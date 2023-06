'Para tristeza da esquerda histérica, eu voltei', disse Deltan Dallagnol em retorno ao Brasil

Música nos Museus

A Orquestra Sinfônica Carlos Gomes realiza hoje concerto na Igreja de Santo Alexandre, às 19h. Entrada é franca.



Ciência e inovação

A Semana de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento de 2023 inicia amanhã, em escolas técnicas e na Usipaz Cabanagem.

(J.Bosco)

"Para tristeza da esquerda histérica, eu voltei"

DELTAN DALLAGNOL, ex-deputado federal (Podemos-PR), cassado pelo TSE, ao retornar ao Brasil no fim de semana, após viajar aos EUA. “Fiquei surpreso: não tinha ninguém da ‘esquerda democrática’ no aeroporto”, postou.

AP

ELEIÇÃO

A disputa pela presidência da Assembleia Paraense, no sábado, 24, foi a mais emocionante e acirrada de todas as eleições no mais tradicional clube social de Belém. A vitória da chapa ‘Aperfeiçoar’, por 45 votos, pouco mais de 1% de diferença, comprova isso. Durante os 45 dias de campanha, o movimento no clube se dividia por apoiadores das duas chapas concorrentes e, no dia da votação, as evidências de que o resultado seria definido nos detalhes, só se confirmou. Tanto que, mesmo depois dos boletins das 32 sessões serem concluídos com os resultados parciais, os dirigentes e apoiadores da ‘Aperfeiçoar’ e ‘Renovar’ não se arriscaram a contar vitória.



APREENSÃO



Por quase duas horas os grupos das duas chapas faziam contas e mais contas, cada qual olhando para a reação do outro. Membros da chapa de oposição, ‘Renovar’, tentaram impugnar duas urnas, alegando divergências entre as assinaturas e os votos. Uma impugnação foi aceita, o que fez a diferença diminuir em três votos. Mesmo assim, a chapa da situação, ‘Aperfeiçoar’, ficou com 1.348 votos e a ‘Renovar’ com 1.303. Nos próximos três anos o clube será comandado pelo professor e odontólogo Oscar Faciola Pessoa, na presidência, e pelo empresário Márcio Braga, na vice.

MEIO AMBIENTE

PRESENÇA



O ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, confirmou presença em Belém no período de 30 de agosto a 1º de setembro. Ele é um dos convidados da Conferência Internacional sobre a Amazônia e Novas Economias em Belém. Ki-Moon é considerado um dos maiores líderes globais na defesa do desenvolvimento sustentável e proteção do meio ambiente. Foi responsável pela criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), assinando o Acordo de Paris sobre Mudança Climática e a Convenção de Minamata sobre Mercúrio. A presença dele na capital paraense foi confirmada nas redes sociais oficiais do governador Helder Barbalho.

ADVOCACIA

DEBATE



O jurista e ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, e a ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Delaíde Alves Miranda Arantes, serão palestrantes na IX Conferência da Advocacia do Estado do Pará, que será realizada entre os dias 13 e 15 de setembro deste ano, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém. Na semana passada, a vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seção Pará e vice-diretora da Escola da Advocacia Nacional, Luciana Gluck Paul, esteve em Brasília e entregou oficialmente os convites. A conferência terá como tema “O papel da advocacia na defesa das liberdades democráticas e do desenvolvimento sustentável na Amazônia”

FILAS

COMBATE

Termina hoje o prazo para que as zonas eleitorais apresentem, ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará, a lista das novas seções eleitorais a serem criadas na Região Metropolitana de Belém. A medida faz parte do programa “Vota Ágil” e tem o objetivo de diminuir o número de eleitores por seção - e assim, reduzir as filas nos dias de votação. Nesta primeira fase do programa, o TRE espera que sejam criadas cerca de 100 novas seções.

PROJETOS

DETALHES

A coluna apurou novos detalhes sobre as sugestões apresentadas por investidores chineses para o desenvolvimento de acomodações para Belém na COP-30, em 2025. Um dos projetos propõe a produção de estruturas destinadas a hotéis de médio porte. Seriam acomodações confortáveis e sustentáveis, com energia solar, água potável e outros itens, mas tendo como o maior diferencial o aspecto social, já que o plano é que esses equipamentos não sejam usados apenas na COP-30, mas também sejam destinados, após o evento, para uso em áreas mais afastadas da zona urbana, para abrigar pessoas sem teto, na modalidade de habitações populares. Se fechada a negociação desse tipo de projeto, as estruturas sairão em navios pela Província de Guangdong, vindo por água até o Porto de Vila do Conde, já considerando a possível concretização da rota de ligação da Amazônia com o sul da China.

CENSO

PRAZO

Termina na sexta-feira, 30, o prazo para realização do Censo Previdenciário de Belém. Até agora cerca de quatro mil pessoas não compareceram para fazer as atualizações cadastrais, funcionais e financeiras junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Belém. Esse número equivale a 20% dos servidores esperados. O censo é obrigatório e quem faltar poderá ter salários, aposentadorias e pensões suspensos até regularização da pendência.

EM POUCAS LINHAS

► O publicitário Orly Bezerra comandou o marketing da chapa vencedora na eleição para o comando da Assembleia Paraense.

► O governador do Pará, Helder Barbalho, entregou, no sábado, 24, a nova Delegacia de Polícia Civil, em Salvaterra, no arquipélago do Marajó. O investimento na execução das obras, que tiveram duração de sete meses, foi de R$ 1,3 milhão, oriundos do Fundo de Investimento de Segurança Pública (Fisp), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

► A Base Fluvial Integrada de Segurança Pública “Antônio Lemos” completou um ano de funcionamento na região do Rio Tajapuru, no distrito de Antônio Lemos, no Marajó. Os agentes de segurança realizaram, nesse período, mais de 14 mil atendimentos. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) nesta sexta-feira, 23. O destaque foram as apreensões de drogas, pescados, madeiras, e ainda, no atendimento à população, com serviços de saúde e fiscalização.

► O município de Trairão receberá o terceiro Ponto de Inclusão Digital (PID), do Laboratório de Inovação Pai D’égua do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). A cerimônia de instalação será hoje às 11h. O Ponto de Inclusão Digital (PID) é o espaço onde a população pode participar de atos processuais e obter informações processuais em localidades onde ainda não há Fórum.

► A Secretaria de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (Seirdh) realiza, no domingo, 2, na Praça da República, a campanha “Pará para Todes”. A ação é alusiva ao 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. Entre os serviços ofertados estão encaminhamentos para retificação de Registro Civil para o nome, emissão de documentos e distribuição de cartilhas educativas sobre a defesa da diversidade.