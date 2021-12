Tempo de faturar

Com as vendas natalinas em alta, o comércio de Belém espera faturar mais do que no mesmo período de 2020.

Risco de acidentes

Ciclistas ignoram o perigo e trafegam pela pista exclusiva do sistema BRT da capital paraense. Falta fiscalização mais rigorosa.

Marcelo Queiroga, ministro da saúde (J. Bosco)

"Os óbitos de crianças estão dentro de um patamar que não implica em decisões emergenciais.”

Foi o que afirmou, ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Segundo ele, não há emergência em vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a vacina para esse público no dia 16, mas o governo ainda aguarda uma consulta pública antes de tomar a decisão. Até o início da tarde de ontem, a consulta não foi aberta pelo ministério.

EDIÇÕES

Natalinas

O LIBERAL montou um esquema para garantir, aos leitores, conteúdo atualizado e especial neste período de festas. Hoje, véspera de Natal, a edição do dia circulará normalmente. Já o fim de semana terá edição com data dupla (sábado, 25, e domingo, 26) com mais páginas e um caderno com a retrospectiva dos principais fatos de 2021, além de reportagens especiais com temática natalina. A edição dos dias 25 e 26 começará a circular já na tarde desta sexta-feira, garantindo assim que o leitor receba o exemplar do jornal e acesse a versão digital atualizada. Ao mesmo tempo, permitirá que os nossos colaboradores e jornaleiros aproveitem o momento de confraternização em família.

Virada de ano

O próximo fim de semana, marcado pela passagem de ano, terá esquema semelhante. Na sexta-feira, 31, circulará uma edição normal a partir das primeiras horas da manhã. Já no período da tarde, ficará disponível a edição especial de Ano-Novo, com reportagens e um caderno intitulado “Perspectivas 2022”, incluindo análises e comentários do que podemos esperar para o próximo ano na política, educação, saúde e em outras áreas.

SEFIN

Apagão

Em um dia crítico, quando a maioria das empresas precisa fechar negócios, às vésperas do recesso de Natal, o portal da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) de Belém passou o dia fora do ar. A situação é ainda mais prejudicial aos prestadores de serviços a empresas e projetos que dependem de emissão de notas para receber financiamentos e podem ficar na “gaveta” por falta de prestação de contas. A quem ligou para a Sefin até as 15h de ontem, a resposta foi de que não havia previsão de retorno do serviço. De fato, o horário comercial acabou com o site ainda fora do ar.

COMÉRCIO

Faturamento

Os consumidores lotaram as lojas do centro comercial de Belém às vésperas do Natal. A movimentação intensa causou pontos de congestionamentos e formou filas em frente aos caixas dos estabelecimentos comerciais. Quem optou por usar táxis e carros de aplicativos de transporte precisou ter paciência. O tempo de espera mais que dobrou e os preços também. A situação ficou ainda mais caótica no final da tarde por causa da chuva forte que caiu sobre a capital paraense aumentando os pontos de estrangulamento no trânsito.

GRIPE

Vacinas

Depois de a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) negar que tivesse sido notificada pela Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) sobre a falta de doses de vacina contra a gripe, a coluna teve acesso ao documento enviado pelo órgão para a 1ª Regional de Saúde, solicitando dez mil doses de imunizantes contra o vírus Influenza, no pedido de número 6530197. O pedido foi expedido no último dia 15 e a solicitação foi reiterada no dia 21 com o protocolo de número 6549167.

Espera

Os dois documentos foram emitidos pelo Sistema de Informações de Insumos Estratégicos da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e, em ambos, já constava a confirmação do surto de gripe em Ananindeua. A 1ª Regional de Saúde, vinculada à Sespa, é responsável pelas políticas de saúde dos municípios da Região Metropolitana de Belém. Com essa janela de tempo, ainda não há previsão de distribuição, pela SVS, das doses extras para os municípios dessa região.

Campanha

De abril a julho deste ano, Ananindeua recebeu 157.450 doses de imunizantes para cumprir o cronograma de vacinação do Ministério da Saúde, com atendimento especial para os grupos prioritários. As doses que não foram aplicadas no período da campanha continuaram à disposição nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), para todas as idades, como definiu recentemente o Ministério da Saúde. No último dia 20, o estoque foi zerado. O município promete retomar a vacinação assim que receber mais doses por parte do governo federal. A expectativa é de que as secretarias municipais e estadual de Saúde consigam se comunicar para que o atendimento retorne o mais rápido possível. Em Belém, que também vive quadro semelhante com o avanço dos casos de gripe, os estoques ainda não acabaram e a vacina está disponível em todas as UBSs.

EM POUCAS LINHAS

► Em votação realizada na última terça-feira, 21, o médico paraense Breno Monteiro foi reeleito presidente da Confederação Nacional de Saúde para o triênio 2022-2024. Monteiro é o primeiro paraense a ocupar o cargo de titular da entidade, que é considerada a de maior importância para o setor. Breno também preside a Federação Nacional dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde e o Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Pará.

► Os alunos do curso de Ciências Náuticas, do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, já podem ter acesso ao planetário inaugurado recentemente no local. O simulador de alta tecnologia e projeção de imagem realista em alta definição tem sete metros de diâmetro e capacidade para 35 alunos da disciplina “Navegação Astronômica”, essencial na formação dos novos oficiais da Marinha Mercante.

► O presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes, analisa a possibilidade de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Pará nas próximas eleições. Mas a decisão vai depender do desempenho do clube na Série C.

► O Fundo de Sustentabilidade Hydro e a Plataforma Parceiros pela Amazônia assinaram parceria para financiar projetos de base comunitária em Barcarena. O primeiro edital resultado dessa parceria, a ser lançado em março de 2022, será planejado e desenvolvido em conjunto com a Iniciativa Barcarena Sustentável, plataforma colaborativa que, a partir do diálogo com a sociedade civil, aponta soluções para as principais necessidades do território.

► O boletim de previsão climático emitido ontem pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará prevê tempo nublado, hoje e amanhã, com chuvas esparsas em boa parte do território paraense. Com ou sem chuva, a coluna deseja um Feliz Natal aos nossos leitores.