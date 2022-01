Papa Francisco critica pessoas que substituem crianças por animais

Qualificação profissional

Serão abertas hoje as inscrições para o curso gratuito de atendente de farmácia oferecido pela Cosanpa.

Combate ao vírus H3N2

As vacinas para a nova cepa do vírus influenza, a H3N2, deverão chegar ao País em março, diz o Ministério da Saúde.

J. Bosco

"Muitos casais não têm filhos porque não querem ou tem um só e chega, mas têm dois cachorros, dois gatos que tomam o lugar dos filhos.”

Em sua primeira audiência geral do ano no Vaticano, o papa Francisco elogiou a paternidade, a maternidade e a adoção de crianças. Mas lamentou que os animais de estimação às vezes ocupem o lugar dos filhos.



Educação

Gastos

Apenas três cidades da Região Norte registraram aumentos nas despesas com a educação em 2020. A primeira é Santarém, no oeste do Pará, onde foi contabilizada uma alta de 7,4% nos gastos do setor. O município aplicou R$ 287 milhões em 2019 e, em 2020, aportou outros R$ 308,4 milhões. Macapá (AP) ficou em segundo lugar no ranking, com 6% de aumento. Passou de R$ 196,5 milhões, em 2019, para R$ 208,3 milhões em 2020. Já Manaus (AM) apareceu em terceiro lugar, com incremento de 3,7%. Os números foram divulgados pelo anuário “Multi Cidades - Finanças dos Municípios do Brasil”. A publicação foi lançada pela Frente Nacional dos Prefeitos no fim de 2021.

Impactos

Segundo o anuário, o avanço da covid-19, a necessidade do distanciamento social e a suspensão de aulas presenciais geraram impactos nas despesas com o custeio da educação, o que fez com que os gastos registrassem queda. Araguaína (TO) teve a maior redução de gastos com a educação entre as cidades selecionadas para análise na Região Norte. Nesse caso, houve uma queda de 21,2%, em 2020, em comparação a 2019. Os valores são atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Anual (IPCA) médio de 2020.

Escalpelamentos

Campanhas

O Estado do Pará registrou, apenas na segunda quinzena de dezembro passado, dois casos de escalpelamento, em que a vítima tem o couro cabeludo arrancado por motores de pequenas embarcações que circulam pelos rios da região. As duas vítimas eram meninas com menos de 12 anos de idade. Ao longo de 2021, foram 13 acidentes, quase o dobro do registrado no ano anterior, o que indica que as campanhas educativas precisam ser intensificadas.

Covid-19

Vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) de Belém decidiu rever a estratégia de concentrar a vacinação contra a covid-19 apenas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), uma medida adotada em novembro de 2021, quando a pandemia parecia estar controlada. Mas, diante de uma possível nova onda de covid-19, a Sesma anunciou a ampliação do número de pontos de vacinação. Além das UBSs, a vacina contra o coronavírus estará disponível, a partir de hoje, nas Unidades de Saúde da Família, Centros de Assistência Social e também em shopping centers e faculdades particulares. A nova estratégia aumentou para mais de 70 o número de pontos de vacinação.

Estratégia

A medida é uma tentativa de alcançar quem ainda não se imunizou com a primeira e segunda doses contra a covid-19 ou precisa fazer o reforço vacinal. Pelo último levantamento da Sesma, 77% da população geral de Belém receberam a primeira dose, o que representa 90,1% do grupo vacinável. Já a segunda dose foi aplicada em 73,1% da população geral e 85,7% do grupo vacinável. Já a terceira dose alcançou apenas 13% da população geral.

Barragem

Boato

Tem circulado nas redes sociais e aplicativos de mensagens uma espécie de “alerta vermelho” em relação à suposta insegurança na barragem da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no sudeste paraense, que estaria em risco de um rompimento causado pelas fortes chuvas dos últimos dias. Mas, a Eletronorte desmente a informação. Especialistas de fora da empresa também garantem que a barragem da Usina Hidrelétrica de Tucuruí é uma das mais seguras do mundo. Eles também chamam a atenção para a gravidade desse tipo de boato que acaba disseminando o pânico entre a população do município paraense.

Marajó

Caixa

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, embarcou, ontem, para o município de Breves, no Arquipélago do Marajó, para participar de mais uma edição do programa “Caixa Mais Brasil”. Através das redes sociais, Guimarães contou que aproveitaria a viagem de barco, que partiu de Belém, para fazer paradas para ouvir as comunidades ribeirinhas. Além dele, cerca de 50 servidores da Caixa estão em um catamarã onde serão oferecidos serviços como abertura de conta, emissão de documentos e outros. Essa será a segunda visita do programa ao Marajó. A primeira foi em outubro de 2020, quando o arquipélago recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro.

Em Poucas Linhas