'Podemos ter uma pequena alteração quando vier o reajuste do salário mínimo', afirma Simone Tebet

Artes e inclusão

O 3º Festival TEAlentos começa na segunda (27), com Mostra de Artes Visuais no Centur. As obras são de pessoas com autismo.



Mangal das Garças

Neste domingo (26) haverá programação infantil gratuita no parque zoobotânico, com oficinas, brincadeiras e educação ambiental.

Simone Tebet (J. Bosco)

"Podemos ter uma pequena alteração quando vier o reajuste do salário mínimo em torno de mais alguns gastos, em R$ 120 bilhões.”

Simone Tebet, ao dizer que o déficit nas contas do governo deve ficar em torno de R$ 120 bi. Havia sido divulgado rombo menor, de R$ 107 bilhões, mas a cifra não incluía reajuste do mínimo para R$ 1.320 a partir de maio, segundo a ministra do Planejamento.

COLDPLAY

BELÉM



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja se encontraram ontem com o vocalista da banda londrina Coldplay e formalizaram o convite para que o grupo se apresente no Brasil, em 2025, durante a Conferência Mundial do Clima, que deve ser realizada em Belém. O Coldplay tem uma intensa militância na área da sustentabilidade. O governador do Pará, Helder Barbalho, já havia sinalizado com essa possibilidade, em suas redes sociais, ao ser provocado por fãs da banda que pediam shows em Belém.

CARNE

EXPORTAÇÃO



Produtores rurais paraenses comemoram o fim do embargo da China à carne bovina brasileira. A expectativa é de que hoje já comecem os embarques de mercadorias que estavam suspensos havia 29 dias, desde que o Ministério da Agricultura brasileiro confirmou um caso de doença da vaca louca no sudeste do Estado. Amostras do animal doente foram levadas para um laboratório da Organização Mundial da Saúde no Canadá. Os exames atestaram que o caso era atípico, sem risco de contaminação do rebanho. Outros países já tinham anunciado o fim do embargo e, ontem, foi a vez da China.

PREFEITO

CASSAÇÃO



O prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira, e seu vice, Jairo Holanda, ambos do MDB, tiveram o mandato cassado durante a Sessão Plenária de Julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, ontem. Eles são acusados de compra de votos e abuso de poder econômico. Por maioria, os membros do Tribunal acompanharam o voto do relator do processo, o juiz eleitoral Álvaro José Norat de Vasconcelos, que determinou a cassação do prefeito e de seu vice, a inelegibilidade por oito anos e o pagamento, por parte do prefeito, de multa no valor de 40 mil Ufirs. O TRE determinou ainda que sejam realizadas novas eleições no município, no prazo de 90 dias. Ainda cabe recurso da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

INDÍGENAS

AULAS



O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com ação judicial pedindo que o Estado do Pará seja obrigado a contratar, com urgência, professores e outros servidores para escolas da Terra Indígena Alto Rio Guamá, nordeste do Estado. Desde outubro do ano passado, profissionais que trabalham na unidade com contratos temporários vêm sendo demitidos.



RISCO



Na ação, o MPF afirma que o problema coloca em risco a conclusão do ano letivo de 2022 e o reinício das aulas em 2023, e exige que a Secretaria Municipal de Educação apresente um cronograma para a recomposição das aulas prejudicadas pela falta de professores.



SIMPÓSIO



As ministras dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, farão a palestra de abertura do simpósio internacional “A Questão Indígena: Justiça e Futuro”. O evento, organizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) com apoio da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), ocorrerá nos dias 17 e 18 de abril, no auditório externo do STJ, em Brasília, mas poderá ser acompanhado de qualquer ponto do mundo por meio do canal do tribunal no YouTube. Além das ministras, o simpósio vai reunir especialistas que vão debater temas como povos originários no direito comparado, questões ambientais relacionadas às causas indígenas e a visão do Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

PESQUISA

PERDA



O chefe da Embrapa Amazônia Oriental, Walkimário Lemos, usou as redes sociais para desabafar sobre a situação do sítio de pesquisas do órgão em Moju, nordeste paraense. Na postagem, ele contou que fez uma visita ao local, acompanhado por técnicos da Auditoria da Embrapa, e se deparou com um cenário de destruição. O local está sendo alvo de grupos organizados que invadem a área para a retirada de madeiras nobres. O problema já havia sido denunciado neste espaço, no ano passado, mas só se agravou nos últimos meses. “É um dano irreparável e irrecuperável. Mais do que um crime ambiental, trata-se de um golpe letal à ciência florestal mundial”, escreveu Lemos.

Em Poucas Linhas

► A Equatorial, distribuidora de energia, inaugura hoje a subestação Batista Campos. São oito novos alimentadores que irão atender às regiões Cremação, Independência, Jurunas e Reduto. A subestação fica localizada na avenida Generalíssimo Deodoro, entre Pariquis e Caripunas, e é considerada de grande porte. Terá potência instalada de até 60 MVA. O investimento foi de R$ 26,08 milhões.

► O Tribunal Regional Eleitoral do Pará realiza neste sábado (25) ações de cidadania voltadas para as pessoas com deficiência, na Usina da Paz, no bairro do Icuí, em Ananindeua. As atividades começam às 9h e entre os serviços estão emissão do título eleitoral, quitação de multas, mudança para locais de votação com recursos acessíveis, além de palestras sobre cidadania e acessibilidade no dia da votação, conscientização política e direitos das pessoas com deficiência.

► O Tribunal de Justiça do Pará abre, em 27 de março, inscrições para mais uma edição do casamento comunitário. A cerimônia está marcada para 12 de junho, Dia dos Namorados, e faz parte do calendário de eventos pelos 150 anos do TJPA. Serão ofertadas 80 vagas para casais de baixa renda que desejam regularizar suas uniões sem custos. Os interessados podem se inscrever no site do Tribunal.

► O Ministério Público Estadual do Pará entregou à Secretaria de Saúde de Belém relatórios de vistorias realizadas em várias unidades de saúde e agendou para abril reunião com o titular da pasta, Pedro Anaisse que, nesse novo encontro, deverá apresentar “mudança e otimização da operacionalização da saúde” na capital.

► Tem sido baixa a procura pela vacina bivalente contra a covid-19 nos pontos de atendimento de Belém. Especialistas recomendam que principalmente pessoas com mais de 60 anos e pessoas com comorbidades não deixem de completar o esquema vacinal.