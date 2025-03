'Os inimigos da América nunca o verão chegando', diz Trump sobre novo caça militar

Trabalho

Renda de pessoas negras equivale a 58% da de brancas, aponta o Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais.

Golpistas

OAB apura como criminosos se passam por profissionais da categoria para aplicar golpes em pessoas com processos na Justiça.

Donald Trump (J. Bosco)





"Os inimigos da América nunca o verão chegando"

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ao anunciar que a Boeing assumiu o desenvolvimento de um novo caça militar, batizado de F-47. O número “47” faz referência ao próprio Donald Trump, que é o 47º presidente dos EUA.

TRIUNFO

RECUPERAÇÃO

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) manifestou ao governo do Pará sua disposição em analisar o projeto da Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu (URTX), que prevê a restauração de mais de dez mil hectares com espécies nativas, e considerar a possibilidade de financiamento ao projeto. O interesse, que poderá resultar no apoio à instituição que vencer o processo licitatório de concessão, foi manifestado em ofício dirigido ao governador Helder Barbalho (MDB), assinado pela diretora socioambiental do banco, Tereza Campello.

CLIMA

INVESTIMENTO

O Pará será um dos estados beneficiados pela aprovação, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de crédito para financiamentos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. O Fundo Clima é considerado um dos principais fundos de caráter nacional para a mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas do planeta. Serão liberados mais de R$ 10 bilhões, sendo que a região Sudeste teve aprovados R$ 4,1 bilhões; o Centro-Oeste, R$ 2 bilhões; o Nordeste, R$ 1,8 bilhão; o Sul, R$ 1,6 bilhão; e o Norte, R$ 460 milhões. Segundo o banco, no somatório das regiões, o aporte de recursos em 2024 foi “quase dez vezes superior” ao volume de 2022.

RACISMO

REPERCUSSÃO

E segue rendendo a fala de teor racista do presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez, segundo o qual o principal torneio de futebol do continente, a Libertadores, seria como “Tarzan sem Chita”, considerando a possibilidade de ausência de times brasileiros. A declaração, feita na semana passada, durante o sorteio da fase de grupos da competição, provocou reação imediata em segmentos de todo o País, inclusive do governo federal.

REPÚDIO

No Congresso, o deputado federal paraense Raimundo Santos (PSD-PA) apresentou moção de repúdio contra o dirigente, afirmando que o caso exige “mais que uma tentativa de retratação pública, mas uma possível responsabilização particular e institucional com sanções cabíveis em nível global”.

RECUO

A Conmebol acusou o golpe da pressão sobre o episódio e em nota oficial convocou reunião com representantes de dez governos e associações para debater casos recentes de racismo, considerado pela entidade “um problema transversal que afeta diversas áreas da sociedade e impacta os valores do fair play dentro do futebol”.

RECURSOS

CAPACITAÇÃO

O município de Paragominas sediará a segunda edição do projeto “Capacitação” de 2025, que ocorrerá entre os dias 25 e 28 de março. Ele é organizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), por meio da Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”. Devem estar presentes representantes de 16 municípios da região, durante quatro dias de evento, quando receberão orientações técnicas a fim de promover a correta aplicação dos recursos públicos, garantir a transparência nas gestões municipais e melhorar os serviços ofertados à população. A abertura será no dia 24 de março e contará com a presença de autoridades, entre elas a vice-governadora Hana Ghassan, que fará uma palestra sobre a COP 30.

QUILOMBOS

CONSELHO

Estão abertas até esta segunda-feira (24) as inscrições de entidades da sociedade civil que desejam compor o Conselho Estadual de Políticas para Comunidades Quilombolas. O processo é destinado à seleção de nove representantes titulares e nove suplentes de Organizações da Sociedade Civil (OSCs). Para estar apto, o candidato deve comprovar sua atuação na área de políticas quilombolas; ter, pelo menos, dois anos de atuação comprovada, além de outros requisitos constantes no edital disponibilizado no site oficial da Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos.

INDICAÇÃO

JABUTI

O Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP) teve, pela segunda vez consecutiva, uma obra indicada ao Prêmio Jabuti, o mais importante no segmento literário em âmbito nacional. Na premiação de 2025, o livro “Magníficas Mulheres - Volume 2: Mulheres no Sistema de Justiça” disputará na categoria “acadêmico”. A indicação da obra, coordenada pelos autores paraenses Denise Mendes, Jeferson Bacelar e Giussepp Mendes, foi formalizada na última quinta-feira, pela Editora Fórum.

EM POUCAS LINHAS

► No próximo dia 28 de março o Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região realizará sessão extraordinária para definição da lista tríplice de magistrados que concorrerão à vaga de desembargador, por merecimento, aberta no TRT desde a aposentadoria do desembargador Georgenor de Sousa Franco Filho.

► Com a aprovação, pela Câmara Municipal de Belém, da licença do vice-prefeito Cássio Andrade (PSB) para ocupar uma secretaria no Estado, quem assume a prefeitura, em caso de licença do titular Igor Normando, é o presidente da Casa, vereador John Wayne (MDB). Cássio Andrade só poderá assumir a prefeitura em caso de exoneração do posto de secretário de Estado de Esporte e Lazer.

► Pela primeira vez em 24 edições, o Curso Especial de Supervisor de Segurança Portuária será realizado na região Norte. O CESSP, organizado pela Comissão Nacional de Segurança Portuária nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, com apoio da Companhia Docas do Pará, está marcado para o período de 28 de abril a 2 de maio, em Belém. O curso é direcionado aos agentes de segurança pública para treinamento e qualificação dos profissionais na identificação, no combate e na prevenção de ameaças à segurança portuária, observando códigos internacionais e práticas estabelecidas pela Diretoria de Ensino da Academia Nacional de Polícia.

► O futsal do Pará ganha um novo impulso com a realização da I Copa Amintas Pinheiro de Futsal, torneio que homenageia um dos grandes nomes da educação e do esporte local. O evento ocorrerá entre os dias 24 e 28 de março, nos ginásios das escolas Madre Celeste e nas unidades da Cidade Nova e da Marambaia, reunindo equipes de futebol de salão. Amintas Pinheiro foi um educador visionário e um entusiasta do esporte, cuja trajetória impactou inúmeras vidas.