'Ofender, ameaçar, coagir, em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão', diz Moraes

Governo autoriza a realização de concursos para o Ministério da Saúde e INSS. São 569 vagas, com salários de até R$ 15 mil.

Serviço deve movimentar R$ 27,3 trilhões até o fim deste ano, segundo a Febraban. Crescimento em relação a 2023 é de 58,8%.

"Ofender, ameaçar, coagir, em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é crime.”

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, disse que as explosões na Praça dos Três Poderes, em Brasília, são resultado do ódio político que se instalou no País nos últimos anos e defendeu punição aos envolvidos no 8 de Janeiro.

O LIBERAL completa hoje, dia em que se comemora a Proclamação da República, 78 anos de existência, o que faz dele um dos veículos mais tradicionais do País. A coincidência de datas, mais do que mero acaso, é uma espécie de predestinação de quem nasceu sob o signo da liberdade e da defesa do interesse público. A história deste jornal se confunde com a história do Pará e as lutas encampadas ao longo destas sete décadas foram também as lutas do Estado. As comemorações começam hoje e culminam com a edição especial a ser publicada no final deste mês.



O paraense Celso Sabino, ministro do Turismo, foi eleito para comandar o Conselho Executivo da ONU Turismo, cargo mais importante do turismo mundial em relação à tomada de decisões. A eleição foi realizada ontem, em Cartagena, na Colômbia, durante a 122ª reunião do Conselho. Sabino é o primeiro brasileiro a ocupar um alto cargo de representatividade na ONU Turismo desde a criação do organismo internacional, em 1975. A posse será em 2025 e, durante o mandato de um ano, o ministro brasileiro será responsável por liderar o órgão nas decisões estratégicas para o setor.



A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater) está prospectando demandas de crédito rural para quilombolas do território Peafú, na zona periurbana do município de Monte Alegre. Na quarta-feira, 13, servidores da Emater e representantes do Banpará se reuniram com as famílias para identificar interesses de financiamentos pela linha Banpará-Bio, que oferece créditos de até R$ 30 mil. Os recursos serão destinados ao desenvolvimento da pesca artesanal, pecuária leiteira e plantio de açaí.



Os projetos de crédito rural solidário e para o usufruto coletivo devem começar a tramitar entre o fim deste ano e o início de 2025. Trinta e cinco cadastros nacionais da agricultura familiar (CAFs) já foram elaborados, neste semestre, para documentar o acesso ao crédito rural. Os quilombolas trabalham com a captura de espécies como acari e mapará no rio Gurupatuba, extrativismo de açaí de várzea, plantio de hortaliças e com o preparo de farinha de mandioca.



O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) realizou, na última quarta-feira, reunião com a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) para avaliar a implantação do projeto-piloto de ônibus elétricos na capital paraense. As visitas técnicas à Semob fazem parte da fiscalização, pelo TCM-PA, do cumprimento do contrato de compra dos veículos pelo município.



O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) vai apresentar na quarta-feira, 20, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 29), em Baku, no Azerbaijão, o projeto de criação do Parque Estadual Ambiental das Árvores Gigantes da Amazônia, iniciativa para conservação de áreas florestais com exemplares raros de árvores gigantes. A exposição será feita durante o painel “Unidades de Conservação da Natureza do Pará - Um Santuário Florestal”.



O Pará abriga algumas das maiores áreas de preservação da região e o Parque foi criado para garantir a proteção das espécies raras. A apresentação incluirá um histórico detalhado da descoberta das árvores gigantes na Amazônia, dentre as quais um angelim-vermelho com 88,5 metros de altura, equivalente a um prédio de 30 andares.



A Força Nacional do Sistema Único de Saúde deu início, nesta semana, à missão que levará assistência a 2,5 mil indígenas em 18 aldeias afetadas pela estiagem extrema. Os alvos da ação são os povos Borari e Arara, que ficaram isolados por causa da baixa dos rios da região. A missão tem a parceria da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai).

- “Ainda Estou Aqui”, filme de Walter Salles estrelado por Fernanda Torres, entrará em cartaz no Líbero Luxardo com preços acessíveis. O longa poderá representar o Brasil na cerimônia do Oscar de 2025.

- O acordo com a distribuidora foi fechado depois de uma campanha feita pelos paraenses nas redes sociais da Fundação Cultura do Estado.

- A estreia está prevista para a segunda quinzena de dezembro.

- O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Diamante no Radar da Transparência Pública.

- A notícia foi divulgada na quarta-feira, 13, durante a apresentação dos resultados do ciclo de 2024 do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), no IX Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (IX ENTC), em Foz do Iguaçu (PR), com a presença da conselheira presidente Rosa Egídia Crispino Lopes.

- Cem militares realizaram, ontem, simulações de salvamento no Complexo Aldeia Cabana, em Belém, para marcar a conclusão das três especializações promovidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

- A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou termo aditivo prorrogando o período de inscrições do processo seletivo do Programa de Residência Multiprofissional e em Área Profissional. Os interessados podem se candidatar até o dia 20 de novembro, no site da instituição.

- Guamá, Tapanã e Pedreira são os bairros mais populosos de Belém, segundo dados da “Malha de Setores Censitários: Agregados por Setores Censitários e Trajetos dos Recenseadores” do Censo Demográfico 2022, divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

- Outro dado curioso do censo: Marahú e Miramar, com média de 3,5 pessoas, seguidos pelo Telégrafo, com média de 3,3, são os bairros com mais habitantes por domicílio.