'Pente-fino' na Previdência já identificou pagamento indevido a 45 mil pessoas

Recursos

Ação internacional para interromper o surto de mpox exigirá US$ 135 milhões nos próximos seis meses, estima a OMS.

Insatisfação

Reclamações contra planos de saúde no mês de julho atingem 35 mil, o terceiro maior patamar da série histórica da ANS.

Carlos Lupi, ministro da Previdência Social (J. Bosco)

"A quantidade de benefícios indevidos é muito alta."

Carlos Lupi, ministro da Previdência Social. Ele disse que o pente-fino em benefícios temporários, em especial no auxílio-doença, do INSS, já identificou o pagamento indevido a 45 mil pessoas.

SUDAM

ARCO

De fiadora do desmatamento a protagonista da restauração da Amazônia. Pelo menos é o plano para o novo papel da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), de acordo com o senador Beto Faro, líder da bancada do PT no Senado Federal. Após anos de críticas, a ideia de Faro é sugerir ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) que a Sudam - que em alguns momentos já desempenhou um papel controverso em nome de um suposto “desenvolvimento econômico” – passe a ter papel central no projeto “Arco da Restauração”, concentrado na Amazônia Oriental, que cruza os estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso.

VIRADA

A articulação que está em curso poderá dar à Superintendência a oportunidade de uma virada histórica. A meta do projeto é restaurar uma área de 24 milhões de hectares, equivalente ao estado de São Paulo, nos próximos 30 anos. Segundo Beto Faro, o entendimento do governo federal é o de que só evitar o desmatamento não responde mais à crise climática. “A melhor resposta que podemos dar à crise climática é regenerar nossa floresta perdida”, garante o senador.

INCÊNDIOS

COMBATE

Além da atuação conjunta em relação à estiagem e à seca nos rios da Amazônia, os governos federal e estaduais da Amazônia estão atuando de forma articulada para montar frentes de trabalho em três regiões que registram os maiores índices de queimadas e incêndios florestais no bioma, neste momento. Serão instaladas bases “multiagências interfederativas”, reunindo órgãos federais e estaduais, nas regiões entre Porto Velho, em Rondônia, e Humaitá, no Amazonas, na abrangência da BR-319; na região de Apuí, no Amazonas, por onde passa a BR-230, que é a rodovia Transamazônica; além da região de Novo Progresso, abrangida pela BR-163.

FORÇA

As bases multiagências envolvem órgãos federais, entre eles Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e Instituto Brasileiro de Colonização e Reforma Agrária (Incra), além da Polícia Federal, polícias estaduais e outras agências estaduais. Segundo o governo, já existem cerca de 360 frentes de incêndios em atuação no Norte do país, com mais de 1,4 mil brigadistas.

FUNDEB

CHAMADO

Foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado, na última sexta-feira, chamamento público para os servidores aposentados que podem receber, do Estado, recursos de precatório judicial decorrente da complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). A lista de profissionais do magistério identificados pela secretaria como beneficiários do Abono Fundef foi liberada no dia 13 de agosto. Também foram publicados, na sexta (23), documentos orientadores para os profissionais do magistério da educação básica da rede pública estadual que possuem direito aos recursos. Os profissionais não listados poderão apresentar requerimento de solicitação de inclusão na forma e durante o período previsto no cronograma constante no edital.

INOVAÇÃO

MULHER

Para debater sobre a contribuição das mulheres nos ecossistemas de inovação, a programação da terceira edição do Summit de PD&I da Vale, que será realizado na Estação das Docas, em Belém, contará com a roda de conversa “Mulheres na Inovação”. O painel acontecerá no dia 28. Participam Fabíola Murta, head de inovação na ArcelorMittal; Priscila Freitas, head de inovação na Nestlé; Virgínia Ciminelli, professora da Universidade de Minas Gerais e integrante da Academia Brasileira de Ciências, e Vânia Neves, diretora de Soluções de Negócios da Vale.

TRÁFEGO AÉREO

RECORDE

No mês de julho, o tráfego internacional de passageiros no Brasil somou 2,2 milhões de pessoas entre embarques e desembarques. O número é o maior desde o começo da série histórica da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), iniciada no ano 2000.

Em Poucas Linhas

► O salão de beleza anteriormente conhecido como Junior Fiel RG não conta mais com a gestão dos empresários Rose Maiorana, Giordana Maiorana e Junior Fiel, que administraram o salão por 13 anos, garantindo o sucesso e a marca de qualidade e excelência do empreendimento em Belém. Recentemente a administração do negócio passou para outras mãos, sendo rebatizado para Fiel by Natú, permitindo que Rose e Giordana se dediquem à Tulle Assessoria para Eventos e ao Grupo Liberal, com o mesmo compromisso e determinação que fazem parte de suas trajetórias profissionais.

► Cães da raça pastor-belga-malinois que integram a Polícia Militar do Pará estarão à disposição do Parque Estadual do Utinga para buscas de pessoas no local.

► A Academia de Polícia do Pará (Acadepol) realizará uma programação especial, entre os dias 26 e 30 de agosto, para comemorar seus 45 anos de fundação, com diversas atividades voltadas aos servidores da instituição e ações sociais para a comunidade. A abertura será no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), localizado em Marituba, que fará uma comemoração integrada com a população do entorno.

► Após o sorteio feito pelo Tribunal Regional Eleitoral, a definição das emissoras responsáveis pela geração da propaganda em rede ficou dividida da seguinte forma: a TV Boas Novas atuará de 30 de agosto, quando começa o horário eleitoral, até 10 de setembro, ficando como titular por 12 dias, e a TV Record será a substituta.

► A TV Liberal fará a distribuição de 11 a 22 de setembro, também por 12 dias, tendo a TV RBA como substituta. Já a Fundação Nazaré de Comunicação ficará responsável pela geração de 23 de setembro a 3 de outubro, quando se encerra a propaganda, tendo como substituta a TV SBT.

► De 26 a 29 de agosto, a Universidade do Estado do Pará (Uepa) será a sede do 14° Encontro Nacional de Residências em Saúde, no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). O encontro anual é organizado pelo Movimento Nacional de Residências em Saúde.