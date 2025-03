'Parecia tão perto a volta', diz Neymar após ser cortado da Seleção

Entrega segura

O governo de São Paulo aprovou ontem a lei que exige cadastro de dados pessoais de quem atua nos serviços de entrega.

Terras

Na quinta, 13, Nicolás Maduro cedeu 180 mil hectares de terras expropriadas na Venezuela ao MST - que apoia o regime por lá há 20 anos.

Neymar, cortado da Seleção após lesão (J.Bosco)

"Parecia tão perto a volta. Infelizmente, não vou poder vestir a camisa mais pesada do mundo neste momento."

Neymar, em suas redes sociais, após o anúncio, nesta sexta, 14, de que foi cortado da Seleção, por conta de uma contusão na coxa esquerda. O técnico Dorival Júnior escalou Endrick para o seu lugar.

ANIMAIS

A lei nº 10.876/2025, publicada nesta sexta (14) no Diário Oficial do Estado (DOE), determina que fica vedado, no Pará, o extermínio de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais similares. A exceção é para universidades e dos institutos com fins de ensino, pesquisa e estudos científicos. A eutanásia, permitida nos casos de enfermidades irreversíveis, deve ser justificada por laudo, após exame laboratorial, segundo o texto.

MEDIDAS

A lei ainda ressalta que o recolhimento de animais observará procedimentos protetores de manejo, transporte e averiguação da existência de proprietário, responsável ou cuidador em sua comunidade. O animal reconhecido como comunitário, ou seja, que estabelece com a comunidade laços de dependência e de manutenção, será esterilizado, identificado, registrado e devolvido à comunidade de origem.

CÂMARA

COMISSÕES

A Câmara Municipal de Belém (CMB) instalou, nesta semana, cinco Comissões Permanentes, em uma cerimônia que ocorreu no gabinete da Presidência. São elas as Comissões de Habitação e Regularização Fundiária Urbana, presidida pelo vereador Rodrigo Moraes (PCdoB); de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos, em que o vereador Neném Albuquerque (MDB) ficará à frente; do Idoso, que terá como presidente a vereadora Pastora Salete (PSD); de Defesa do Consumidor, presidida pelo vereador Moa Moraes (PV); e de Turismo, que terá como presidente o vereador Vitor Sales (União Brasil).

TRABALHO

Os principais objetivos das Comissões são analisar e emitir pareceres sobre Projetos de Lei, emendas e outras proposições, e fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, entre outros.

POLÍTICAS

As comissões também têm os compromissos de acompanhar a execução das políticas públicas; verificar o cumprimento das leis; investigar e avaliar o desempenho do governo; analisar e emitir pareceres sobre indicações de autoridades; promover o debate democrático; e contribuir para a qualidade das leis produzidas. A composição dos grupos deve assegurar a participação proporcional das bancadas dos partidos.

EMERGÊNCIA

AVEIRO

Nesta sexta (14), o governo do Pará homologou o decreto nº 053/2025, de janeiro, declarando, por 180 dias, situação de emergência nas áreas urbanas e rurais do município de Aveiro, afetado por chuvas intensas. De acordo com a administração municipal, a situação climática gerou “estragos irreparáveis” nas áreas afetadas do município, como danos em pontes e bueiros, devido às enxurradas, além de alagamentos nas residências, trazendo prejuízos financeiros e humanos.

JUSTIÇA

QUITAÇÃO

Os eleitores que não votaram nos últimos três pleitos sem comprovar o motivo, ou pagar a devida multa, têm até 19 de maio para regularizar a situação eleitoral e evitar, assim, o cancelamento do título de eleitor. Os pleitos contabilizam as eleições regulares ou suplementares consecutivas, sendo cada turno uma eleição. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Pará tem 6,2 milhões eleitores aptos a votar. Destes, 168,8 mil (cerca de 2,7% do total) estão identificados na lista de faltosos. Em todo o Brasil, existem mais de 5,3 milhões de eleitores na mesma situação - o que representa 3,3% de um total de quase 160 milhões de eleitores aptos no País.

CONSUMIDOR

ATENDIMENTO

Neste sábado (15), Dia do Consumidor, a população de Belém terá acesso a atendimento público gratuito, entre 8h30 e 13h. A iniciativa é da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PA), vinculada à Secretaria de Estado de Justiça (Seju), em parceria com a Defensoria Pública do Estado (DPE-PA). Para o atendimento, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, protocolos e documentos relacionados ao caso. Além da assistência a demandas referentes a fornecedoras de energia elétrica e água, companhias de telefonia e bancos, também haverá distribuição de material informativo sobre os direitos nas relações de consumo.

EM POUCAS LINHAS

► Um diálogo foi iniciado nesta semana, em Belém, sobre parcerias para o avanço da infraestrutura portuária e melhorias dos serviços que são oferecidos em Santarém. A reunião foi realizada entre o secretário municipal de Portos e Transportes Aquaviários, João Albuquerque, e o presidente da Companhia Docas do Pará (CDP), Jardel Rodrigues da Silva. Entre os pontos abordados no encontro estava a melhoria da infraestrutura portuária, relacionada ao fundeio dos navios cruzeiros que aportam em Santarém na alta temporada turística, movimentando a economia da região.

► Neste final de semana, a população belenense dá o último grito de Carnaval do ano, em programação gratuita da Prefeitura de Belém. Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Belém ocorrem na Aldeia Cabana, na Pedreira. O público poderá ainda acompanhar a transmissão na TV Cultura. Nesta sexta-feira (14), o primeiro desfile foi às 22h e, neste sábado (15), começa às 21h.

► O Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) iniciará uma nova pesquisa em campo, com o objetivo de mapear a realidade do trabalho infantil no Pará. A ideia é pensar ações que contribuam para a promoção da vida plena de crianças e adolescentes, e, como consequência, reduzir o trabalho infantil. O trabalho tem parceria do Dieese Pará.

► Mais de 1.500 mulheres de diversas comunidades participarão do 18º Encontro de Mulheres Viseuenses, que será realizado neste sábado (15), no ginásio poliesportivo de Itaçu, no município de Viseu, no nordeste do Estado.

► Belém terá alterações no trânsito da Doca neste fim de semana, por conta das obras de infraestrutura da COP 30. Das 8h de sábado (15) às 17h de domingo (16), uma faixa da via, entre Pedro Álvares Cabral e Municipalidade, será interditada para a implantação de redes auxiliares coletoras de esgoto.