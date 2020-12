Papa Francisco cobra políticos e empresários sobre vacina para combater a covid-19

Grana extra

Neste Natal, “papais noéis” e cantores líricos fizeram apresentações em domicílio como forma de aumentar a renda em tempos de pandemia.

Comodidade em casa

Pedidos de “ceia natalina por delivery” cresceram este ano em Belém. Entre as opções havia desde pratos especiais com peru a vinho importado.

"É a hora dos políticos, das empresas e organizações encontrarem uma solução para todos, vacinas para todos”

Papa Francisco, ao pedir em sua mensagem de Natal “Urbi et Orbi” (Para a cidade e para o mundo) na sexta-feira (25) que as nações compartilhem as vacinas contra covid-19. Ele disse que a pandemia não conhece fronteiras e que as nações não podem construir muros.

TROTE

Propaganda

No meio da pandemia do novo coronavírus, surge mais uma preocupação para o Governo do Pará. Um grupo de pessoas, com interesses escusos, tenta interferir nas relações entre a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) e os veículos de comunicação paraenses quando o assunto é a aplicação das verbas para a propaganda governamental. A Secom informa que os critérios são meramente técnicos e sem a interferências de terceiros.

FICHA LIMPA

Demandas

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Kassio Nunes Marques, que, na prática, encurta o período de inelegibilidade imposta pela Lei da Ficha Limpa teve efeito imediato e já começaram a chegar à Corte pedidos para reexaminar casos de políticos que esperam ser beneficiados pela mudança. Até a sexta-feira, segundo levantamento feito pelo jornal O Estado de S. Paulo, cinco pedidos aguardavam decisão do ministro Luís Roberto Barroso, responsável pelos processos durante o recesso do Judiciário. A decisão provocou críticas dos criadores da lei.

AFETO

Apadrinhamento

Estão abertas, no site do Tribunal de Justiça do Pará, as inscrições para a próxima turma do curso básico para a formação de padrinhos e madrinhas afetivos. O apadrinhamento afetivo é uma forma de atender crianças e adolescentes que vivem em instituições permitindo que eles tenham acesso à convivência familiar e comunitária e criem laços. Madrinhas e padrinhos afetivos podem fazer atividades com os afilhados que vão de passeios a orientação escolar, passando com gestos simples da convivência familiar que costumam ser raros para essas crianças e adolescentes. Os interessados em participar do programa devem passar pelo curso. As aulas serão on-line no período de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 2021.

PARÁ

Desmatamento

O Pará foi o segundo Estado com maior número de ações ajuizadas pela Força-Tarefa em Defesa da Amazônia criada, em setembro do ano passado, pela Advocacia-Geral da União (AGU). Até o final da semana passada, desmatadores da floresta no Pará haviam sido alvo de 33 ações que resultaram na cobrança de R$ 876,5 milhões pela degradação de 44,1 mil hectares. Cerca de R$ 80 milhões já haviam sido bloqueados.

Cobranças

O primeiro colocado no ranking da força-tarefa foi o Mato Grosso com 35 ações que somam a cobrança de R$ 1,1 bilhão pelo desmatamento de 52,1 mil hectares. Desse valor, R$ 226,8 milhões já foram bloqueados pela Justiça. Em terceiro lugar ficou o Amazonas, com 21 ações e a cobrança de R$ 478,6 milhões pela devastação de 24,6 mil hectares. Este último, contudo, é o Estado com maior volume de recursos bloqueados, até agora R$ 458,3 milhões.

Balanço

Segundo dados divulgados na sexta-feira, 25, desde que foi criada, a Força-Tarefa em Defesa da Amazônia ajuizou 114 ações civis públicas, cobrando mais de R$ 2,6 bilhões de infratores ambientais. São cerca de 230 acusados investigados pela devastação de 135 mil hectares da Amazônia Legal, nos Estados do Mato Grosso, Pará, do Amazonas, Roraima, Rondônia, Maranhão e Acre. Até agora, a Justiça já determinou o bloqueio de bens e valores de mais de R$ 776 milhões de grandes desmatadores.

POSSE

Prefeitos

O prefeito eleito de Ananindeua, Daniel Santos, toma posse em cerimônia marcada para às 17h no campus da Unama na BR-316. Em Belém, a posse oficial do novo prefeito, Edmilson Rodrigues, está confirmada para às 17h na Câmara de Vereadores. A equipe do eleito, porém, tem feito mistério sobre a programação após a posse solene. O mais provável é que neste ano, por causa da pandemia, não seja realizada a tradicional saudação ao público em frente ao Palácio Antônio Lemos.

CANTATA

Assembleia

Denominado de “Natal em Cores “, a cantata natalina, promovida pela Assembleia de Deus em Belém, atraiu milhares de pessoas em duas apresentações nos dias 23, 24 e 25 de dezembro. Esta foi a 23ª edição. Cerca de 600 pessoas entre profissionais e voluntários trabalharam no espetáculo.

EM POUCAS LINHAS

* Aposentados e pensionistas do Executivo estadual e pensionistas do Tribunal de Justiça do Estado e da Assembleia Legislativa devem ficar atentos para o censo feito pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev).



* Para fazer o recadastramento é preciso agendamento prévio no Sistema de Atendimento Agendado, através do site www.igeprev.gov.pa.br.



* Em Belém, o atendimento vai até 31 de março do próximo ano, mas a orientação é não deixar para a última hora. O censo é uma exigência legal e quem não se recadastrar poderá ter o benefício suspenso.

* O Pará registrou, segundo dados divulgados pelo Detran, redução de 12% no número de condutores autuados por embriaguez no Estado. Em 2019, foram 1.523 autuações. Neste ano, foram 1.333 autuações.



* Apesar da queda, o número ainda é considerado alto. Dirigir alcoolizado é uma das mais graves infrações no trânsito. E não é para menos. Ao cometer essa infração, o condutor põe em risco sua vida e a de terceiros.



* A direção da Polícia Rodoviária Federal anunciou, para o ano que vem, concurso público para 2 mil vagas, sendo 1,5 mil para contratação imediata e outras 500 para cadastro de reserva. O edital deve ser publicado em janeiro.

* A Polícia Federal (PF) também prepara concurso para 2021. Nas redes sociais oficiais do órgão, o concurso foi anunciado como a segunda maior seleção da história da PF. Também serão contratados 1,5 mil policiais federais em 2001 e mais 500 em 2022.

* O sonho de ficar milionário promete lotar as casas lotéricas neste finalzinho de ano.



* Não é para menos, o felizardo que acertar as seis dezenas da Mega da Virada levará para casa prêmio estimado em R$ 300 milhões.



* O sorteio está marcado para às 20h de quinta-feira, 31 de dezembro. E as apostas poderão ser feitas até as 17h do dia do sorteio.