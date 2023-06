'Pagou preço muito caro', diz Waguinho ao falar sobre troca da sua esposa do Ministério do Turismo

Bancos e tributos

STF formou maioria ao julgar a incidência de PIS e Cofins sobre receitas financeiras: ao se confirmar, decisão dará R$ 115 bi à União.



Novo casal

Ontem, Dia dos Namorados, dois flamingos se uniram à fauna do Mangal das Garças. As aves vieram do Zooparque Itatiba, de São Paulo.

(J.Bosco)

"Pagou preço muito caro"

WAGUINHO, prefeito de Belford Roxo (RJ) e atual presidente do Republicanos no Rio de Janeiro, ao citar a possibilidade de troca da sua esposa, Daniela Carneiro, à frente do Ministério do Turismo, após dar apoio eleitoral a Lula.

AGRESSÃO

MUANÁ

Após agredir, no último sábado, o fotógrafo, cinegrafista e comunicador Eliseu Pereira, por ele estar com um drone filmando a festa do camarão da cidade, o presidente da Câmara de Vereadores de Muaná, no Marajó, Gilmar Nunes, deparou-se, na Delegacia de Polícia Civil de Muaná, com a análise do material do drone usado por Eliseu, comprovando que não havia nada que violasse a intimidade do presidente da Câmara, como ele estava alegando ao agredir e ameaçar o fotógrafo. Após perceber o quanto estava equivocado, decidiu pedir desculpas ao profissional, o que não foi aceito por ele em decorrência das ameaças e humilhações promovidas pelo vereador durante a ação de ataque - além de outros prejuízos materiais ao profissional, que teve um de seus equipamentos quebrados e resolveu manter a ação de encaminhamento ao Fórum de Justiça, para as medidas legais cabíveis.

CINEMA

MOVIMENTO

Belém entrou novamente no mapa das grandes produções de cinema. Duas equipes estão rodando filmes na cidade. O documentário ‘Porto Caribe’, dirigido pelo paraense Marco André e produzido pela premiada produtora de ‘Central do Brasil’ e ‘Cidade de Deus’, Elisa Tolomelli, navega nas influências que os ritmos caribenhos exerceram sobre a música paraense, cruzando o continente pelas ondas do rádio. Entre os personagens do filme estão Paulo André Barata, Carlos Santos e Manoel Cordeiro. Já o longa-metragem ‘Transamazônia’, escrito e dirigido pela sul-africana Pia Marais, é uma coprodução entre França, Alemanha, Suíça e Brasil e mergulha na Amazônia dos conflitos de terras e na luta dos movimentos sociais. A indústria cinematográfica é uma das mais bem estruturadas na diversificada economia criativa do Brasil, que hoje conta com quase 7,5 milhões de trabalhadores e movimenta mais de R$ 232 bilhões, passando a indústria automobilística e encostando no setor da construção civil.

ROTA

EXPECTATIVAS

Inaugurada no Dia do Trabalhador, em 1º de maio – há pouco mais de um mês – a rota Marajó-Belém, via Terminal Hidroviário de Mosqueiro, comprovou ser inviável justamente no feriadão de Corpus Christi. Quem procurou o terminal - segundo fonte da coluna foram poucas pessoas -, não encontrou nem sombra da lancha.

DEMANDA

Desde o início a demanda de turistas para a linha se mostrou muito pequena, mas precisaria, de fato, que os passageiros fossem turistas, já que o preço de R$ 27 se torna inviável para os trabalhadores que diariamente fazem o percurso Belém-Mosqueiro-Belém. Assessor da empresa, que fazia a linha, confirmou à coluna a retirada - e disse que, desde o início, a baixa demanda só trouxe prejuízos à empresa, por não pagar os custos e por ainda atrasar o roteiro de quem faz a viagem a Belém-Soure-Belém.

GRUPO

MULHERES

Inédito no Brasil, o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) de enfrentamento à violência política contra as mulheres realizou seu lançamento oficial. A iniciativa tem à frente a paraense Carmen Foro, Secretária Nacional de Articulação Institucional do Ministério das Mulheres. Uma das missões do grupo é enfrentar o processo contínuo de exclusão das mulheres dos espaços de poder e decisão, já que hoje há apenas 20% de mulheres no Congresso Nacional e no Senado, e apenas 12% nas prefeituras do País. O GTI também visa compilar dados, elaborar estudos e consolidar relatos para criar a Política Nacional de Enfrentamento à Violência Política Contra as Mulheres.

EDUCAÇÃO

REFERÊNCIA

O Programa “Alfabetiza Pará” foi usado como referência para criação do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, lançado ontem pelo do governo federal. Nos moldes do programa paraense, criado em fevereiro deste ano pelo governo do Estado, a iniciativa nacional será desenvolvida em regime de colaboração, e terá investimento de R$ 2,4 bilhões, para garantir que toda criança no Brasil esteja plenamente alfabetizada até o segundo ano do ensino fundamental I.

EM POUCAS LINHAS

► Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o amapaense Davi Alcolumbre (União) anunciou ontem que convocou para o próximo dia 21 a sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar vaga no Supremo Tribunal Federal. Após ser sabatinado na Comissão, Zanin terá a indicação avaliada pelo plenário da Casa.

► Pela primeira vez, Belém reunirá representantes dos principais santuários do mundo, no I Congresso Internacional da Devoção Mariana e Círios de Nazaré, a ser realizado pela Diretoria da Festa de Nazaré, entre os dias 14 e 16 deste mês. Além da Basílica de Nazaré, estarão presentes representantes de Aparecida (Brasil), Fátima (Portugal), Guadalupe (México), Lourdes (França) e Nazareth (Portugal). O objetivo da Diretoria do Círio, ao reunir os principais Santuários Marianos do mundo, é o fortalecimento e a integração entre eles - para, além da fé, fomentar o turismo e a economia nesses locais, criando, se possível, uma rota turística mundial em torno da devoção a Nossa Senhora.

► A professora e socióloga Violeta Refkalefsky Loureiro lançou ontem seu mais novo livro, “Caminhos e Descaminhos da Amazônia: em Busca do Desenvolvimento”, que traz uma reflexão sobre as possibilidades de sustentabilidade no cenário regional.

► O deputado estadual Erick Monteiro já protocolou documento renunciando ao cargo de presidente do diretório do PSDB de Ananindeua.Ele deve assumir, dentro de alguns dias o diretório da sigla em Capitão Poço, no Nordeste do Pará. Erick já declarou que concorrerá a prefeito naquele município, onde iniciou sua carreira política.

► Os católicos celebram hoje Santo Antônio, o mais popular dos santos juninos. Conhecido como casamenteiro, é padroeiro do matrimônio, de noivas e pobres. Na Arquidiocese de Belém, a festividade encerra hoje, com o tema “Fraternidade e Fome”, o mesmo da Campanha da Fraternidade. O santo é homenageado nas paróquias, capelas e comunidades dedicadas a ele.