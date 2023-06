Altas na bolsa

O Ibovespa fechou a semana acumulando alta de 6,64% em 2023. É a 7ª semana de altas: 12,12% nesse período e 3,96% na semana.

Cidadania

Na quarta (14), Dia Mundial do Doador de Sangue, Hemopa e Defensoria Pública farão serviços de cidadania no hemocentro, às 7h.

Daltan Dallagnol (J. Bosco)

"Onde está a Justiça?"

DELTAN DALLAGNOL, ex-procurador e deputado cassado, em crítica à decisão do STJ que mantém a condenação que mandou ressarcir valores gastos, de forma indevida, na Lava Jato. Devem ser devolvidos aos cofres públicos R$ 2,8 mi.

PETRÓLEO

REPERCUSSÕES

Do setor político ao empresarial, foram intensas as repercussões, durante a semana, sobre a retirada, iniciada no último dia 6, pela Petrobras, do navio sonda NS 42, que estava na bacia Foz do Amazonas - onde perfuraria um poço exploratório na região. A ação foi adiada após a recusa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em conceder licença ambiental necessária para a atividade. Na nota emitida conjuntamente pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) com seus sindicatos e o Centro das Indústrias do Pará (CIP), além de citar o prejuízo aos estados do Pará, Amapá e Maranhão, com o recuo da Petrobras, o documento ressalta que a decisão é mais uma que se soma ao impedimento da construção da Ferrogrão, à postergação da derrocada do Pedral do Lourenço e aos problemas “criados sistematicamente para prejudicar o funcionamento da hidrelétrica de Belo Monte”.

CRÍTICAS

O documento ainda traz duras críticas ao que chama de “constantes dificuldades criadas para qualquer projeto de infraestrutura que se queira construir na Amazônia”, e afirma que há um “projeto real de manter nossa região pobre, dependente e submissa”. E afirma ainda que a decisão, mesmo que possa ser revista no futuro, “já nos condena” ao atraso por mais alguns anos. “Mais uma vez estamos perdendo o bonde da história, pois o Suriname e a Guiana já estão explorando óleo e gás efetivamente”, diz a nota, lembrando ainda que a Guiana Francesa já está iniciando a prospecção na mesma plataforma continental.

CUSTOS

Ouvido com exclusividade pela coluna, o engenheiro Márcio Félix, que foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia e hoje preside a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (ABPIP), avalia que a decisão da Petrobras, por enquanto, foi econômica.

RIQUEZA

Isso ocorre porque a presença do navio sonda e das estruturas de apoio na região custa R$ 3,4 milhões por dia à estatal, que agora vê mais vantagem em transferir os equipamentos para as ações pontuais na bacia de Campos, na região Sudeste. Félix, que já morou em Belém e é um entusiasta da Amazônia, afirma que esse foi apenas o adiamento de um sonho, mas não o fim da luta dos estados amazônicos pelos efeitos positivos de uma riqueza estimada em R$ 5 trilhões. Essa é uma conta que ele mesmo fez, considerando um potencial de 15 bilhões de barris, mas que pode ser muito maior.

CORAIS

Já em entrevista a um site especializado em notícias do setor de gás e petróleo, o pesquisador Luís Ercílio Faria Junior, doutor em Ciência Naturais da Universidade Federal do Pará (UFPA), acusa a organização não-governamental Greenpeace de propagar, segundo ele, “uma informação científica fake sobre a existência de corais na região da Foz do Rio Amazonas”.

IBAMA

Segundo Faria, desde 2017 o Greenpeace vem alardeando para o mundo a existência do que chamou de “Corais da Amazônia”, o que não corresponderia à realidade. A existência desses corais está entre as alegações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis para negar à Petrobras a licença de perfuração de poços na Margem Equatorial.

SUDAM

COLABORAÇÃO

Foi adiado para amanhã o prazo final da consulta pública para o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, que vai reunir os projetos a serem implementados nos nove estados da Amazônia Legal pela Sudam, no período de 2024 a 2027. Inicialmente, a consulta iria ficar disponível por 15 dias, de 24 de maio a 9 de junho. Até o momento, o plano recebeu 342 contribuições da sociedade civil. Para participar basta acessar o site da superintendência.

CÂMARA

MUDANÇAS

Se confirmada a nomeação do deputado federal Celso Sabino para o Ministério do Turismo, como vem sendo ventilado em Brasília, a vaga na Câmara Federal será ocupada pelo suplente Hélio Leite, também do União Brasil. As negociações estão avançadas. Sabino foi indicado pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

EM POUCAS LINHAS



- Ciceroneado pelo bispo de Óbidos, Dom Bernardo Balmman, o médico Drauzio Varella, estrela do Fantástico, embarcou esta semana no Navio-Hospital Papa Francisco, em Juruti, atendendo às populações ribeirinhas do oeste do Pará.

- O vereador bolsonarista de Ananindeua Zezinho Lima tem sinalizado que pretende trocar o domicílio eleitoral para a capital, onde disputará vaga para a Câmara de Vereadores de Belém.

- O deputado estadual Erick Monteiro bateu o martelo com a Executiva Estadual da Federação PSDB/Cidadania e disputará a prefeitura de Capitão Poço pela sigla partidária, presidida atualmente pelo ex-deputado federal Nilson Pinto.



- Nos próximos dias, Erick deverá assumir o diretório do PSDB do município, para trabalhar no fortalecimento da base tucana no nordeste paraense.

- A partir de 15 de junho será disputada em Belém a terceira etapa do Torneio Paraense de Beach Tennis. A competição irá até 25 de junho, com participantes de vários municípios. O torneio irá classificar os paraenses que irão participar da Copa das Federações, torneio mais importante do beach tennis nacional, que neste ano será disputado em Fortaleza.

- A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) divulgou os resultados do primeiro conjunto da Avaliação de Propostas de Cursos Novos (APCN).

- A Universidade do Estado do Pará (Uepa), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa (Propesp), aprovou duas novas propostas de mestrados, em Reabilitação e Música, e duas propostas de doutorados, em Enfermagem e Ciências da Religião.

- A Diretoria da Festa de Nazaré vai entregar na próxima segunda (12) o laudo dos testes realizados com a corda que será utilizada nas procissões do Círio deste ano. Pela primeira vez ela será produzida totalmente no Estado do Pará, com doação da Castanhal Companhia Têxtil (CTC).

- A apresentação será às 10h, no Laboratório de Engenharia Civil (LEC), localizado no Centro Tecnológico da UFPA, no campus Guamá.