito pelo Republicanos, que criticou o governo Lula pela troca de comando no Exército.

Joaquim Barbosa (J.Bosco)

"Poupe-nos da sua hipocrisia, do seu reacionarismo.”

Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que reagiu duramente às declarações dadas pelo ex-vice-presidente.

YANOMAMI

APOIO

A Universidade Federal do Pará (UFPA) emitiu uma nota oficial em solidariedade ao povo indígena Yanomami. A instituição afirmou que “a fome e a morte que atingem centenas de indígenas Yanomami são absolutamente inaceitáveis e requerem ações urgentes de apoio, assim como a apuração de responsabilidades”. A UFPA informou ainda que, por meio de seu complexo hospitalar, já está em diálogo com o Ministério da Saúde para colaborar com equipes multiprofissionais no atendimento aos Yanomami, além de permanecer à disposição para contribuir com ações emergenciais programadas pelo governo federal.

ATAQUES

VIRTUAIS

A vereadora de Belém e deputada estadual eleita Lívia Duarte (PSOL) registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Virtuais de Belém contra os perfis autores de mensagens sexistas, racistas e ameaçadoras que ela vem recebendo nas redes sociais. Os ataques foram dirigidos por perfis assumidamente bolsonaristas, e teriam sido motivados pelo fato de Lívia ter formalizado, junto à Procuradoria-Geral da República (PGR) e ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), pedido de investigação do influencer paraense David Mafra. Ele é suspeito de participar da organização de atos terroristas por meio de grupos em dois dos aplicativos de mensagens mais usados no País.



SOLIDARIEDADE



Em resposta aos ataques, 38 parlamentares e entidades de movimentos sociais já assinaram uma nota em solidariedade a Lívia Duarte. Entre eles estão o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM), Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa), Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA), Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB) e Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense.

CIMENTO

PESQUISAS



Pesquisas em materiais de construção estão desenvolvendo alternativas para a produção de um concreto mais resistente e durável, com reaproveitamento de resíduos orgânicos e inorgânicos, com menor emissão de gases. Um dos trabalhos mais promissores é do engenheiro civil Paulo Sérgio Lima Souza, pesquisador titular do Laboratório de Concreto da UFPA e membro do Grupo de Pesquisa em Materiais de Construção (GPMAC). Ele desenvolve estudos com diversos tipos de materiais, como fibra de coco, caroços de açaí, casca de castanha-do-pará, resíduo da indústria de dendê.



MATERIAIS



A boa notícia é a previsão, em curto prazo, de oferecer ao mercado as alternativas que vão melhorar a qualidade do cimento ou do concreto, com matéria-prima que iria para o meio ambiente, como em Barcarena, onde as indústrias de beneficiamento de caulim formam grandes piscinas de rejeito, com enorme quantidade de material sem qualquer uso. Paulo Sérgio garante que esse rejeito pode gerar uma sílica de excelente qualidade - o metacaulim, que aumenta a resistência, reduz a permeabilidade e dá maior durabilidade ao concreto.



MARABÁ



O mesmo ocorre em Marabá, com as siderúrgicas que trabalham com ferro-gusa e também geram rejeito, a escória de alto-forno, que também podem ser usada com bons resultados nessa produção ecológica, já que hoje a indústria de cimento é responsável pela emissão de 7% de gás carbônico no meio ambiente, sendo a terceira maior produtora de gases do efeito estufa do mundo, segundo a BBC News Brasil.

ABRACE

MARAJÓ



Prefeitos da Associação dos Municípios do Marajó (Amam), que estarão na Marcha dos Prefeitos 2023, em março deste ano, não querem a extinção do projeto “Abrace o Marajó”, criado pelo governo federal no mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro e coordenado pela então ministra Damares Alves.



MUDANÇAS



Os prefeitos pedirão, na pauta da Marcha, mudanças do formato implantado por Damares, pois havia reclamação tanto dos gestores quanto das lideranças comunitárias sobre as tomadas de decisões, que costumavam vir “de cima para baixo”. O prefeito de Soure e presidente da Amam, Guto Gouvêa, afirma que a reivindicação será para que prefeituras, câmaras municipais e lideranças comunitárias tenham voz ativa e indiquem onde o governo deverá investir os recursos.

Em Poucas Linhas

► A Secretaria Municipal de Educação (Semec) e a Fundação Escola Bosque adiaram o início do ano letivo na rede municipal de ensino, que estava previsto para hoje. A nova data de início é 1° de fevereiro. A Semec garantiu que o adiamento não prejudicará o ano letivo, e que foi necessário para alinhar o calendário da rede municipal de ensino com as unidades conveniadas, como Organizações da Sociedade Civil, e ainda a efetivação da posse e lotação dos novos concursados.

► A chuva da tarde de ontem não caiu apenas sobre a Região Metropolitana de Belém, mas também sobre todo o nordeste do Pará. Com isso, a entrada de Belém pela BR-316 ficou tumultuada no final da tarde, com um longo engarrafamento em Marituba. Uma fonte da coluna que fez o percurso ontem lembrou que em outros tempos, em situação como essa, o Detran do Pará organizava com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) uma faixa no acostamento ou na outra pista de saída de Belém, que ontem, por exemplo, teve pouquíssimo uso. Em vez disso, ontem, o Detran se posicionou estrategicamente somente para multar quem pegou o acostamento para desviar de dois pequenos acidentes que estavam agravando o engarrafamento.

► A avenida Romulo Maiorana tem mudanças significativas em seu tráfego a partir de amanhã, quando será interditado o trânsito de veículos em vários trechos, por conta da obra de reurbanização da via. O primeiro será no sentido São Brás, entre a avenida Dr. Freitas e travessa Alferes Costa, incluindo a passagem Augusto Numa Pinto. O segundo será o trecho da travessa Alferes Costa entre Romulo Maiorana e avenida Duque de Caxias, onde serão interditados os primeiros 20 metros da Alferes Costa. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou ainda que a entrada e a saída de moradores da travessa Alferes Costa e da passagem Augusto Numa Pinto serão realizadas pela avenida Duque de Caxias.