Copa da fotografia

Tarso Sarraf, de O Liberal, é um dos 3 representantes do Brasil na Digital World Photographic Cup . O anúncio foi neste domingo.

Voz negra

O curta e documentário “Amador, Zélia” foi escolhido pelo Sesc Pulsar para ser exibido por um ano em comunidades do Rio de Janeiro.

Bruna Marquezine (J. Bosco)

"Parem com essa chatice, essa associação desnecessária, que já não faz sentido há anos”

Bruna Marquezine, após sites de fofocas informarem que a atriz e modelo deixou de seguir a irmã e a mãe do filho de Neymar, na véspera da Copa. Bruna diz que deixou de seguir mais de 200 perfis em redes sociais.

TRANSPORTE

LICITAÇÃO

É esperada para hoje a publicação, em jornais de grande circulação, do aviso que torna pública a abertura e designação de nova data da licitação dos transportes municipais de Belém, desta vez agendada pela prefeitura para o dia 26 de dezembro, a apenas quatro dias do final do ano. Depois de muita indefinição ao longo dos últimos dois anos, a primeira data do processo licitatório foi marcada para dia 12 de setembro passado, porém o certame foi suspenso pela comissão de licitação da Prefeitura de Belém seis dias antes de acontecer, sob argumento de ajustes e explicações de questões técnicas levantadas pelo Tribunal de Contas do Município e Sindicato das Empresas de Ônibus.

BRT

Sem a licitação, a longa obra do BRT de Belém e seus terminais, que seriam para integração das linhas, tem estado praticamente sem utilidade. Especialista ouvido pela coluna, e que acompanha a odisseia que tem sido a obra nos últimos 12 anos, afirma que à época o cenário era outro, e que hoje, mesmo com a conclusão do BRT Metropolitano, que vai até Marituba, a obra sozinha já não atenderá a população, que cresceu exponencialmente. O ideal hoje, diz ele, seria a implantação de um sistema de Veículo Leve sobre Trilhos, o VLT, em outros grandes corredores de tráfego da Região Metropolitana de Belém.

COP 27

RESULTADOS

A 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 27) encerrou em Sharm El-Sheikh, no Egito, no início da manhã de ontem, ainda madrugada no Brasil. Entre os muitos temas importantes debatidos, uma decisão prática é considerada como resultado mais palpável da chamada “COP africana”: um acordo de criação de um fundo de financiamento de “perdas e danos” aos países vulneráveis, atingidos por desastres climáticos como enchentes, secas, furacões e o aumento do nível do mar.

VITÓRIA

Na avaliação da organização Observatório do Clima, a principal rede da sociedade civil brasileira sobre a agenda climática, a decisão é uma vitória a ser comemorada, e o acordo é considerado revolucionário, já que por ele os países desenvolvidos assumem a responsabilidade de compensação por impactos sofridos por países vulneráveis e em desenvolvimento, já que, historicamente, são os mais ricos que mais poluíram, enquanto os países mais pobres sempre foram os que mais sofreram com os danos ambientais.

ALERTA

Mas, para o Observatório do Clima, a COP 27 poderia ter ido mais adiante em outro tema ainda necessário para o planeta, que é estabelecer um acordo para acelerar o corte de emissões de poluentes, para evitar que o aquecimento global ultrapasse os 1,5°C previstos para este século. Os especialistas da rede alertam que, agora, o mundo tem apenas sete anos para cortar as emissões de gases de efeito estufa pela metade, para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C.

PARTICIPAÇÃO

Porém, no geral, os especialistas avaliam a grande relevância da COP 27, que teve mais de 140 países representados durante os 14 dias do evento, no qual passaram cerca de 50 mil pessoas, entre delegações dos países, chefes de estado, pesquisadores, cientistas e representantes da sociedade civil, incluindo muitas lideranças comunitárias e de povos originários como indígenas e quilombolas da Amazônia - região na qual teve grande repercussão a presença e cobertura do Grupo Liberal no evento, com mais de 60 matérias veiculadas em tempo real no portal, nas redes sociais do Grupo, nas entradas ao vivo com boletins na Rádio Liberal e material encaminhado para a TV Liberal.

COBERTURA

O jornal O Liberal também deu destaque documental à conferência, sempre repercutindo os resultados de cada dia do evento em mais de 30 páginas, além das reportagens especiais na editoria Liberal Amazon. A cobertura segue nos próximos dias, com aprofundamentos dos temas tratados na COP 27 que ainda terão desdobramentos nas pautas nacionais e internacionais. De Sharm El-Sheikh, no Egito, de onde retornam o diretor de conteúdo de O Liberal, Daniel Nardin, e a repórter do Liberal Amazon, Alice Martins, a cobertura de O Liberal segue direto para a copa do mundo, no Catar, onde já estão o jornalista Abner Luiz e o fotógrafo, videomaker e coordenador de audiovisual de O Liberal, Tarso Sarraf, com a melhor expectativa – a de cobrir o hexacampeonato brasileiro de futebol.

EM POUCAS LINHAS

► Com a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no último final de semana, a saída de Belém em direção às praias foi, de novo, menor em relação aos últimos feriadões - o que deve se refletir em retorno tranquilo à capital nesta segunda.

► Com a visível proximidade entre o governador Helder Barbalho e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, é grande a expectativa de que, ao assumir o governo federal, ele dê atenção especial aos grandes projetos de interesse do Pará.

► Um deles é a continuidade da obra de dragagem e derrocamento do Pedral do Lourenço, que há anos impede a completa navegabilidade da hidrovia Araguaia-Tocantins.

► A conclusão da obra é fundamental para equilibrar e integrar a matriz logística de transportes no País, tornando a navegação e o escoamento da produção de grãos e minérios mais seguros e econômicos.

► Outra obra para a qual é esperada atenção do governo federal é a estrada de ferro EF-170, também conhecida como a Ferrovia do Grão (Ferrogrão), com quase mil quilômetros de extensão, e cujo licenciamento ambiental está parado.

► Com a Ferrogrão, o Pará terá condições de consolidar um novo corredor ferroviário de exportação de commodities agrícolas do Brasil, pelo chamado Arco Norte, que conectará a região produtora de grãos do Centro-Oeste ao Porto de Miritituba, distrito do município de Itaituba, no Pará.

► Prefeituras do Marajó estão promovendo concursos de decoração das ruas com as cores e motivos da copa, como forma de incentivar a torcida.

► No município de Bagre, a prefeitura criou comissão julgadora que analisará quesitos como originalidade, criatividade, temática e espaço ocupado de cada rua, premiando em R$ 2 mil as vencedoras, a cada jogo da seleção brasileira.

► O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulga hoje os locais das provas do concurso público para técnico do seguro social. O exame será aplicado dia 27. No Pará, são 54 mil candidatos inscritos para 59 vagas. O salário é de R$ 5,9 mil.