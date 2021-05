De portas fechadas

Dois abatedouros clandestinos foram interditados no município de São Domingos do Capim, no Pará.

Em nome da sobrevivência

A entrega de comida em domicílio é a única fonte de renda de famílias da capital em tempos de pandemia.

Presidente Jair Bolsonaro (J. Bosco)

"Olha só que exemplo estou dando..."

Pressionado pela CPI da Covid, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse, ontem à noite, que voltou a tomar cloroquina sem orientação médica. Foi durante uma transmissão ao vivo por rede social. Sem citar o nome do medicamento indicado para o tratamento da malária, ele disse que estava se sentindo mal e, por isso, tomou o remédio. Fez o teste e constatou que não estava com a covid-19.

RODOVIAS

Paralisação

Os cortes no Orçamento da União para este ano atingiram, em cheio, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit). O órgão perdeu metade dos R$ 15 bilhões que teria para investimentos em 2021. O Pará está entre os Estados mais atingidos com as perdas. Segundo fontes do Dnit em Belém, os cortes vão levar à paralisação de algumas das principais obras rodoviárias no Estado, entre elas, a duplicação da rodovia BR-316 entre os municípios de Castanhal e Salinópolis, no litoral paraense. A empresa já contratada desistiu da obra e, possivelmente, o Dnit terá que recomeçar o projeto do zero, incluindo nova licitação e assinatura de contrato. Já a rodovia BR-230, a Transamazônica, está com obras paralisadas em diversos trechos entre os municípios de Marabá e Altamira e entre as cidades de Medicilândia a Rurópolis.

CONCURSOS

Eliminadas

Selecionados para realizar os concursos públicos da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, Auditoria Geral, Junta Comercial do Pará e Secretaria de Estado de Planejamento, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação e a Consultoria e Planejamento em Administração Pública foram desclassificados na fase de habilitação do processo licitatório. A eliminação se deu por insuficiência de pontuação mínima no quesito “equipe técnica”, um dos mais importantes.

Recursos

Com a eliminação, outra empresa foi declarada como a nova vencedora, por ter obtido maior média ponderada final no quesito “equipe técnica”, mas a decisão ainda é passível de recurso à Comissão Especial de Licitação, no prazo de até cinco dias úteis, contados da publicação, ou seja, o prazo termina na terça-feira, 25. Se novos recursos forem interpostos, será difícil manter os calendários previstos para esses concursos, que tinham previsão de largada no máximo até o segundo semestre deste ano.

SALINÓPOLIS

Temporais

Proprietários de imóveis de veraneio no município de Salinópolis estão preocupados com a situação da maioria das vias públicas, castigadas pelas fortes chuvas. Muitas delas estão intransitáveis. Com a proximidade do período de veraneio em julho, temem que a prefeitura não tenha condições operacionais para fazer os reparos necessários a tempo. Um grupo, inclusive, já fala em recorrer ao Judiciário para garantir uma solução. Vão alegar que não conseguem chegar às próprias residências por causa das condições das vias.

CEASA

Sinalização

O problema da falta de sinalização na Estrada da Ceasa finalmente está em vias de ser resolvido. O projeto de sinalização horizontal e também vertical da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém tem execução prevista em cronograma para ocorrer ainda neste primeiro semestre, de acordo com as condições de infraestrutura viária. O trabalho será feito em parceria com a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).

DIA DOS NAMORADOS

Comércio

Data que rivaliza com o Dia das Mães como a segunda em melhor faturamento no comércio, perdendo para o Natal, o Dia dos Namorados enche os lojistas de esperança. A expectativa é de fluxo intenso nos estabelecimentos comerciais nos dias que antecedem o 12 de junho. Prova disso é que os empresários já negociaram com os trabalhadores a abertura das lojas até às 23 horas, na sexta-feira, 11 de junho. Quem também está animado são os empresários dos setores de bares, restaurantes, hotéis e motéis que já começaram a apostar em promoções para a data.

DIREITO

Convidados

Os ministros Dias Toffoli e Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), e ainda o ministro aposentado Ayres Britto são os convidados de hoje de evento promovido pela Defensoria Pública do Estado (DPE) do Pará. Toffoli falará sobre o papel do STF e do sistema de justiça no enfrentamento à pandemia da covid-19. Cármen Lúcia, que abrirá a programação, também falará sobre a questão da pandemia, mas abordará o papel das defensorias públicas para a garantia de direitos aos cidadãos em meio à crise sanitária. O evento é gratuito, on-line, transmitido pelo canal da DPE no YouTube. A expectativa é de que as palestras virtuais atraiam cerca de mil pessoas.

EM POUCAS LINHAS

► Sairá hoje o esperado listão do Processo Seletivo (Prosel) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), que é a segunda maior instituição pública de ensino superior paraense.

► No ano passado, 66% dos 3.656 aprovados no Prosel eram alunos da rede pública de ensino. A expectativa para esse ano é de manutenção desse percentual acima de 60%.

► O governo do Estado abriu no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social um crédito suplementar por superávit no valor de mais de R$ 21 milhões para repasses a diversos órgãos da administração estadual.

► Apesar das medidas de isolamento social, recomendadas para a contenção da pandemia do novo coronavírus, o número de acidentes envolvendo veículos e a quebra de postes da rede de energia elétrica continua em alta.

► Segundo dados da Equatorial Pará, que se uniu à campanha do “Maio Amarelo”, em 2020 e durante os primeiros meses de 2021 já foram contabilizados mais de 3,8 mil casos de acidentes com postes, os chamados abalroamentos.

► Além do transtorno para a população pelos desligamentos de energia, já que os trabalhos de reparos costumam ser demorados, ainda geram custos para a distribuidora.

► Os caminhoneiros foram uma das categorias mais atingidas pela pandemia. Para eles, a Caixa anunciou o programa “Gigantes do Asfalto”, que estabelece benefícios para incentivar o setor de transporte de cargas, em especial o caminhoneiro autônomo.

► O programa garante microcrédito com condições diferenciadas, além de facilidades no parcelamento e quitação de dívidas dos caminhoneiros até junho.

► O Ministério Público do Estado realizará, até o próximo dia 28, o 1° Censo Étnico-Racial.

► O objetivo da ação é fazer um levantamento entre membros, servidores e colaboradores das etnias que compõem a instituição.