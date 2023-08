'Os amazônidas são silenciados no debate sobre seu destino', avalia Aldo Rebelo

Nova política

A Petrobras aprova programa para recomprar US$ 1 bilhão (R$ 4,8 bilhões) em ações nos próximos 12 meses.

Mercado de R$ 150 bilhões

Medida provisória que autoriza portabilidade do vale-refeição provoca disputa entre empresas tradicionais e novatas no Brasil.

Aldo Rebelo (J. Bosco)

“Os amazônidas são silenciados no debate sobre seu destino.”

Aldo Rebelo, jornalista e ex-ministro, que em O Liberal escreve sobre a Cúpula da Amazônia.

CÚPULA

AUSÊNCIAS

Dos oito países amazônicos, apenas os presidentes do Equador, Guillermo Lasso, e do Suriname, Chan Santokhi, não devem vir a Belém para a Cúpula da Amazônia, que começa nesta terça-feira. Ambos enviarão representantes. Quem também levará falta será o francês Emmanuel Macron, que foi convidado em razão de o bioma amazônico se estender pela Guiana Francesa. Até a sexta-feira, a embaixada da França não havia se manifestado formalmente sobre a ausência.

CONVIDADOS

Além dos presidentes da região, estarão em Belém representantes do Congo e da República Democrática do Congo, dois países que também têm floresta tropical em seus territórios e com quem a Pan- -Amazônia deve estreitar laços nos próximos anos com o objetivo de desenvolver projetos para o pagamento de serviços ambientais. À coluna, o Itamaraty confirmou também a presença do primeiro-ministro de São Vicente e Granadinas, que exerce a presidência rotativa da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

SEGURANÇA

Confirmado para desembarcar em Belém para a Cúpula da Amazônia, Nicolás Maduro vai exigir atenção extra das forças de segurança. Há o temor de que o presidente venezuelano seja alvo de protestos, especialmente de grupos de oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Para reduzir o movimento na cidade na terça, 8, e quarta, 9, dia em que os presidentes estarão na cidade, governo, prefeitura de Belém e órgãos como o Tribunal de Justiça liberaram o trabalho remoto.

UFPA

SOCIOBIODIVERSIDADE

Proposto pela Universidade Federal do Pará (UFPA) ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Integrado da Sociobiodiversidade Amazônica (Cisam) já conta com a adesão de onze instituições de ensino e pesquisa.

LISTA

Além da própria UFPA, o grupo reúne as universidades federais do Acre (Ufac), do Amapá (Unifap), do Amazonas (Ufam), do Mato Grosso (UFMT), do Norte do Tocantins (UFNT), do Oeste do Pará (Ufopa), de Roraima (UFRR), do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e Universidade Federal do Tocantins (UFT). A UFPA será responsável pela coordenação e sede do Centro, que contará com núcleos avançados construídos em todas as Instituições de Ensino Superior (IES) parceiras.

MISSÕES

Dentre as atribuições previstas, o Centro Integrado da Sociobiodiversidade Amazônica (Cisam) produzirá diagnósticos periódicos da realidade da região em oito áreas temáticas, com recomendações para orientar políticas públicas, a partir de uma agenda de pesquisa a ser executada sob a liderança dos grupos científicos amazônicos, em parceria com outros grupos brasileiros e estrangeiros.

REUNIÃO

COSAN

De Lauro Jardim, colunista de O Globo: “Rubens Ometto, controlador e presidente do conselho da Cosan, se reuniu com Fernando Haddad e será recebido por Lula, no Palácio do Planalto. Os assuntos das conversas giram em torno de investimentos em energia renovável, transição energética, descarbonização e logística ferroviária - somente em 2023 a Cosan está investindo R$ 15 bilhões nessas áreas. Com Lula um tema a mais, e não menos importante, estará na pauta: Vale. A Cosan é dona de 4,9% da mineradora e aposta muito no negócio. Lula, por sua vez, quer enfiar Guido Mantega na presidência da empresa - uma ideia que não conta com a simpatia de nenhum sócio privado”.

EXPERIÊNCIA

Rubens é proprietário da Rumo, tem praticamente o monopólio das estradas de ferro no Brasil. Porém, não é dele a Ferrogrão. Alguns analistas políticos são unânimes em sua conclusão que a Ferrogrão passando para Rubens, o seu tempo de conclusão seria bem mais rápido, afinal de contas, ele tem experiência no setor. É um amigo destes que a região precisa.

EM POUCAS LINHAS

► O governo do Estado fez a sua parte para o evento Diálogos Amazônicos. O prefeito 80% de rejeição, pra variar, faz os belenenses passarem vergonha.

► Partiu e vai deixar saudades o seu Nabi, que começou a construir o empreendimento dele com mais de 60 anos e deixou o exemplo de perseverança e muito trabalho.

► Também partiu o sr. Raimundo Carneiro, filho do ex-senador Pedro Carneiro, irmão de Oziel e Armando Carneiro, deixando cinco filhos, entre eles Marcius Carneiro, quase uma unanimidade em Belém, pela sua simpatia e por ser amigo dos amigos. À família Carneiro, os mais sinceros sentimentos.

► Tem uma “bomba” guardada a sete chaves, ou melhor, uma “gravação” que tem um impacto de mudar muita coisa no xadrez do Estado.

► Depois das farmácias, das casas de carnes, a moda empresarial agora é empresa de eventos “corporativos”.

► O Igeprev deve mover os ativos financeiros do Estado porque o presidente do instituto é uma pessoa muito simpática e por isto tem muitos amigos.

► Uma frase de Maquiavel que todo bom governante, se não sabe, deveria saber, e se não a utiliza, deveria utilizar: “O adulador (puxa-saco) só tem alguma serventia se o príncipe imputar na cabeça dele que falando a verdade não o está ofendendo”.

► Quem só quer escutar bajulação provavelmente fica sem noção do que está se passando, como alguns monarcas da Idade Média. Alguns, por causa dos puxa-sacos, perderam tudo, literalmente até a cabeça (muito por não saber usá-la).

► Parabéns ao governador Helder Barbalho, por trazer um evento da magnitude do Diálogos Amazônicos ao Pará, na sua capital Belém. Conseguiu o que muitos achavam impossível, praticamente só ele acreditava que seria possível, com a ajuda do presidente Lula, colocar Pará e Belém em evidência. Hoje o mundo inteiro conhece o nosso Estado e nossa capital. Palmas pelo seu trabalho. Parabéns à vice-governadora Hana Ghassan, pela organização muito elogiada do evento no Hangar.