Papa Francisco reforça o combate à desinformação sobre vacinas

Testes rápidos

A Prefeitura de Belém abrirá, hoje, o primeiro centro de testagem rápida de covid-19. Vai funcionar na Pedreira.

Ao usuário de transporte público

Hoje e amanhã, a Semob vai oferecer os serviços do “Passe Fácil” no Solar da Beira, no Ver-o-Peso. Será das 8h às 13h.

J. Bosco

"As vacinas não são instrumentos mágicos de cura, mas representam, certamente, junto aos tratamentos que estão sendo desenvolvidos, a solução mais razoável para a prevenção da doença.”

Foi o que afirmou, ontem, o papa Francisco ao pedir à comunidade internacional para “continuar os esforços” para vacinar a população contra a covid-19 e combater a desinformação sobre o novo coronavírus.

Ferrovias

Repercussão

Criou entusiasmo no setor produtivo paraense, principalmente os representados pelas Federações de Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) e das Indústrias do Pará (Fiepa), a possibilidade de o Estado receber investimentos da ordem de R$ 40 bilhões nos próximos anos, por conta dos pedidos de construção de nove ferrovias. O levantamento foi publicado com exclusividade na edição de domingo de O LIBERAL.



Destaques

O Ministério da Infraestrutura analisa as propostas. Entre elas, está a da Ferrogrão, vista como prioritária pelo setor produtivo paraense, que ligará Sinop, no Mato Grosso, ao porto de Miritituba, em Itaituba (PA). Outra ferrovia de destaque é a que liga o extremo sul do Estado, em Santana do Araguaia, ao município de Barcarena, que tem o porto de Vila do Conde como principal trunfo.

História

A tentativa de fortalecer a logística no Pará por meio de ferrovias é antiga. O marco legal das ferrovias, que garantiu possibilidade de investimentos 100% privados, pode, de fato, tornar realidade uma expectativa aguardada há muito tempo. Muito, mesmo. Para se ter uma ideia, a necessidade de uma ferrovia ligando o Mato Grosso ao oeste paraense é debatida desde o início do século passado.

Tratativas

Arquivo do Congresso Nacional possui notas taquigráficas com registros de 1914, em que o projeto foi defendido no Senado Federal. Mesmo ali, o assunto não era novidade. O relatório do projeto aprovado na “‘Commissão’ de Obras Públicas e ‘Emprezas’ Privilegiadas”, na grafia da época, aponta que o “assunto do projeto não representa novidade”. E, mesmo naquela altura, já se buscava repassar para a iniciativa privada os custos com a ferrovia.

Pesquisa

Mental

Desde o pico dos casos de covid-19, no ano passado, até hoje, com a vacinação em curso, a saúde mental é a preocupação que mais cresceu entre os brasileiros, apesar da atenuação da pandemia. O aumento foi de 26% para 45% (quase o dobro). Os aspectos mais afetados na vida das pessoas no último ano são, em primeiro e segundo lugares, a saúde mental e o trabalho, seguidos pelas relações de amizade, finanças e família. Os dados estão na pesquisa “Tendências do setor de bem-estar: o impacto da flexibilização da quarentena”.

Comparativo

Este é o segundo estudo comparativo no Brasil, conduzido pela multinacional “The Bakery”, empresa global de inovação corporativa. A coleta de dados foi realizada no período de 24 de agosto a 10 de setembro de 2021, por meio de pesquisa on-line e voluntária em todas as regiões do Brasil, com 512 pessoas de todas as idades e 97% dos entrevistados tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19.

Vacinação

Campanha

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) lançaram uma campanha em defesa da vacinação das crianças brasileiras, incluindo a imunização contra a covid-19 para meninos e meninas com idade entre cinco e onze anos de idade. A vacina para essa faixa etária foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 16 de dezembro de 2021. Além da comissão de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem do TRT8 e o MPPA, estão na campanha o Ministério Público do Trabalho no Pará e Amapá e a Sociedade Paraense de Infectologia e de Pediatria. O tema da campanha é #minhacriançavacinada.

Conferência

Mobilização

A etapa do Pará na mobilização nacional para a 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Conapir) será realizada hoje, em Belém. As mobilizações nos Estados vão filtrar as propostas para os debates no evento nacional, que será realizado de 2 a 6 de maio deste ano, com o tema “Enfrentamento ao racismo e às outras formas correlatas de discriminação étnico-raciais e de intolerância religiosa: política de Estado e responsabilidade de todos nós”. O evento é coordenado pela Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. No Pará, a etapa de mobilização tem o apoio do senador Zequinha Marinho (PL-PA).

Em Poucas Linhas