'Para mim, é motivo de grande indignação', afirma Arthur Lira sobre relatório da CPI

Reconhecimento internacional

A professora paraense Zélia Amador de Deus será homenageada hoje no prêmio de direitos humanos da BrazilFoundation.

De casa nova

Três jabutis-piranga, duas tartarugas aperemas e uma coruja-do-mato são os novos moradores do Mangal das Garças.

Arthur Lira (J. Bosco)

"Para mim, é motivo de grande indignação.”

Foi o que disse, ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ao criticar o relatório da CPI da Covid, elaborado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), que atuou como relator. O documento final aprovado pela comissão recomenda o indiciamento de 79 pessoas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro e seis deputados federais, que gozam de imunidade parlamentar. Lira afirmou que, ao sugerir o indiciamento dos deputados, o relator “fere de morte princípios, direitos e garantias fundamentais”.

VIOLÊNCIA

Doméstica

O farmacêutico Patrick Luis Cruz de Sousa, candidato a presidente do Conselho Regional de Farmácia (CRF) do Pará pela Chapa 1, responde a processo por violência doméstica, com enquadramento na Lei Maria da Penha. O processo contra o farmacêutico teve a primeira decisão liminar de medidas protetivas à vítima em 28 de janeiro deste ano. Sentença após o julgamento do mérito reiterou as medidas, estendendo seus efeitos por dois anos. Ele está recorrendo da sentença.

Campanha

A questão, delicada por si só pela situação de violência contra a mulher, se torna ainda mais grave pelo fato de que, na tentativa de amenizar os fatos, o farmacêutico formou sua chapa com maioria de mulheres. Dos quatro nomes que formam a chapa, três são mulheres farmacêuticas. Além disso, alguns pontos do seu discurso de campanha saem em defesa do espaço das mulheres farmacêuticas. Por uma infeliz coincidência, Maria da Penha, que dá nome à lei infringida por Patrick Luis, é farmacêutica, formada pela Universidade Federal do Ceará.

OAB DO PARÁ

Reação

Um grupo de advogados que apoia a candidatura de Eduardo Imbiriba para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Pará divulgou nota em que defende a atuação dele durante o caso Dorothy Stang. No documento de apoio a Eduardo Imbiriba, que até a noite de ontem continha cerca de 100 assinaturas, os profissionais afirmam que “ao advogado e à advogada não podem ser imputados nenhuma crueldade ou torpeza que seus clientes eventualmente o fizeram”. “Advogar contra acusados de delitos nunca foi e nunca será vergonha para a advocacia”, afirma o grupo em outro trecho da nota divulgada pelos profissionais.

EDMILSON

Internação

Como previsto, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSol), teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 48 horas após procedimento cirúrgico a que foi submetido na segunda-feira, 25. A evolução do quadro do paciente animou a equipe. Em boletim divulgado ontem à tarde, o médico Ítalo Costa afirmou que o prefeito “progride bem em seu processo de recuperação e com excelente resposta à fisioterapia respiratória”.

Alta

O boletim médico informa também que Edmilson Rodrigues está “consciente, orientado e respirando sem ajuda de aparelhos”. Mas, ainda não há previsão de alta.

AUTISMO

Frente

A Assembleia Legislativa do Pará vai ganhar uma Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O anúncio foi feito durante sessão especial realizada para analisar os procedimentos adotados pelos planos de saúde para atender às exigências de resolução do Ministério da Saúde que obriga as operadoras a garantir sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento/ manejo do transtorno do espectro autista. No Pará, cerca de 150 mil pessoas precisam desses atendimentos, segundo a Coordenação Estadual de Políticas para Autismo.

ÁGUA

Ação

O Ministério Público do Pará (MPPA) ajuizou ação civil pública contra a empresa “Blu” que estaria comercializando água mineral em desacordo com a legislação e os critérios técnicos que regulam a atividade no Estado. A empresa oferece água mineral por assinatura, sem garrafão. O MPPA entende que essa atividade coloca em risco a saúde dos usuários e fere os direitos dos consumidores. A ação movida pela 1ª Promotoria de Justiça do Consumidor pede o encerramento definitivo das atividades da empresa em Belém.

Fiscalização

Na ação, o MPPA ressalta que o Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, responsável pela fiscalização e controle sanitário do setor, desconhecia a atividade da Blu em Belém. Outro fato grave, segundo o MPPA, é que o laboratório que faz os laudos de análises microbiológicas da água distribuída pela empresa não é o mesmo que é considerado o “oficial” pelo poder público.

EM POUCAS LINHAS

► O projeto “Anamã”, desenvolvido pelo Time Enactus da Universidade Federal do Pará, conquistou o vice-campeonato na “Race to Rethink Plastic”, uma competição universitária que premia as melhores iniciativas do mundo na gestão de resíduos plásticos.

► A deputada estadual Marinor Brito, líder do PSOL na Assembleia Legislativa do Pará, protocolou moção apelando ao governo do Estado para que não despeje 195 famílias que residem na comunidade “Nova Jerusalém”, no bairro da Marambaia, em Belém. Marinor argumenta que o assunto exige cautela “no contexto da pandemia e diante do déficit habitacional no Estado”.

► O engenheiro Gisandro Massoud receberá, do Clube de Engenharia do Pará, o título de “Engenheiro do Ano 2021”. A entidade de classe definiu também que o “Destaque científico” irá para Andreia Conduru. Já o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, Carlos Maneschy, foi escolhido como “Emérito mestre”. A premiação será no dia 9 de dezembro, na Estação das Docas, em Belém.

► Entre os eventos suspensos ano passado por conta da pandemia de covid-19 está o “Festival Çairé”, na Vila de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará. Mas, segundo a organização, o evento voltará a ser realizado com o tradicional desfile dos botos. Com o tema “Auto do Boto – Çairé 2021”, a data está confirmada para dia 14 de novembro e com vários apoiadores confirmados, entre os quais o Banpará, que repassará R$ 200 mil para a organização do festival nos próximos dias.

► O vereador Zezinho Lima (Avante), de Ananindeua, anda às turras com o presidente da Câmara Municipal, Rui Begot, do mesmo partido. Lima reclamou da demora de Begot para colocar em votação projeto que concede ao presidente Jair Bolsonaro o título de “Cidadão de Ananindeua”.