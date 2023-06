'Os que fizeram a Revolução Industrial têm que pagar dívida histórica com o planeta', diz Lula

Doações a Cotijuba

O Arraial Pará Leitura, da UEPA, recebe só até hoje, no Telégrafo, doações de alimentos e roupas à comunidade Poção, de Cotijuba.



Curtas paraenses

O festival Anima MIS exibe domingo, às 10h, de graça, no auditório do Palacete Faciola, os filmes ‘Icamiabas’ e ‘Contos Mirabolantes’.

"Os que fizeram a Revolução Industrial têm que pagar dívida histórica com o planeta"

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, presidente, em discurso de ontem no evento “Power our planet”, feito por Chris Martin, da banda Coldplay, Lula convidou o público a conhecer a Amazônia na COP30, em Belém, em 2025.





> CHINA

PESCA



Uma comitiva composta por quatro integrantes do governo chinês foi recebida nesta semana em Belém pelo titular da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Giovanni Queiroz, para negociar intercâmbio comercial e tecnológico voltado para o segmento da pesca. O diretor-geral da Administração Provincial dos Oceanos e Pesca de Funjian, Qiu Zhangqun, informou que a China tem interesse em trazer tecnologias desenvolvidas no país asiático para a produção do peixe em cativeiro, do camarão, da ostra e da pesca em mar aberto. O Pará deve formar uma comitiva para fazer uma futura visita à Fujian e verificar de perto o funcionamento do setor pesqueiro chinês, que hoje já é um dos seus maiores parceiros comerciais.



SELO



Outra comitiva, desta vez da União Europeia, foi recebida pelo governador Helder Barbalho para uma apresentação sobre o “Selo Verde”. A ferramenta faz o rastreamento desde a origem dos produtos da pecuária que são destinados à exportação. A criação da plataforma “Selo Verde” foi resultado de uma cooperação firmada entre o governo do Pará e o Centro de Inteligência Territorial da Universidade Federal de Minas Gerais. O sistema foi criado com a missão de reduzir o desmatamento e é uma resposta à crescente preocupação de investidores e compradores de commodities com a sustentabilidade dos produtos.



> INFLUENZA

PREVENÇÃO



Com mais de 30 casos confirmados em aves silvestres no Sul e Sudeste do Brasil, o Pará aumentou a ofensiva para evitar que a Influenza Aviária chegue ao Estado. Nesta semana, a Agência Paraense de Defesa Agropecuária está realizando ações junto a médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Além disso, produtores dos municípios de São Francisco, Curuçá e Vila da Penha, em Maracanã, também receberam orientações sobre o Influenza Aviária.



MERCADO



Em alguns municípios, como Magalhães Barata e Igarapé-Açu, até as crianças estão recebendo orientações sobre sintomas e o que fazer caso encontrem ave silvestre em locais públicos. O Pará tem a maior produção avícola da região Norte e a segunda maior atividade do setor agropecuário regional.



GRANJAS



O segmento de avicultura de corte tem capacidade de alojamento mensal de 3,8 milhões de aves, em aproximadamente 300 granjas. Já o segmento de postura comercial abriga um plantel em torno de 600 mil aves, distribuídas em 30 granjas.



> MERCEDÁRIOS

RESTAURAÇÃO



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) confirmou que vai investir R$ 36 milhões no restauro do Polo Mercedários da Universidade Federal do Pará e da Igreja de Nossa Senhora das Mercês. O projeto de restauro do complexo foi elaborado pela equipe do Laboratório de Conservação, Restauro e Reabilitação (Lacore) da UFPA: foi submetido a um edital público do BNDES em 2021 e já havia sido aprovado no mérito em uma primeira etapa. Para o início dessas atividades, a UFPA já investiu em torno de R$ 15 milhões de recursos próprios e emendas parlamentares, e captou cerca de R$ 3,5 milhões em editais públicos para o financiamento de projetos. Além das atividades acadêmicas e científicas já em andamento, o Polo Mercedários vai abrigar uma galeria de arte, uma livraria e o Museu de Ciências do Patrimônio Cultural, que contará a história da edificação e da cidade.



> GÁS

COMPANHIA



O presidente da empresa Gásdo Pará, Flexa Ribeiro, apresentou ontem, na Câmara Municipal de Barcarena, detalhes da companhia que está em fase de implantação no município e terá o Estado do Pará como sócio-controlador. A companhia Gás do Pará vai distribuir gás para as empresas e indústrias locais, em um primeiro momento, e também para veículos. O plano é que, em uma segunda etapa, seja ofertado também gás natural comercial e residencial, canalizado. A Gás do Pará vai receber o gás natural da New Fortness Energy (NFE), vindo de navio, vai tratar o gás e depois distribuir pelos gasodutos. A previsão é que a empresa inicie as operações ainda este ano.

EM POUCAS LINHAS

- Além de assinar ordem de serviço para construção de uma Usina da Paz, o governador Helder Barbalho fez a entrega de mais de 700 Cadastros Ambientais Rurais (CAR) para os moradores de Santarém e região. A ação fez parte das comemorações pelos 362 anos do município.

- O Diário Oficial do Estado trouxe ontem a publicação de nova lei que institui a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável da Pesca e das Atividades das Mulheres Marisqueiras no Pará.

- A lei classifica a marisqueira como a mulher que realiza artesanalmente atividade em manguezais de maneira contínua, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, para sustento próprio ou comercialização da produção.

- Dando continuidade aos mutirões do programa municipal de regularização fundiária Terra da Gente, no próximo sábado (24), a partir das 8h, será a vez dos moradores do bairro de Fátima fazerem o pré-cadastro e se habilitarem à política pública gratuita de regularização de imóveis, criada pela Prefeitura de Belém, em 2021.

- A chefe do comitê Latino Americano do Fórum Econômico Mundial, Marisol Argueta passou por Belém e teve encontros com lideranças e autoridades locais. Na pauta, a COP-30, que será realizada na capital paraense em 2025.

- Primeira travesti a assumir uma secretaria nacional no governo brasileiro, a ativista paraense Symmy Larrat fez história mais uma vez. Nesta semana, ela foi também a primeira travesti a falar em um encontro oficial na sede da ONU, em Nova Iorque.

- Ela representou o Brasil durante a 53ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas.

- Larrat falou na condição de titular da Secretaria Nacional dos Direitos da População LGBTQIAPN+, ligada ao Ministério dos Direitos Humanos.

- Até à tarde de ontem, sete crianças já haviam passado por cirurgias para a correção de hidrocefalia em mutirão realizado na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. A ação é promovida pelo projeto internacional NeuroKids, com o apoio do Governo do Estado.