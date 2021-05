PF fiscaliza fazendas em operação de combate ao trabalho escravo no Pará

Combate à escravidão moderna

A Polícia Federal fiscalizou quatro fazendas no sudeste paraense em nova operação de combate ao trabalho escravo.



Tensão no trânsito

Semáforos com defeitos aumentam o risco de acidentes de trânsito em Belém e causam pontos de congestionamentos.



"Sigo firme e forte acreditando que o tempo, sempre esse cruel tempo, trará as verdadeiras respostas. Fé em Deus!”



Foi o que disse o atacante Neymar ao se manifestar ontem, pela primeira vez, sobre a alegação de que o contrato dele com a Nike foi rompido após uma denúncia de assédio sexual. O jogador tratou as afirmações da empresa como absurdas e mentirosas.



BRIGADISTAS

Contratações



O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) anunciou que vai contratar brigadistas para atuarem nos Estados que entrarão em período de emergência ambiental por causa do início da temporada da seca. Um deles é o Pará. O Estado vai receber 154 novos brigadistas. Eles atuarão em áreas consideradas mais críticas, a partir de critérios como focos de calor registrados nos últimos anos, presença de unidades de conservação federais, terras indígenas, áreas quilombolas, projetos de assentamento rurais e a cobertura de remanescentes florestais. Além do Pará, serão beneficiados o Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Tocantins.



ENCHENTES

Oeste paraense



Depois de Óbidos foi a vez dos municípios de Santarém, Faro, Monte Alegre e Juruti declararem situação de emergência por conta das cheias na região oeste do Pará. Os pareceres técnicos reconhecem que a situação de emergência nesses municípios deve valer por seis meses. Em Juruti, onde a situação é bastante crítica, foram atingidas diretamente 4.780 pessoas de 956 famílias, além de 40 escolas e dois postos de saúde que tiveram estrutura e equipamentos danificados.

IMÓVEIS

Vendas



Apesar da queda de lançamentos de imóveis nos primeiros três meses deste ano, em relação ao último trimestre do ano passado, o mercado imobiliário anda para lá de aquecido. O que já vinha sendo falado por analistas da área foi comprovado com os números do Censo Imobiliário de Belém e Ananindeua, lançado nesta semana pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado.



Desempenho



Os números apontam para o melhor resultado dos últimos quatro anos, no que diz respeito ao volume movimentado. Nos três primeiros meses deste ano, foram lançadas 347 unidades e os negócios somaram R$ 500 milhões. É o maior volume desde o início da série histórica em 2018. Entre janeiro e março deste ano, foram vendidas 919 unidades, entre comerciais e habitacionais, aumento de 162% em relação ao mesmo período do ano passado.

JACAREACANGA

Conflito

A direção da Polícia Federal (PF) divulgou nota, ontem, informando que o plano operacional estabelecido na Operação Mundurukânia, em Jacareacanga, oeste do Pará “foi cumprido em sua integralidade, durante os dias previamente fixados para o atingimento dos objetivos da ação, não havendo qualquer supressão, muito menos suspensão da operação”. A nota foi divulgada após denúncias de que as forças de segurança pública deixaram o município, onde o clima entre indígenas e garimpeiros é tenso. Na quarta-feira, as casas de lideranças munduruku, contrárias à exploração mineral em suas terras, foram incendiadas. Na nota, a PF diz estar ciente dos ataques e informa que instaurou inquérito policial para apuração de responsabilidade.



Mas...



O Ministério Público Federal (MPF) defende presença mais ostensiva das forças de segurança na região e alerta para o risco de um derramamento de sangue. Segundo o MPF, estão sob risco de invasão as aldeias Pombal, Santa Cruz, Katô, Missão Cururu e Poxorebem. O MPF pede que seja feito um diagnóstico da situação na região, antes de desmobilizar o efetivo empregado na operação.Também apela para que Estado e União mantenham um efetivo suficiente para garantir a segurança na área.



RECEITA

Prazo



Até às 11h de ontem o sistema da Receita Federal no Pará processou 578.795 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física. Isso corresponde a 90,1% do total de 642.700 declarações no Pará, integrante da 2ª Região Fiscal, que, até ontem, no mesmo horário, havia recebido 1.301.749 das 1.455.500 declarações esperadas, ou seja, 89,4% dos contribuintes já prestaram contas com o fisco federal. A Receita alerta para que os contribuintes não deixem para a última hora para não ficarem em débito com o Leão.



EM POUCAS LINHAS



► Hoje é comemorado o Dia Mundial da Energia. O Pará abriga duas das maiores hidrelétricas do País.

► Apenas a usina de Belo Monte gerou, no primeiro trimestre deste ano, gerou 11.416 Gigawatts-hora (GWh) de energia renovável.

► Esse volume seria suficiente para abastecer o Estado de São Paulo por 28 dias ou todo o Sistema Interligado Nacional por aproximadamente uma semana.

► Apesar desse potencial, os paraenses seguem pagando uma das mais altas tarifas de energia do Brasil.

► O Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá retomará as atividades presenciais na terça-feira, 1º, em Belém.

► Nas Procuradorias do Trabalho nos municípios de Macapá (AP), Marabá e Santarém, as atividades presenciais continuam suspensas por no mínimo mais 30 dias, quando será reavaliado o cenário epidemiológico nos Estados do Pará e Amapá.

► Realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a 5ª Semana de Conciliação será de 7 a 11 de junho, com a participação do Ministério Público do Estado, Defensoria Pública, Procuradoria Geral do Estado e da Ordem dos Advogados do Brasil no Pará.

► O Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará vai oferecer hoje, na sede da entidade de classe, testagem rápida para a covid-19. A prioridade é para profissionais que estão na linha de frente da cobertura da pandemia.

► Morreu, ontem, em Fortaleza (CE), vítima de câncer, o jornalista Waterloo Assis, que teve longa passagem pela TV Liberal.

► Ele começou a carreira como repórter cinematográfico e chegou a cargos de direção.

► Também atuou na TV Verdes Mares no Ceará. Estava aposentado e tinha 79 anos.

► O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, assina artigo publicado na edição deste domingo de O LIBERAL.