Paulo Guedes sobre o teto de gastos do governo federal: "Precaríssimo"

Fé renovada

Católicos de Mosqueiro realizam hoje o 134º Círio Nossa Senhora do Ó. A procissão dá lugar a uma carreata por causa da pandemia.

Saúde animal

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prorrogou a notificação da vacinação contra a febre aftosa do Pará até o dia 21.

Paulo Guedes (Alan Santos / Presidência da República)

"Lembrem-se que não fui eu que fiz esse teto. O teto é precaríssimo, tecnicamente.”

PAULO GUEDES, ao avaliar que o teto de gastos do governo é mal formulado. Mas o ministro da Economia garantiu que a regra fiscal continua de pé. A declaração foi durante audiência na Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha a execução das medidas de enfrentamento à pandemia de covid-19.

TUCUPI

Em pó

Após sete anos de tramitação, foi finalizado, no último dia 17, o processo de patente do tucupi em pó, desenvolvido pelo doutor em alimentos pela Universidade Federal do Pará Luan Oliveira, quando ainda era aluno de graduação do curso de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Pará (Uepa). A finalização do processo foi sacramentada com a emissão pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), da carta de patente. Feito em 2013, o pedido foi resultado de parceria entre Embrapa e Uepa.

EXPORTAÇÃO

O tucupi em pó é produzido a partir do tucupi líquido. O produto passa então por um processo de desidratação, semelhante ao que é feito com o leite. Para consumo, basta adicionar água quente. Os autores do projeto garantem que, após o preparo, o produto mantém a cor original e sabor levemente adocicado. Com a expedição da patente, o tucupi em pó poderá ser licenciado para produção em larga escala por empresa privada que, nesse caso, pagará royalties aos responsáveis pela invenção, incluindo a Uepa. A intenção é que em estado sólido, nosso famoso tucupi possa ser mais facilmente exportado para outros Estados e países, já que poderá ser apresentado embalado em envelopes e sachês. Quando chegar ao mercado, cada 150 gramas de pó renderá um litro de tucupi.

DOM ALBERTO

Barnabitas

O padre João Paulo de Mendonça Dantas, autor do áudio que circula nas redes sociais, com acusação de que os padres barnabitas estariam por trás do processo canônico movido contra o arcebispo de Belém, dom Alberto Taveira, divulgou nota com retratação e pedido de desculpas. “Reconheço que errei ao me referir a tal ideia desprovida de provas, difamatória e não condizente com a postura religiosa e ética que os padres barnabitas testemunham ao longo dos anos em nossa região”, escreveu o padre.

CONTEXTO

Na nota, Dantas explica que o áudio que acabou viralizando era parte de uma conversa privada com o padre Antônio Furtado, da Arquidiocese de Fortaleza, membro da comunidade católica Shalom. A conversa era uma espécie de contextualização das denúncias com um pedido para que integrantes da Shalom gravassem áudio de apoio a dom Taveira. Em um trecho da mensagem, o padre chega a afirmar que um dos padres barnabitas “tem ódio mortal” do arcebispo de Belém.

DIPLOMAÇÃO

Eleitos

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará confirmou para a sexta-feira, 18, as cerimônias de diplomação de prefeitos e vereadores eleitos em dois dos maiores colégios eleitorais do Estado, Belém e Ananindeua. Os eventos serão em formato on-line e em horários diferentes. A diplomação dos eleitos em Belém está marcada para às 9h30. Para Ananindeua, será às 10h. Os dois eventos terão transmissão ao vivo na página do TRE do Pará, no YouTube.

JULGAMENTOS

E, nesta semana, o TRE do Pará fará uma maratona de julgamentos de recursos que tratam de registros de candidaturas que ainda estão sub judice. A meta é julgar, antes do período de diplomação, pelo menos os casos considerados mais urgentes como o de candidatos a prefeito que ficaram em primeiro lugar na eleição e estão com registros indeferidos.

TERRAS

Marituba

O Governo do Estado anunciou que o Instituto de Terras do Pará (Iterpa) regularizou e vai transferir, para o município de Marituba, uma área de terras públicas estaduais de 1.327 hectares para que seja instalado um parque industrial, além da regularização fundiária de nove bairros. O governo afirma que a medida vai garantir segurança jurídica documental para atração de empresas e investimentos que permitirão o desenvolvimento socioeconômico do município, além da titulação de 12 mil residências beneficiando 48 mil famílias.

FRAUDE

Auxílio

O governo federal determinou, na semana passada, o bloqueio de R$ 650 mil depositados em contas que receberam o auxílio emergencial de maneira fraudulenta. A medidas fez parte da chamada Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial.