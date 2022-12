Desenvolvimento infantil

A Sespa realiza hoje um evento de qualificação profissional para identificação do transtorno do espectro autista.

Aprendizado social

Alunos da Escola Padre Francisco Berton, em Belém, lançaram um jornal dedicado ao mês da Consciência Negra.

Dom Alberto (J. Bosco)

"Os juízes chegaram à conclusão de não haver qualquer indício de culpabilidade nos meus atos”

DOM ALBERTO TAVEIRA CORRÊA, arcebispo metropolitano de Belém, ao anunciar publicamente que foi inocentado de acusações de abusos contra ex-seminaristas. A sentença foi dada pelo Colégio Judicante no Brasil, órgão ligado ao Vaticano responsável por apurar casos de pedofilia e crimes sexuais na Igreja Católica.

ARCEBISPO

INOCENTE



O arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, recebeu centenas de mensagens de todo o Brasil com cumprimentos pela absolvição no processo que corria contra ele na Santa Sé. A decisão chega dois anos após terem sido tornadas públicas denúncias por assédio sexual, feitas por ex-seminaristas. Dom Alberto divulgou na manhã de ontem, o comunicado do Dicastério para a Doutrina da Fé, órgão máximo da Igreja Católica para julgamentos de denúncias contra o clero.



SENTENÇA

“No último dia 26 de novembro, recebi o documento, confirmando a sentença assinada aqui no Brasil e declarando encerrado definitivamente o referido processo movido contra mim, dando-me a liberdade de dirigir minhas palavras de gratidão a todos”, anunciou Dom Alberto em comunicado aos fiéis. Na mesma mensagem ele contou que os dois anos do processo foram de “muito sofrimento, profunda oração e perseverante confiança na Providência Divina e na justiça de Deus”.

EDUCAÇÃO

BLOQUEIO



Anunciado na última segunda-feira pelo governo federal, o bloqueio no orçamento do Ministério da Educação vai representar um rombo de R$ 1,8 milhão nos recursos da Universidade Federal do Pará, a maior da região Norte em número de estudantes. No primeiro semestre deste ano, a instituição já havia perdido R$ 13,8 milhões, sendo obrigada a adiar serviços de manutenção e a execução de convênios contratados. Com a nova medida, a gestão da universidade terá que avaliar quais dívidas terão a quitação adiada para 2023. Ainda há, contudo, esperanças de que a medida seja revogada. Ontem, a Associação Nacional das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) começou uma peregrinação junto aos deputados federais e senadores para tentar reverter o bloqueio e recompor o orçamento para 2023, que também é alvo de preocupação.

TV LIBERAL

RECONHECIMENTO

O “Sons do Pará - Divas”, especial produzido pela TV Liberal e exibido em 2021, foi o vencedor da categoria Melhor Programa de Temporada, no 9° Prêmio Globo de Programação. O anúncio foi feito na noite da última terça-feira (30), em cerimônia realizada na TV Globo, em São Paulo.

INVASÕES

TEMOR

A preocupação de produtores do Estado com uma possível onda de invasões de terras foi o tema que dominou o segundo dia do Encontro Ruralista, realizado em Belém pela Federação da Agricultura do Estado do Pará (Faepa). Ontem, a entidade apresentou o projeto de criação de um Batalhão Rural, sediado em Santarém, mas ruralistas do sudeste paraense afirmam que o clima é de inquietação com a ameaça de ocupações em três fazendas localizadas em Curionópolis, Eldorado dos Carajás e Marabá, onde já funciona o 1º Batalhão Rural, idealizado pela Faepa em parceria com o governo do Estado.

PREFEITO

PRISÃO

Apoiadores do prefeito de Oriximiná, prefeito Delegado Fonseca (PRTB), passaram os últimos dois dias em vigília em frente à delegacia do município. O prefeito foi preso por desacato, na manhã da última terça-feira, 29, durante a operação “Eu amo Oriximiná”, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Era esperada para ontem a audiência de custódia, após a qual, o gestor poderia ser solto mediante pagamento de fiança, mas até o fechamento desta edição, o delegado continuava preso. Durante uma busca e apreensão de documentos e telefones, o prefeito chegou a atirar no próprio celular para não entregar o aparelho à equipe do Ministério Público Estadual.

HIV

COMBATE



Começa hoje o Dezembro Vermelho, período estabelecido pelo Ministério da Saúde para intensificar a campanha de combate ao HIV. No Pará, segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), foram registrados, de janeiro a 28 de novembro deste ano, 2.217 novos casos de contaminação pelo vírus. Só em Belém, dez mil pessoas fazem tratamento contra a Aids.

EM POUCAS LINHAS

- A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) estará presente na programação da feira Pará Negócios 2022, no Hangar, em Belém, com a presença confirmada do presidente da entidade, Lutfala Bitar.



- No sábado, 3, a Companhia vai promover a palestra “Perspectivas de Desenvolvimento Econômico no Estado do Pará”, na sala 12, a partir das 17h.



- Organizada pela Associação Comercial do Pará (ACP), esta será a 9ª edição da feira, este ano intitulada “Pará Negócios – Tudo em um só lugar”.



- O Tribunal Regional Eleitoral do Pará faz hoje a entrega da Medalha do Mérito Eleitoral.

- Trinta personalidades serão homenageadas, entre elas o presidente do TRE do Amapá, desembargador Gilberto de Paula Pinheiro, a conselheira e vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes, e a reitora da Universidade da Amazônia (Unama), Maria Betânia de Carvalho Fidalgo Arroyo.

- Começa hoje em Belém o 1° Seminário de Design, Ouro e Joias do Estado. O evento é realizado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e pelo Instituto de Gemas e Joias da Amazônia (Igama).

- A programação faz parte das comemorações pelos 20 anos do programa Polo Joalheiro e do Espaço São José Liberto, e vai reunir especialistas em gemas e jóias de vários pontos do País.

- A Polícia Federal incinerou, nesta semana, cinco toneladas de drogas apreendidas ao longo deste ano.

- O material incinerado incluiu as 2,7 toneladas de cocaína apreendidas em um contêiner no porto de Vila do Conde, em Barcarena, no início deste mês.

- Será realizada hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Pará a primeira oitiva da Comissão Temporária Interna de Estudo e Acompanhamento da Qualidade, da Segurança e da Fiscalização do Transporte Fluvial de Passageiros no Pará.