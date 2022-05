'O tempo está ficando cada vez menor para essa decisão final', diz Tite ao anunciar convocação

Crimes de ódio

Pelo menos cinco pessoas LGBTI+ foram vítimas de homicídio no País a cada semana em 2021, mostra pesquisa nacional.

Autoestima masculina

Estudo publicado em revista especializada em estilo de vida para homens indica que somente 3% dos brasileiros se acham feios.

Tite (J.Bosco)

"O tempo está ficando cada vez menor para essa decisão final”

TITE, ao anunciar a convocação de 27 jogadores para os amistosos de junho da seleção brasileira. O técnico disse que segue procurando nomes para fechar o elenco, mas o chamamento para a Copa no Catar está cada vez mais próximo. A Fifa ainda vai decidir se serão 23 ou 26 nomes. No chamado desta quarta-feira (11) há apenas uma novidade: Danilo, meio-campo do Palmeiras, aos 21 anos, ganha a primeira chance.

TRIBUNAL

DISPUTA



Em ofício protocolado, na última terça-feira, 10, junto à presidência do Tribunal de Justiça do Estado, o advogado Sávio Barreto pede informações sobre o processo para preenchimento da vaga no TJPA, aberta após a aposentadoria do desembargador Milton Nobre. A vaga cabe ao chamado Quinto Constitucional, ou seja, deve ser preenchida por nome indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, em lista sêxtupla. Após seis meses da aposentadoria de Nobre, a OAB-PA não publicou o edital para seleção dos candidatos.



VAGA



No documento enviado à presidência do Tribunal, Barreto indaga se a disponibilidade da vaga já foi publicada no Diário Oficial de Justiça e também se foi enviado ofício oficializando a questão para a Ordem. Caso a abertura da vaga tenha sido formalmente comunicada à OAB-PA, há mais de 30 dias, o caso poderá ser levado ao Conselho Nacional da Ordem, que pode determinar a tomada imediata de providências.



SEM PREVISÃO

A direção da OAB-PA não comentou o assunto. Ontem, a assessoria de imprensa da entidade informou, contudo, que ainda não há previsão para a publicação do edital.

MUSEU

QUILOMBOLA



A comunidade quilombola de Burajuba, em Barcarena, nordeste paraense, ganhará um museu quilombola. A iniciativa é resultado de uma parceria de pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA) com os moradores da comunidade. Batizado de Januária Rodrigues (MQJR), será o primeiro museu da cidade. O nome da instituição homenageia Januária Rodrigues, mulher negra, escravizada e morta em um antigo engenho da região.



SONHO



O projeto, surgido de um antigo sonho da líder comunitária Maria do Socorro Costa, neta da homenageada, começou a ser planejado a partir da pesquisa de Doutorado em Ciências da Comunicação de Leonardo de Sousa Silva, que estuda as narrativas de vida e de resistência das comunidades tradicionais de Barcarena em relação aos grandes projetos de mineração no município.

RACISMO

COMBATE



Amanhã é o Dia Nacional de Luta contra o Racismo e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, aproveitará a data para lançar oficialmente o Estatuto da Igualdade Racial no município de Belém. A lei, de autoria da vereadora Lívia Duarte, foi sancionada no último dia 9. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores e dá base legal para combate ao racismo. O lançamento será no espaço Ver-o-Rio, a partir das 16h30.

DÍVIDAS

AUMENTO



Dados divulgados nesta semana pelo Banco Central apontam que a inadimplência do crédito atingiu 2,5% em janeiro, alta mensal de 0,2 ponto percentual e de 0,4 ponto percentual na comparação anual. O aumento reflete uma tendência que já vinha se intensificando desde o ano passado, quando o nível de endividamento médio das famílias brasileiras atingiu 70,9%, o maior registrado nos últimos onze anos, de acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da Confederação Nacional do Comércio (CNC).



PREOCUPANTE



Mas, o indicador preocupante apontado no levantamento é que 42% dos brasileiros com pagamentos em atraso, incluídos no Cadastro Positivo, se encaixam na categoria de superendividados, ou seja, são consumidores cujas dívidas atrasadas estão fora de controle e as parcelas em atraso são muito acima da média.



CATEGORIAS



Essa categoria se caracteriza por consumidores que têm várias dívidas relevantes em aberto há bastante tempo e com pouca chance de reverter a situação. Em seguida, estão os classificados como endividados, que são 13% da população brasileira. Esse consumidor, cujas dívidas atrasadas estão no limite do controle, tem dívida relevante em aberto há relativamente pouco tempo, mas ainda tem caminhos para saldar os pagamentos atrasados.

Em Poucas Linhas

► Nesta quinta-feira será a cerimônia de posse da nova diretoria do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e lojas de conveniência do Estado do Pará (Sindicombustíveis Pará). O novo comando vale para o quadriênio 2022-2026. Quem assume a presidência é o empresário José Carlos Silva, e a vice-presidência será comandada por Mario Melo. A cerimônia será na sede da entidade, às 19h.



► Uma roda de conversa com o tema “Os perigos da internet e a pornografia infantojuvenil” marca o início das atividades do Tribunal de Justiça do Pará alusivas ao Maio Laranja, dedicado ao Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil no Brasil. O evento será amanhã, às 9 horas, no Auditório do Fórum Criminal da Capital. Apenas nos primeiros quatro meses deste ano, a 1ª Vara de Crimes contra a Criança e do Adolescente já recebeu 125 processos por estupros de vulnerável.



► O Centro Universitário Fibra comemora a conquista da nota máxima no curso de Odontologia, após avaliação feita pelo Ministério da Educação. A instituição é 100% paraense e tem se destacado pelo investimento em estrutura, modernização e pelos profissionais de qualidade.



► O Núcleo de Estudos Afro Brasileiros da Universidade do Estado do Pará (Uepa) realiza amanhã o I Seminário de Acolhimento da Uepa, com o tema: “Entrar, Enegrecer e Permanecer”. O evento será no auditório Paulo Freire, do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), e marca os 134 anos da proclamação da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil.



► O empresariado brasileiro está mais confiante nos rumos da economia do País. É o que revela pesquisa feita pelo Sebrae, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. No mês de abril, o índice de confiança teve alta de 4,7 pontos. O levantamento engloba os setores de Comércio, Serviços e Indústria de Transformação.