'Objetivo foi alcançado', afirma o senador Marcos do Val sobre as versões contraditórias que deu

Inclusão

A dentista Débora Cardoso este ano se destaca como a primeira porta-bandeira cadeirante da escola Crias do Curro Velho.



Vila Sorriso

O carnaval de rua de Icoaraci terá corredor da folia na 15 de Agosto. Serão seis dias de cortejos de blocos, de 17 a 22 de fevereiro.

Marcos do Val (J. Bosco/O Liberal)

"Objetivo foi alcançado"

MARCOS DO VAL, senador (Podemos-ES) que fez acusações de suposto plano de golpe, criado por aliados de Bolsonaro, sobre as versões contraditórias que deu. Segundo diz, elas são “técnica de inteligência”, com “um objetivo que foi alcançado”.

DECRETO

REPERCUSSÕES

O decreto assinado na noite de terça-feira pelo governador Helder Barbalho, que estabelece estado de emergência ambiental em 15 municípios paraenses, teve grande repercussão, ontem, entre entidades ambientalistas no Pará e na região Norte. Muitas reconheceram a importância da medida, porém, com algumas observações. Entre as de maior relevância está a preocupação de alguns pesquisadores com a Floresta Nacional (Flona) de Caxiuanã, localizada nos municípios de Melgaço e Portel - onde, além de grande quantidade de madeira extraída ilegalmente, existe uma prática quase profissional de caça aos animais silvestres, como veados, pacas, porcos do mato, aves, quelônios, e eventualmente felinos, estes últimos já praticamente extintos naquela região.



CAÇA



Os especialistas que mencionaram a Flona Caxiuanã avaliam que o novo decreto não contempla o combate a essa caça predatória, o que seria muito benéfico neste momento, uma vez que Portel, um dos municípios de abrangência da Flona, está contemplado no decreto estadual, que entre outros benefícios vai ampliar a área de atuação da segurança no Pará, que em situação normal tem 70% de sua área territorial sob jurisdição da União. A Flona de Caxiuanã é uma das unidades de conservação federais mais antigas do Brasil, criada em 28 de novembro de 1961, sendo a Floresta Nacional mais antiga da Amazônia Legal, e a segunda mais antiga do Brasil.

CRISE

ÔNIBUS

Com a crise no transporte público, que se arrasta há meses em Castanhal, a prefeitura do município disponibilizou dois ônibus para o transporte diário de idosos e alunos das redes públicas de ensino. Eles farão trajeto, de mais de 10 quilômetros, atravessando a cidade, do bairro da Jaderlândia ao distrito do Apeú. A medida foi tomada diante do impasse e da negativa dos empresários do setor em atender com linhas esse trajeto.



CUSTOS



Eles alegam que altos custos com combustíveis e salários de motoristas e cobradores, combinados com o valor da atual tarifa, de R$ 3, tornam inviável a cobertura com ônibus nessas áreas.



MOTOS



Além disso, pelo menos 350 motocicletas estarão autorizadas a atender clientes pelo aplicativo Uber, além das 250 que já pertencem ao grupo de mototaxistas criado há 20 anos na cidade. A Secretaria de Transporte do município também não descarta a possibilidade de que as vans do transporte alternativo da região sejam autorizadas a prestar o mesmo serviço na área urbana de Castanhal, cidade que tem visto a redução gradativa da antiga frota - de 120 ônibus, para menos de 20 coletivos, nos últimos anos.

DOCUMENTO

SUGESTÕES

Organizações e movimentos da sociedade civil, que atuam na defesa do direito de acesso à terra e por reforma agrária e moradia, protocolaram ontem, junto à desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), um documento contendo considerações e sugestões referentes à implantação da Comissão de Mediação de Conflitos. O documento é um reforço do que já foi protocolado em dezembro passado, em que entidades solicitaram audiência pública da presidente com a sociedade civil sobre o tema.



DIAGNÓSTICO



No documento, entidades como a Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado do Pará (Fetagri) e outras também alegam que não têm conseguido dialogar com a atual gestão da Ouvidoria Agrária do TJPA. Na Comissão da Ouvidoria, inclusive, surgiu um mal-estar com a apresentação do estudo conjunto do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e da Universidade Federal do Pará (UFPA), instituições que juntas diagnosticaram o descumprimento às decisões judiciais e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para anulação de registros de terras ilegais ou de grilagem.

FORMAÇÃO

FRATERNIDADE



A Arquidiocese de Belém realiza no próximo sábado, 11, a formação da Campanha da Fraternidade 2023 (CF2023), com condução da Coordenação Arquidiocesana de Pastoral. Os trabalhos ocorrerão no Centro de Cultura e Formação Cristã, na BR-316, em Ananindeua, ministrados pelo monsenhor Paulo Andreolli, nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém. Ainda a ser lançada na quarta-feira de Cinzas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a 59ª Campanha da Fraternidade traz como tema “Fraternidade e fome”, e como lema “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16). Esta será a terceira vez que a campanha traz a temática do combate à fome, já trabalhada nos anos de 1975 e 1985.

EM POUCAS LINHAS

► Carlos Xavier foi reeleito, ontem, para mais 4 anos de mandato como presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa). Dos 116 Sindicatos Rurais aptos a votar, 109 compareceram, sem nenhum voto em branco ou nulo. As eleições correram durante o evento “Unir para Desenvolver: Pará em 1º lugar”, que teve entre palestrantes o ex-ministro Aldo Rebelo. Lá, ele lançou o livro “O Quinto Movimento”.

► A profª. Drª. Zélia Amador de Deus fará hoje conferência de abertura da XXV Semana Acadêmica do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), às 10h30, no auditório Paulo Freire, no campus I da Uepa. O tema abordado será “Universidade, Democracia e Movimentos Sociais na Amazônia”. A entrada é gratuita.

► Alguns dos deputados estreantes na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) resolveram começar já com proposições as primeiras sessões. Andréia Xarão, a primeira deputada mulher pelo Marajó, pediu mais apoio do Estado ao ensino médio na região, e propôs construção de uma Usina da Paz em Breves, que tem 100 mil habitantes. A prefeitura doou terreno. Lívia Duarte (PSOL) protocolou três projetos. Uma das proposições é da criação da creche noturna para atender mães que trabalham ou estudam à noite. A segunda institui a aposentadoria por cuidados maternos em âmbito do regime de previdência estadual. E a terceira inclui no calendário oficial do Pará o Dia da Resistência e Liberdade Negras, lembrado em 14 de maio. Já o ex-vice prefeito de Ananindeua, Erick Monteiro, líder da Federação PSDB/Cidadania na Alepa, protocolou projeto cedendo título honorífico de “Cidadão do Pará” ao governador tucano do Rio Grande do Sul , Eduardo Leite.

► Até amanhã a Equatorial Pará faz mutirão de negociação de débitos no Parque Verde, em horário comercial, e no Telégrafo, de 8h30 às 11h30.

► O Círio Todo Dia começa domingo, 12, com saída da Catedral. A Diretoria da Festa unirá caminhada e orações no roteiro.