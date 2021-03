Padre Julio Lancellotti: 'Use máscara e seja autêntico!'

Hello, America!

Com o aceno positivo do presidente Joe Biden à imigração, brasileiros, entre eles muitos paraenses, reavivam o sonho de tentar a vida nos EUA.

Mais prevenção

No “Março Lilás”, a Secretaria de Estado de Saúde do Pará promove a prevenção ao câncer de colo uterino.

Padre Julio Lancellotti (J. Bosco)

"Use máscara e seja autêntico!"

PADRE JÚLIO LANCELOTti, conhecido por seu trabalho com moradores de rua em São Paulo, ao incentivar seus seguidores a usarem a proteção facial contra o novo coronavírus. Em suas redes sociais, o sacerdote postou uma foto segurando um cartaz com os dizeres: “Uso máscara para defender a vida”. A imagem viralizou na internet.

“A FORÇA DO QUERER”

Audiência

A programação da Rede Globo/ TV Liberal deu na noite de sexta-feira, 12, mais uma demonstração de sua força diante da audiência no Estado do Pará. A exibição do último capítulo da novela “A Força do Querer”, de Gloria Perez, alcançou, na Região Metropolitana de Belém, picos de audiência de 50 pontos e share de 73,6%, segundo levantamento prévio do Ibope. Significa que 73 em cada 100 televisores ligados estavam sintonizados na TV Liberal. A audiência média foi de 48,2 pontos e o share médio ficou em 72,7.

Horário nobre

A reexibição da novela “A Força do Querer” foi a maneira que a Rede Globo encontrou para ocupar o horário nobre durante a suspensão dos trabalhos em seus estúdios. Amanhã, o público volta a acompanhar capítulos inéditos de “Amor de Mãe”, a novela que havia sido interrompida após o agravamento da pandemia de covid-19.

CONCURSO

Suspensão

O Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu, no início da tarde deste sábado, 13, o pedido feito pelo Ministério Público do Pará (MPPA) de suspensão da liminar do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) que autorizava a aplicação da prova da Polícia Militar do Estado, prevista para ocorrer neste domingo, 14. A decisão de suspender a liminar de 1ª instância foi do presidente do STF, ministro Luiz Fux.

Risco

“Com efeito, a concentração presencial de tantos candidatos em momento de agravamento da crise sanitária vivenciada pelo Brasil e também pelo Estado do Pará representaria grave risco de lesão à saúde pública”, justifica Fux. Na decisão, o ministro destacou ainda que “as provas poderão ser adequadamente realizadas em data oportuna, quando relativizadas as restrições de circulação estabelecidas pelo próprio Estado do Pará.”

ALERTA

PANDEMIA

Muita gente parece ainda não estar convencida sobre a gravidade da nova onda da covid-19 no Pará e, principalmente, em Belém. Mas os números não deixam dúvidas. Para se ter uma ideia de como os casos têm se agravado, em novembro do ano passado foram registradas 96 mortes pela doença na capital.

ÓBITOS

Em fevereiro, foram 136 óbitos e, agora, só nos doze primeiros dias de março, o número de mortos já soma 147. Os dados revelam que, mais do que nunca, é momento de reforçar as medidas de prevenção, especialmente, o uso de máscara e o distanciamento social.

MARAJÓ

CONSCIENTIZAÇÃO

Em nota distribuída à comunidade católica, os bispos da Prelazia do Marajó, dom Evaristo Pascoal Spengler; e da Diocese de Pontas de Pedras, dom Teodoro Mendes Tavares, fizeram emocionada defesa da vacinação contra o coronavírus, além de um apelo para que os fiéis se abstenham de propagar fake news que colocam em risco a vida de milhares de pessoas. “A Igreja tem o compromisso evangélico, ético e moral de estar sempre a serviço da vida. Jesus Cristo veio para que todos tenham vida, e a tenham em abundância”, escreveram.

FAKE NEWS

Os bispos do Marajó afirmam acreditar que a vacinação contra o coronavírus deve ser disponibilizada “de modo gratuito, justo e abrangente a toda a população”. Em outro trecho do documento, divulgado na sexta-feira, 12, alertam que o mau uso das redes sociais digitais é capaz de “confundir, enganar e induzir as pessoas ao erro”.

MADEIRA

DIREITOS

As associações das Indústrias Exportadoras de Madeira (Aimex), da Cadeia Produtiva Florestal da Amazônia (Unifloresta) e Profissional dos Engenheiros divulgam, neste fim de semana, nos jornais paraenses, nota pública em que pedem aos governos estadual e federal “que assegurem aos produtores seus direitos processuais e constitucionais”.

Apreensão

A nota é motivada por uma operação da Polícia Federal que apreendeu madeira, que segundo as três entidades, tem origem em projetos de manejo florestal em três municípios do oeste do Pará. A apreensão teria sido feita sem ordem judicial e sem constatar ocorrência de crime ambiental. As entidades afirmam ainda que a apreensão ocorreu há três meses e, até agora, não foi lavrado auto de infração e a área não foi vistoriada.

EM POUCAS LINHAS

► A direção do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Estado do Pará divulgou nota sobre as manifestações organizadas, no Pará, contra a alta dos combustíveis, por categorias profissionais como motoristas de táxi, aplicativos e mototaxistas que têm o combustível como insumo básico para a atividade.

► Na nota, a entidade afirma estar solidária às categorias e garante não ser responsável pelo preço dos combustíveis nos postos.

► Os aumentos ao consumidor final, diz o sindicato, são frutos dos recentes reajustes do preço do combustível puro na refinaria pela Petrobras.

► Desde o final de 2020, o barril de petróleo subiu mais de 30% e o dólar chegou a subir 10%.

► Sem vacinas, Ananindeua suspendeu a chamada de novos públicos para a campanha de imunização contra a covid-19 no município.

► Só há estoque para garantir a segunda dose dos idosos que já receberam a primeira. Para quem está nesta situação, a volta aos postos de vacinação começa amanhã.

► A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua diz que “a continuidade da vacinação depende da disponibilidade de doses”.

► A Receita Federal realiza, na próxima terça-feira, 16, às 16 horas, evento virtual para esclarecer dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda.

► A palestrante será a auditora e supervisora regional do Programa de Imposto de Renda Pessoa Física da Receita em Belém, Luiza Maria Rodrigues Pinto.

► Apenas sete das 25 comissões da Câmara Federal serão presididas por mulheres.

► O número foi comemorado porque a presença delas nesses postos de comando já foi ainda menor. O caminho até a equidade de gênero é longo.