Calendário da educação

O Senado aprovou, ontem à noite, um projeto que suspende o mínimo obrigatório de dias letivos em 2021.

Conscientização coletiva

Será aberta amanhã a programação da Semana Nacional do Trânsito

coordenada pelo Detran do Pará.

Arthur Lira (J. Bosco)

"Penso que essa discussão vai afunilar agora em outubro, novembro. Imperioso que se faça até 31 de outubro para respeitar alguns prazos legais.”

Foi o que afirmou, ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ao comentar, em entrevista à imprensa, sobre o prazo para a criação do “Auxílio Brasil” (nova denominação para o Bolsa Família) e a origem dos recursos para bancar o programa social do governo federal.

ESTÁDIOS

Torcedores

A Prefeitura de Belém marcou para hoje a reunião com os representantes do Remo, Paysandu e Tuna, os clubes de futebol com as maiores torcidas no Estado, para discutir como será o acesso do público nos estádios da capital paraense. A possibilidade de liberação de torcedores nas partidas de futebol foi aberta com o decreto que colocou a Região Metropolitana de Belém sob o bandeiramento verde, ou seja, com baixo risco para a covid-19. Mas, os detalhes precisam ser definidos com os times e com a Federação Paraense de Futebol. Ontem, a prefeitura informou que, em Belém, mais de 500 mil pessoas já tomaram as duas doses da vacina contra o novo coronavírus, o que é considerado um bom indicador para a volta dos torcedores aos estádios.

GRANIZO

Fenômeno

A chuva de granizo que caiu em vários bairros de Belém na última quarta-feira assustou moradores, mas não surpreendeu os especialistas. O coordenador do Núcleo Meteorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Saulo Carvalho, disse à coluna que, apesar de pouco comum, a chuva de granizo não é um fenômeno extraordinário, já que o gelo faz parte da composição das nuvens do tipo cumulonimbus, responsáveis pelas tempestades.

HISTÓRICO

O coordenador do 2º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia, José Raimundo Abreu, confirma o que muitos sentem na prática. Este tem sido um ano de clima atípico na Região Metropolitana de Belém (RMB). Em agosto, o volume de chuvas registradas ficou 131% acima da média do mesmo período do ano passado. Foi o agosto mais chuvoso desde o início da série histórica iniciada há 100 anos. Para os próximos dias, a previsão na RMB, nordeste paraense e Arquipélago do Marajó é de sol forte, calor pela manhã e tempo nublado à tarde, mas com raios e rajadas de vento.

ÁRVORE

Manejo

Para apoiar as comunidades e técnicos que atuam no manejo florestal comunitário na região amazônica, a Embrapa Amazônia Oriental elaborou um catálogo inédito com 56 espécies nativas arbóreas comerciais, que será apresentado nesta terça-feira, 21, “Dia da Árvore”.

Conhecimentos

Detalhes do talho, casca externa, tronco, base, flor, fruto, características da madeira, distribuição geográfica das espécies, risco de extinção e outras informações relevantes estão reunidas em um amplo material que alia a experiência e o conhecimento das comunidades à ciência. A versão digital do catálogo estará disponível no portal da Embrapa com acesso gratuito.

Conservação

A identificação correta das espécies é um dos desafios do manejo florestal comunitário e, segundo os especialistas, é a base da sustentabilidade da atividade e de estratégias para a conservação das espécies florestais na região. A publicação apresenta árvores identificadas no plano de manejo conduzido pela comunidade do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Virola-Jatobá, localizado no município de Anapu, na região da Transamazônica, no Pará.

SÍNDROME

Suspeita

Em meio à crise no setor pesqueiro por causa das suspeitas de casos da síndrome de Haff, mais conhecida como a doença da urina preta, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar (DEM), divulgou vídeo durante almoço com vendedores de pescado na orla da cidade. A ideia é incentivar o consumo de peixe, já que as vendas despencaram. A Secretaria de Estado de Saúde do Pará ainda não divulgou o resultado dos exames em seis pacientes que apresentaram os sintomas da doença.

Capital

Em nota enviada para a coluna, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de Belém informou, ontem à noite, que há um caso suspeito da doença, ainda não confirmado, e mais dois sob investigação. Mas uma dessas pessoas afirmou não ter ingerido pescado nos últimos dias. Mesmo assim, a Sesma coletou e encaminhou material para análise em laboratório.

EM POUCAS LINHAS

► Os lagos artificiais do edifício-sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Pará estão desativados temporariamente para que seja realizada a manutenção preventiva dos tanques.

► Os peixes que habitavam no espaço foram encaminhados para o Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi, após a assinatura de termo de doação pelo TCE.

► A Diretoria de Desenvolvimento e Negócios da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém vai realizar, no mês que vem, o circuito “Gastronomia das Ilhas – Ilha do Combu”.

► Na programação, oficinas de capacitação e treinamentos de manuseio de alimentos.

► O público-alvo são moradores da ilha, barqueiros, funcionários dos restaurantes e pousadas.

► Balanço divulgado ontem aponta que o programa “Ananin Solidária” já arrecadou, até o momento, 100 toneladas de alimentos que foram distribuídos para as famílias de baixa renda selecionadas por meio de um mapeamento feito por lideranças comunitárias, associações de bairros e pelos Centros de Referência de Assistência Social de Ananindeua.

► A coleta continua e quem quiser doar deve procurar um dos pontos de arrecadação que funcionam nas sedes da Associação Empresarial de Ananindeua e da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho, além dos postos de vacinação contra a covid-19.

► Setembro foi instituído pela Associação Internacional de Alzheimer como o mês de conscientização da doença.

► No Brasil, o número de pessoas com a doença de Alzheimer é de cerca de 1,2 milhão. Apenas metade delas sabe que tem a doença e faz tratamento.

► Em outubro, será realizado o Congresso Brasileiro de Alzheimer, com salas on-line com 14 especialistas de todo o Brasil.