'Os cidadãos americanos devem sair agora da Ucrânia', apela Biden

Alívio para os devedores

Cerca de 1,3 milhão de alunos poderão renegociar os débitos de financiamento estudantil a partir de março.

Bom para o consumidor

O preço do litro de açaí do tipo médio parou de subir e agora varia entre R$ 18 e R$ 22 nos pontos de vendas da capital.

Joe Biden (J. Bosco)

"Os cidadãos americanos devem sair agora da Ucrânia.”

O apelo é do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e foi feito durante uma entrevista para uma emissora de TV norte-americana. Segundo ele, “as coisas podem enlouquecer rapidamente.”

CARGAS

Travadas

O que seria uma solução para as exportações de madeira paraense virou uma preocupação. Para superar a falta dos contêineres de armazenamento, escassos no mercado desde o agravamento da pandemia de covid-19, o setor madeireiro apostou na volta do embarque de cargas soltas em porões de navios. Mas, a alternativa encontrada para superar a falta de contêineres, problema que está atingindo todo o comércio internacional, agora esbarra no atraso dos órgãos ambientais para vistoriar e liberar essas cargas no cais do porto de Belém.

Demora

Na noite de ontem, um navio, que iria levar produtos de madeira para o exterior nesse formato, saiu com apenas 80% das cargas previstas, pois o restante delas não obteve a emissão da autorização de exportação em tempo hábil por parte dos órgãos ambientais e teve que ser retirada momentos antes de o navio zarpar. A expectativa dos exportadores era justamente o contrário, pois argumentam que, devido ao porto de Belém ser mais próximo desses órgãos, isso facilitaria a fiscalização e o monitoramento, o que deveria agilizar, e não atrasar ainda mais esses procedimentos.

PRÊMIO

Simineral

O Grupo Liberal foi o grande vencedor do prêmio Simineral de Comunicação 2021, com quatro jornalistas premiados na cerimônia on-line realizada ontem. Os vencedores foram Ana Carolina Matos e Ândria Almeida, na categoria Jornalismo Impresso, pela reportagem “Mineração na Amazônia: investimentos em segurança e sustentabilidade”, publicada pela série especial Liberal Amazon. Pela mesma reportagem, também foi premiado, na categoria Fotojornalismo, o trabalho de Tarso Sarraf, editor de conteúdo audiovisual. Na categoria Telejornalismo, o repórter Gustavo Ferreira, da TV Liberal, foi o vencedor com a matéria “Projeto incentiva reuso de água na mineração”.

GRUPO LIBERAL

Digital

O jornal O LIBERAL é o único veículo de comunicação do Pará com um projeto selecionado para a fase de mentoria e fundos de inovação da primeira edição do programa “Acelerando a Transformação Digital com ANJ e Aner”. Trata-se de uma iniciativa desenvolvida pela Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner), com apoio do Meta Journalism Project, do Facebook, e colaboração do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ, na sigla em inglês). O secretário executivo da ANJ, Ricardo Pedreira, telefonou ontem para a diretoria do Grupo Liberal, parabenizando a todos logo após a divulgação dos projetos escolhidos.

AURÁ

Recomendação

O Ministério Público do Estado do Pará expediu, ontem, uma recomendação conjunta aos municípios de Belém e Ananindeua e ao Estado sobre o funcionamento do Aterro Sanitário de Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB). O documento, assinado pelo procurador de Justiça Cível Waldir Macieira, em conjunto com cinco promotores, cobra a entrega de informações sobre o diagnóstico atual, incluindo o social; a avaliação territorial e projeto de implementação, além da ampliação da coleta seletiva.

CRONOGRAMA

A recomendação também cobra as duas reuniões bimestrais, pendentes até o momento, e a necessidade de atenção com o cronograma previsto, já que, pelo acordo, o prazo de vigência do aterro é até 31 de agosto de 2023. Ou seja, resta apenas um ano e meio para que os municípios e o Estado tomem uma decisão técnica viável para o tratamento do lixo na Região Metropolitana de Belém.

PROCEDIMENTO

Cardiologia

Um procedimento que envolve tecnologia e a experiência dos profissionais de medicina foi realizado na última quarta-feira, 9, no Centro de Hemodinâmica da Beneficente Portuguesa, sob a coordenação dos médicos cardiologistas Bruno Faillace e Pedro Teixeira. Trata-se da técnica chamada Tavi (do inglês Transcatheter Aortic Valve Implantion ou implante transcateter de válvula aórtica).

Intervenção

O procedimento, realizado com a participação do líder do grupo 4valvestv, Gustavo Lycurgo, viabilizou uma troca de válvula cardíaca via endovascular sem necessidade de fazer intervenção com paciente de peito aberto, resultando em um processo menos invasivo e com a recuperação mais rápida.

EM POUCAS LINHAS

► O Pará é um dos Estados que entrou na zona de alerta intermediário para a covid-19, com taxas de ocupação de leitos iguais ou superiores a 60% e inferiores a 80%, juntando-se a Amapá, Ceará, Alagoas, Bahia, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, que já estavam nesta posição. O dado está na nota técnica emitida ontem pelo Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz. O Observatório analisa as taxas de ocupação de leitos das Unidades de Terapia Intensiva para casos de covid-19 em adultos no Sistema Único de Saúde.

► A Associação das Defensoras e Defensores do Pará comemora o sucesso do “twitaço” organizado pela associação nacional da categoria, na manhã de ontem, para chamar a atenção na rede sobre a importância do poder de requisição da Defensoria Pública. O assunto foi o 17º mais comentado, entrando no trend topics do Twitter. Mais uma vez a ação ganhou apoio de Juliette, a vencedora do Big Brother Brasil 21. A ação foi considerada oportuna, já que o Supremo Tribunal Federal retomará, hoje, o julgamento das ações protocoladas pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, que questionam a prerrogativa de requisição das Defensorias Públicas.

► O episódio “O advogado do mato. O assassinato de Paulo Fonteles”, o terceiro da série original LibPlay “Somente a Verdade - Histórias de Polícia”, será exibido hoje, às 16h, no Centro Comunitário Allan Kardec, logo após a roda de conversa do movimento “Ação Cidadania”, que terá como tema o legado de Paulo Fonteles.

► Será encerrado hoje, às 18h, o prazo de inscrição para o curso de Mestrado em Ciências da Religião promovido pela Universidade do Estado do Pará. São nove vagas. A inscrição é gratuita e pode ser feita pela internet. Para maiores informações, basta acessar o site www.uepa.br