'Pode ser muito tênue o caminho entre o entretenimento e a dependência', diz Haddad sobre apostas

Turistas

Estrangeiros gastaram R$ 26 bi no Brasil de janeiro a agosto deste ano – alta de 9% em relação ao mesmo período de 2023.



Apostadores

A Associação Nacional de Jogos e Loterias recomendou às casas de apostas que não aceitem cartão de crédito a partir de outubro.

Fernando Haddad (J. Bosco)

"Pode ser muito tênue o caminho entre o entretenimento e a dependência.”

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, sobre as bets. Ele disse ontem que a regulamentação das apostas é feita para “tratar jogos como se trata cigarro”. Haddad também mencionou que está em diálogo com o Ministério da Saúde para estabelecer formas de dar assistência a quem se viciou em apostas.



>NAVIOS

HOSPEDAGEM



A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) será o órgão responsável pela gestão do galpão 10, do Terminal Hidroviário de Belém, onde está sendo construída uma estrutura para receber navios de cruzeiro. Durante a COP 30, em novembro do ano que vem, o espaço servirá como receptivo de duas embarcações de luxo, que ficarão ancoradas no local e serão transformadas em hospedagem para mais de cinco mil pessoas, entre chefes de Estado e empresários. O espaço terá captação de energia por placas solares, tratamento de água e resíduos e um sistema de aproveitamento de águas pluviais.



>RASTREABILIDADE

INVESTIMENTO



Os governos dos Estados Unidos e da Noruega oficializaram a doação de US$ 5 milhões, aproximadamente R$ 27,5 milhões, que serão investidos no programa “Pecuária Sustentável do Pará”. O anúncio foi feito durante participação do governador Helder Barbalho em evento realizado pela Universidade de Nova York. O Pará já faz a rastreabilidade coletiva dos animais através das vias de transporte. Porém, será necessário aprofundar a gestão para trazer garantias ao consumidor e à indústria da carne sobre a origem do animal e a prática produtiva dele. O objetivo é chegar a 2026 com 100% dos animais do Estado com rastreamento individual.



>ESCOLAS

FISCALIZAÇÃO



Equipe do Programa Dinheiro na Escola Paraense iniciou visitas às escolas da rede estadual para acompanhar a execução dos serviços realizados com os recursos enviados pela Secretaria de Estado de Educação. As visitas fazem parte das ações previstas pelo programa, que já repassou cerca de R$ 90 milhões para as unidades de ensino do Estado. Já foram visitadas oito escolas da Região Metropolitana de Belém (RMB), onde foram verificadas pequenas obras e reformas e as melhorias de infraestrutura física e pedagógica das unidades escolares.



RECURSOS



O objetivo é verificar se as unidades estão utilizando de forma correta os recursos, além de orientar sobre as normas do programa. As visitas serão feitas todas as semanas até percorrer todas as escolas que receberam recursos em 2024.



>VIOLÊNCIA

GÊNERO



Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Pará, o deputado estadual Carlos Bordalo divulgou ontem nota repudiando registros recentes de violência contra mulheres candidatas a cargos eletivos nas eleições deste ano. No documento, Bordalo também manifestou solidariedade à vice-prefeita de São Domingos do Capim, Jany Martins (PT/PA), candidata a vereadora, que foi vítima de uma montagem discriminatória publicada em vídeo. A candidata a vereadora no município de Belém, Nice Tupinambá (PSOL/PA), teve uma colaboradora, mulher trans, agredida em frente ao seu comitê; e a candidata à prefeitura de Santa Izabel do Pará, Cibele Sarmento (PT/PA), teve dois colaboradores agredidos por policiais militares enquanto participavam de uma caminhada da candidata.



>MANDATO

SEM RENÚNCIA



O candidato à prefeitura de Ananindeua, Miro Sanova, assinou e reconheceu em cartório uma declaração se comprometendo a, caso eleito, cumprir o mandato até o final. Nas últimas semanas outros candidatos do município e de várias outras cidades brasileiras têm tomado atitude semelhante. A medida é uma resposta aos eleitores que reclamam de, muitas vezes, elegerem um gestor que não cumpre o mandato, buscando outro cargo público.



>SEMENTES

MARAJÓ



Produtores do Marajó vinculados ao programa Sistemas Agroflorestais receberam 21 mil sementes de cacau e 40 mil sacos de mudas. Foram beneficiados os municípios de Portel, Breves, Bagre, Oeiras do Pará, Ponta de Pedras, Soure e Salvaterra. Essas localidades são historicamente importantes para o extrativismo e a agricultura de subsistência. A expectativa é que as sementes de cacau e os sacos de mudas fortaleçam a recuperação de áreas degradadas e incentivem a expansão de sistemas agroflorestais no arquipélago.

Em Poucas Linhas

- O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) realizará, no dia 1º de outubro, o evento “Estratégias Práticas para Equidade Racial”, para debater formas de combater a discriminação racial nos órgãos públicos.



- O evento, que tem apoio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Tribunal de Contas dos Municípios e do Instituto Rui Barbosa, vai incluir palestras relacionadas ao tema da igualdade racial, além da assinatura pública dos termos de adesão ao Pacto Interinstitucional Pró-Equidade Racial.



- O Ministro de Turismo da Alemanha, Dieter Janecek, visitou as obras do Parque da Cidade e Porto Futuro II, em Belém, na última semana. A equipe estava na programação do G20, na capital paraense, e aproveitou para conhecer as estruturas da capital que receberão a programação da COP 30. As obras são fruto de parceria entre o governo estadual e a companhia Vale, por meio do programa Estrutura Pará.



- O juiz federal Domingos Daniel Moutinho da Conceição Filho é o novo membro do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Ele será o substituto do magistrado José Ayrton de Aguiar Portela, e entra na vaga aberta pela saída do também juiz federal Caio Marinho.



- A prefeitura comemora na sexta-feira (27) os 33 anos de criação da Guarda Municipal. O evento será realizado às 17h, no novo Mercado de São Brás. Durante o ato serão condecorados guardas municipais e autoridades com a Medalha do Mérito Intendente Antônio Lemos e o diploma “Amigo da Guarda Municipal”.



- A lei municipal que instituiu a Guarda foi aprovada pela Câmara em 1986, mas ela só foi criada oficialmente cinco anos depois, pelo prefeito Augusto Resende, no dia 27 de setembro de 1991. Atualmente a Guarda tem 1.102 agentes.



- O Cine Líbero Luxardo, no Centur, recebe, a partir de hoje, o “Olhar Film Festival”, um festival de cinema amazônida itinerante e internacional que ocorre a cada dois meses em diferentes cidades da região Norte do Brasil. As exibições das produções no festival são gratuitas e abertas a todos os públicos.